ເມື່ອເວົ້າເຖິງວິສະວະກຳ ແລະຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າແລ້ວ ເກືອບວ່າທຸກຄົນ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ປະເທດໃດ ກໍຄົງຈະຄິດເຫັນວ່າເປັນຂະແໜງການທີ່ຜູ້ຊາຍມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ທີ່ສຸດ ແລະແຕ່ວ່າ ສີິຣິພອນ ພັນທະວົງເປັນແມ່ຍິງລາວທີ່ຮຽນຈົບວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ຊັ້ນສູງຢູ່ລາວທີ່ໄດ້ຕັ້ງບໍລິສັດວິຊາການໄຟຟ້າ ໂຍທາ ແລະກົນຈັກລາວຈຳກັດຜູ້ດຽວຫລື ECME ຂຶ້ນມາໃນປີ 2009.
ຜ່ານມາບໍລິສັດຂອງນາງໄດ້ຮັບລາງວັນ ດີເດັ່ນລະດັບຂົງເຂດເອເຊຍມາ 3 ລາງວັນແລ້ວ. ທ້າຍເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ ນາງກໍເປັນພຽງນັກທຸລະກິດຍິງລາວຄົນດຽວທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນບໍລິສັດດີເດັ່ນ ແລະຍືນຍົງຂອງເອເຊຍ ຫລື ACES ປະເພດທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງທີ່ມີຄວາມຫວັງຈະກ້າວໜ້າຫລາຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງມີພິທີມອບຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງກົວລາລຳປີຂອງມາເລເຊຍ. ນາງເລົ່າກ່ຽວກັບການບໍລິການ ແລະລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດນາງສູ່ຟັງວ່າ:
ເຖິງແມ່ນຈະເປັນບໍລິສັດຂອງລາວ ແຕ່ການບໍລິການ ແລະວິຊາການແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນຈຶ່ງເປັນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກລູກຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່ອື່ນໆ. ເພື່ອຮັບປະກັນມາດຕະຖານແບບນີ້ໄດ້ ນາງບອກວ່າທາງບໍລິສັດຂອງຕົນໄດ້ຈ້າງຊ່ຽວຊານມາຈາກອອສເຕຣເລຍ ມາຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານນີ້ໃຫ້.
ສໍາລັບປີ 2022 ມີ 470 ບໍລິສັດທົ່ວຂົງເຂດເອເຊຍ ຖືກແນະນຳໃຫ້ໄດ້ຮັບລາງ ວັນ ACES ແຕ່ມີ 93 ບໍລິສັດເທົ່ານັ້ນທີ່ຊະນະລາງວັນນີ້ ແລະບໍລິສັດຂອງສີຣິພອນເປັນ 1 ໃນ 3 ບໍລິສັດຈາກລາວເທົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບລາງວັນດີເດັ່ນນີ້, ອີງຕາມໜັງສືມທາງອອນລາຍ CISION PR Newswire ທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຊີຄາໂກ, ລັດອີລິນອຍ.