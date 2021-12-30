ນັບແຕ່ມີການເປີດລົດໄຟຄວາມໄວສູງເພື່ອບໍລິການຄົນໂດຍສານພາຍໃນລາວທຸລະກິດໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວກໍເລີ້ມມີທ່າທີເໜັງຕີງໄດ້ຄືນຫລັງຈາກມີຄວາມງຽບ ເຫງົາມາໄດ້ເກືອບ 2 ປີແລ້ວຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19. ໂຮງ ແຮມໃນບາງແຫ່ງເຊັ່ນໃນເມືອງຫລວງພະບາງນັ້ນກໍເກັບຄ່າເຊົ່າແພງຂຶ້ນ ດັ່ງທີ່ປະຊາຊົນທ່ານນຶ່ງທີ່ໄດ້ໄປເມືອງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມີຊື່ສຽງແຫ່ງນັ້ນເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
“ຢາກເຕັມໄດ໋, ມັນຊ່ວງກ່ອນໜ້ານັ້ນເຂົາວ່າມັນບໍ່ແພງ, ບໍ່ຫລາຍ ແຕ່ຊ່ວງເປີດລົດ ໄຟມາໜີ້ໂຮງແຮມຢາກເຕັມໄດ໋.”
ສ່ວນການເດີນທາງດ້ວຍລົດໄຟນັ້ນຄວາມໄວສູງນັ້ນກໍປາກົດວ່າມີ ຄວາມ ຕ້ອງການເພີ້ມຂຶ້ນຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ສາກົນ 2022 ນີ້ ສະນັ້ນ ທາງບໍລິສັດທາງ ລົດໄຟລາວຈີນກໍມີການເພີ້ມ ຖ້ຽວຂົນສົ່ງຄົນໂດຍສານຈາກວຽງຈັນຈົນໄປຮອດ ດ່ານບໍ່ເຕັນຂຶ້ນອີກ 1 ຖ້ຽວໃຫ້ ເປັນ 3 ຖ້ຽວຕໍ່ວັນນັບແຕ່ວັນທີ 30 ມືນີ້ ຫາ ວັນທີ 3 ມັງກອນກໍມີ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດໃນຂະ ແໜງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນເຂດລຽບຕາມ ທາງລົດໄຟນີ້ເປີດຂຶ້ນຄືນ ຫລືຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ແນ່ນອນ.
ແຕ່ທ່າມກາງສະພາບການລະະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ເພີ້ມ ຂຶ້ນນັບມື້ຢູ່ນີ້ ທຸລະກິດໃນຂະແໜງດັ່ງກ່າວຢູ່ສ່ວນອື່ນຂອງປະເທດ ລວມ ທັງໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນແລ້ວ ອາດຈະຍັງຈະບໍ່ສາມາດຟື້ນຕົວໄດ້ປານໃດຫລາຍເທື່ອ ດັ່ງການສັງເກດການຂອງນັກທຸລະກິດຍິງທ່ານນຶ່ງໃນນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນທີ່ເວົ້າວ່າ:
“ຍັງຈະຟື້ນຄືນບໍ່ໄດ້ງ່າຍເນາະ ຍ້ອນທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ ເລື້ອງຄ້າຂາຍອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ຂອງ ມັນຄົນທໍາມາຫາກິນນີ້ແຫລະ ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເຕັມທີ່. ທຸກຄົນບໍ່ກ້າທີ່ຈະເປີດຮ້ານເນາະ ຍ້ອນວ່າຖ້າມີການຕິດໂຄວິດຂຶ້ນມາແລ້ວ ມັນມີ ມັນມີຫລາຍຢ່າງເຂົາຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງຮັບຜິດຊອບກັບພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າຫັ້ນນະ ຄືຮ້ານອາຫານຕົວຢ່າງນີ້ ເປັນຫຍັງເຂົາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເປີດໄດ້ເຕັມທີ່ ທັງໆທີ່ເຂົາກະຢາກເປີດກະຍ້ອນວ່າເຂົາບໍ່ສາມາດຮັກສາມາດຕະຖານລະບຽບການວາງອອກໄດ້”.
ຕົວເລກຫລ້າສຸດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາໃນລາວແມ່ນ 108,782 ຄົນແລ້ວຊຶ່ງວັນພຸດວານນີ້ ກໍມີຄົນຕິດເຊື້ອທັງໝົດ 1,042 ຄົນ ຊຶ່ງເພີ້ມຂຶ້ນ 80 ຄົນເມື່ອທຽບໃສ່ມື້ກ່ອນນັ້ນ ແລະ 495 ຄົນເມື່ອທຽບໃສ່ວັນທີ 27 ທັນວາຜ່ານມາ ແລະມີຄົນເສຍຊີວິດທັງໝົດ 355 ຄົນ.
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