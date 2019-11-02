ລາວຈະຈັດງານສະຫຼອງມໍລະດົກໂລກ ທົ່ງໄຫຫີນໃນໂອກາດດຽວກັນກັບພິທີເປີດແຂ່ງ
ຂັນກິລາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 11 ແລະວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 65
ປີ ໃນວັນທີ 22 ມີນາປີ 2020 ຊຶ່ງ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກ ບາງກອກ.
ທ່ານບຸນຕົ້ນ ຈັນທະພອນ ເຈົ້າແຂວງ ແລະເລຂາພັກແຂວງຊຽງຂວາງ ຖະແຫຼງຢືນຢັນ
ວ່າ ການຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງທົ່ງໄຫຫີນເປັນມໍລະດົກໂລກ ຈະມີຂຶ້ນໃນໂອກາດ
ດຽວກັນກັບພິທີເປີດການແຂ່ງຂັນກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 11 ແລະວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາ
ຊົນປະຕິວັດລາວຄົບຮອບ 65 ປີ ໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2020 ສະນັ້ນຈຶ່ງຖືເປັນງານສະ
ເຫຼີມສະຫຼອງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ເພາະມີ 3 ວາລະສຳຄັນໃນລະດັບຊາດທີຈະຈັດໃຫ້ມີຂຶ້ນໃນ
ວັນດຽວກັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານບຸນຕົ້ນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ມື້ 22 ເດືອນ 3 ປີ 2020 ຫັ້ນ ມັນຊິເປັນວັນສຳຄັນ 3 ວັນຄົບນຳກັນເລີຍ ອັນທີ 1
ແມ່ນກິລາແຫ່ງຊາດ ອັນທີ 2 ກະແມ່ນວັນຮັບໄຫຫີນເປັນມໍລະດົກໂລກ ລະກະປີນີ້
ເປັນປີໃຫຍ່ຂອງການສ້າງຕັ້ງພັກຄົບຮອບ 65 ປີ ຂອງໄທເຮົາຫັ້ນເດມັນມີເນື້ອປະ
ສົມປະສານກັນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະໃຫ້ທັງ 3 ພິທີນີ້ນະເຂົ້າໃນງານດຽວກັນ ກະ
ເລີຍຕົກລົງເອົາພິທີສະຫຼອງດັ່ງກ່າວນີ້ເຂົ້ານຳກັນ.”
ທ່ານບຸນຕົ້ນ ຢືນຢັນດ້ວຍວ່າ ສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ກ່ອນການສະເຫຼີມ
ສະຫຼອງມໍລະດົກໂລກກໍຄືການສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນລາວເຂົ້າໃນການ
ອະນຸລັກໄຫຫີນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະວ່າໄຫຫີນທີ່ຖືກຮັບຮອງເປັນມໍລະດົກໂລກ
ຈາກອົງການ UNESCO ນັ້ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ດຽວກັນ ຫາກແຕ່ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຖິງ 11 ເຂດ
ໃນ 4 ເມືອງຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍສຳລັບການຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະຮັກສາມໍລະດົກໂລກແຫ່ງນີ້ ນອກຈາກຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກປະຊາ
ຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ ທັງຍັງຖືເປັນບັນຫາສຳຄັນ ທີ່ຄະນະຊ່ຽວຊານຂອງ UNESCO ໄດ້
ຢິບຍົກເປັນບັນຫາສຳຄັນໃນການພິຈາລະນາຮັບຮອງໄຫຫີນເປັນມໍລະດົກໂລກ
ດັ່ງກ່າວ.
ທັງນີ້ໄຫຫີນທີ່ຖືກຮັບຮອງໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງວັດທະນາທຳຢ່າງເປັນທາງ
ການໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 43 ຂອງຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ໃນວັນທີ 30
ມິຖຸນາ ຫາ 10 ມັງກອນ 2019 ທີ່ນະຄອນ Baku ສາທາລະນະລັດອາເຈີບາຍຈານ
ຊຶ່ງກ່ອນໜ້ານັ້ນ ຄະນະຊ່ຽວຊານຂອງ UNESCO ກໍໄດ້ເດີນທາງມາກວດກາຄວາມ
ພ້ອມໃນດ້ານຕ່າງໆຂອງທົ່ງໄຫຫີນໃນຊ່ວງເດືອນຕຸລາ 2018 ກໍຄືຫຼັງຈາກທີ່ທາງການ
ລາວໄດ້ສຶກສາຢ່າງລະອຽດ ທັງກໍໄດ້ກຳ ໜົດແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະອະນຸລັກຮັກ
ສາເຂດທົ່ງໄຫຫີນຕາມເງື່ອນໄຂຂອງ UNESCO ກຳໜົດໃນທຸກດ້ານແລ້ວ ຊຶ່ງທາງ
ການລາວໄດ້ເລືອກເອົາສະເພາະ 11 ພື້ນທີ່ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເມືອງຄຳ ເມືອງແປກ
ເມືອງຜາໄຊ ແລະເມືອງພູກູດ ທີ່ມີໄຫຫີນ 999 ໜ່ວຍ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນເປັນມໍລະດົກ
ໂລກຈາກທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 2,000 ໜ່ວຍ ເພື່ອໃຫ້ສະດວກຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງດັ່ງກ່າວ.
ທາງດ້ານທ່ານວິໄລສຸກ ພິມມະສອນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຈາກແຂວງຊຽງ
ຂວາງ ກໍຍອມຮັບວ່າໃນແຂວງຊຽງຂວາງຍັງຂາດແຄນພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອຮອງຮັບ
ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕເພີ້ມຂຶ້ນຈາກການທີ່ UNESCO ໄດ້ປະກາ
ດຮັບຮອງໄຫຫີນເປັນມໍລະດົກໂລກດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະໜາມບິນທີ່ບໍ່ສາ
ມາດຮອງຮັບເຮືອບິນຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ເລີຍ ສ່ວນຖະໜົນຫົນທາງໄປຫາແຫລ່ງທ່ຽວ
ຕ່າງໆ ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ໂຮງແຮມ ບ້ານພັກ ຮ້ານອາຫານ ສະຖານບໍລິການ
ຕ່າງໆຍັງບໍ່ພຽງພໍ ເຮັດໃຫ້ມີຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງມາທ່ຽວໃນແຂວງຊຽງຂວາງພຽງ
ແຕ່ 80,000 ກວ່າຄົນເທົ່ານັ້ນໃນແຕ່ລະປີ ຈຶ່ງຖືເປັນບັນຫາທີ່ລັດຖະບານລາວ ຈະ
ຕ້ອງເລັ່ງດຳເນີນການພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ຢ່າຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ.
ປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ມີມໍລະດົກໂລກສາມແຫ່ງ ໂດຍຖືເປັນມໍລະດົກໂລກທາງ ວັດ
ທະນາທຳທັງ 3 ແຫ່ງກໍຄືເມືອງຫຼວງພະບາງ ຜາສາດຫີນວັດພູໃນແຂວງຈຳປາສັກ
ແລະໄຫຫີນໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ຊຶ່ງຖືກຮັບຮອງເປັນມໍລະດົກໂລກຢ່າງເປັນທາງ
ການໃນປີ 1995 ປີ 2001 ແລະປີ 2019 ຕາມລຳດັບ.
ນອກຈາກນັ້ນ ສຽງແຄນລາວ ກໍຖືກຮັບຮອງໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້
ທາງດ້ານສຽງເພງຂອງມະນຸດຊາດໂດຍ UNESCO ໄດ້ມອບໄບປະກາດໃຫ້ທາງ
ການລາວເມື່ອເດືອນມີນາ ປີ 2018 ທີ່ນະຄອນປາຣີ ສ່ວນລຳວົງລາວ ແລະລາຍ
ນາກຂອງສິ້ນໄໝລາວນັ້ນ ທາງການລາວໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ UNESCO ເພື່ອຂໍໃຫ້ພິ
ຈາລະນາ ແລະຮັບຮອງໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກດ້ານພູມປັນຍາ ແລະຈິດວິນຍານ
ຂອງມະນຸດຊາດເຊັ່ນກັນ ສ່ວນເຂດອຸທະຍານແຫ່ງຊາດພູຫີນໜາມໜໍ່ ໃນເຂດ
ແຂວງຄຳມ່ວນກໍໄດ້ຖືກນຳສະເໜີ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດແຫ່ງທຳ
ອິດໃນລາວ.
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