ລັດຖະບານລາວ ຈັດຕັ້ງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມໄດ້ຕ່ຳກວ່າເປົ້າ
ໝາຍວາງໄວ້ໃນຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນຜະລິດໃນພາກກະສິກຳແລະອຸດສາ
ຫະກຳ ທີ່ຂະຫຍາຍຕົວຫຼຸດລົງ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ
ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດລາວ ໃນ 3 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2019 ຍັງເຮັດໄດ້ຕ່ຳກວ່າ ເປົ້າໝາຍວາງໄວ້
ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການປູກເຂົ້ານາແຊງທີ່ປັກດຳໄດ້ ໃນເນື້ອທີ່ 84,000 ເຮັກຕາ
ຄິດເປັນ 84 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ໃນເນື້ອທີ່ບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 100,000
ເຮັກຕາ ສ່ວນການປູກພືດລະດູແລ້ງ ຊະນິດອື່ນໆ ກໍປະຕິບັດໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 91,556
ເຮັກຕາຄິດເປັນ 58.15 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນຂອງແຜນການແລະການຜະລິດ ໃນພາກ
ອຸດສາຫະກຳ ເຊັ່ນຜົນຜະລິດແຮ່ທາດນັ້ນ ກໍຂະຫຍາຍຕົວຫຼຸດລົງ ເມື່ອທຽບໃນໄລຍະ
ດຽວກັນຂອງປີ 2018 ກັບປີ 2019 ດັ່ງທີ່ ທ່ານສຸພັນຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ ຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ໃນບາງຂະແໜງການຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັດ
ໄດ້ຕາມແຜນ ເຊັ່ນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ໃນປີນີ້ ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ
100,000 ເຮັກຕາ ທີ່ໄດ້ກຳໜົດໄວ້ຫັ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາໄດ້ຟື້ນຟູໄພນ້ຳຖ້ວມ
ປີ 2018 ຊັກຊ້າແດ່ ສະນັ້ນຫລະ ການຮັບປະກັນນ້ຳຊົນລະປະທານແລະແນວປູກອື່ນໆ
ຈຶ່ງບໍ່ທັນພຽງພໍ ສຳຫຼັບຂະແໜງອຸດສາຫະກຳນີ້ ຖ້າມຽບໃສ່ງວດ ທີ 1 ຂອງປີ 2018
ເຫັນວ່າ ມັນໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 1.3 ມາເປັນ 0.7 ໃນງວດ ທຳອິດຂອງປີ 2019 ນີ້.
ທາງດ້ານທ່ານສຸລິນທອນ ເລືອງຄຳສິງ ນັກເສດຖະສາດອະວຸໂສຂອງທະນາຄານ
ພັດທະນາເອເຊຍ (ADB)ສຳນັກງານປະຈຳປະເທດລາວໄດ້ໃຫ້ການຄາດໝາຍວ່າ
ເສດຖະກິດໂດຍຮວມ ໃນລາວ ໃນປີ 2019 ຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ
ບໍ່ເກີນ 6.5 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງເປັນການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໃນລະດັບດຽວກັນກັບ
ປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍໃນນີ້ ຈະເປັນການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນພາກກະສິກຳ 2.5 ເປີເຊັນ
ພາກບໍລິການ 6.7 ເປີເຊັນ ແລະພາກອຸດສາຫະກຳ 8.1 ເປີເຊັນ ຕາມລຳດັບ ແຕ່ກໍມີ
ປັດໄຈພາຍໃນລາວ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ໃນຫຼາຍດ້ານ
ດ້ວຍກັນ ເຊັ່ນການດຳເນີນນະໂຍບາຍຮັດສາຍແອວດ້ານລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ
ລາວ ແລະການຍຸຕິການສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນ ໄປຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ
ຕໍ່ລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຮັບຈ້າງຕັດໄມ້ທ່ອນ ໃຫ້ກັບບັນດາບໍລິສັດຄ້າໄມ້ນັ້ນ
ດັ່ງທີ່ທ່ານສຸລິນທອນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ: “ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນຂອງບາງຂົງເຂດ
ກະແມ່ນຫຼຸດລົງ ເນື່ອງຈາກບາງມາດຕະການຂອງພາກລັດ ເຊັ່ນມາດຕະການຮັດ
ສາຍແອວບາງອັນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ພາກລັດ ກໍບໍ່ຢາກໃຫ້ຈ່າຍ ຫຼືວ່າ ການໄປປະຊຸມ
ຢູ່ຕ່າງແຂວງກະແມ່ນຫຼຸດລົງ ການລົງທຶນໃໝ່ໆ ກໍຫຼຸດລົງຫຼາຍ ເພິ່ນໄປສຸ່ມໃສ່ ໃນການ
ຊຳລະສະສາງໜີ້ສິນ ນອກເໜືອກຈາກນັ້ນ ບາງຂະແໜງການ ກະສິເຫັນວ່າມີຜົນ
ກະທົບ ຄື ການຍຸຕິ ການສົ່ງອອກໄມ້ ເພາະປະຊາຊົນ ເຄີຍໄດ້ເຂົ້າເຖິງປ່າໄມ້ເລັກໆ
ນ້ອຍໆ ມາຂາຍໃຫ້ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ດຽວນີ້ ເພິ່ນຢຸດ ຊຶ່ງວ່າອັນນີ້ ກະມີຜົນກະທົບ
ເອີ້ນວ່າລາຍຮັບຊົ່ວຄາວ ຫຼື ລາຍຮັບບາງໂອກາດ ຂອງປະຊາຊົນ ກະມີການຫຼຸດລົງ
ອັນນີ້ ກະເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບໃນການຈັບຈ່າຍ.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເພື່ອເປັນການເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ລາວ ມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນ
ອັດຕາສະເລ່ຍບໍ່ຫຼຸດ 6.5 ເປີເຊັນ ລັດຖະບານລາວຕ້ອງຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ
ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະໝັ້ນທ່ຽງປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງລະບົບການເງິນແລະງົບປະມານ
ລັດ ໃຫ້ແຂງແຮງປະຕິຮູບກົນໄກການເກັບລາຍຮັບທີ່ທັນສະໄໝ - ໂປ່ງໃສ ຄຸ້ມຄອງ
ເງິນຕາໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດອກເບ້ຍທະນາຄານຕາມກົນໄກ
ຕະຫຼາດ ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ
ແລະຂອງຕ່າງຊາດ ໃຫ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ພັດທະນາການຜະລິດສິນຄ້າແລະບໍລິການສົ່ງເສີມ
ການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະຫຼຸດການນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແກ້ໄຂ
ບັນຫາຍາກຈົນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ
ບໍລິຫານຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະດຳເນີນມາດຕະການປາບປາມການທຸລະກິດ
ຄໍຣັບຊັນ ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ໂດຍປີ 2018 ເສດຖະກິດຂອງ ລາວ ຂະຫຍາຍຕົວເພີ້ມຂຶ້ນ 6.5 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງຫຼຸດລົງ
ຈາກ 6.9 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2017 ເພາະໄພນ້ຳຖ້ວມ ຄັ້ງໃຫຍ່ແລະລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນ
ລາວ ຢູ່ໃນລະດັບ 2,599 ໂດລາ ຕໍ່ຄົນ ຕໍ່ປີ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ