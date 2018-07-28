ການລັກລອບນຳເຂົ້າ ສານເຄມີ ຜິດກົດໝາຍ ຍັງຄົງເກີດຂຶ້ນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນ ສປປ ລາວ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວລະບຸວ່າ ການລັກລອບນຳເຂົ້າສານເຄມີຜິດກົດໝາຍ
ຍັງຄົງເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສານເຄມີໃນການຜະລິດສິນຄ້າ
ກະສິກຳ ແລະອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ຊຶ່ງຊົງລິດໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລຶ້ອງນີ້ຈາກ
ບາງກອກ.
ທ່ານບຸນປອນ ສີສຸລາດ ປະທານຄະນະກຳມາທິການເສດຖະກິດ ເທັກໂນໂລຈີ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມໃນສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຖະແຫຼງລາຍງານຜົນການກວດກາການຜະລິດ
ສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໃນຊ່ວງ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ວ່າ ຍັງມີການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນການລັກລອບນຳເຂົ້າຢາປາບສັດຕູພືດ ສານເຄມີອັນຕະລາຍ ແລະສິນຄ້າ
ທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ທັງຍັງມີການລັກລອບປ່ອຍນໍ້າເປື້ອນ ແລະສານເຄມີອັນຕະ
ລາຍລົງສູ່ແຫຼ່ງນໍ້າທຳມະຊາດອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານບຸນປອນ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ:
“ການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະທຳມະຊາດທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ຈາກການຜະລິດກະສິກຳ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດເທົ່າທີ່
ຄວນ ສະແດງອອກຄືບາງໂຄງການ ບໍ່ໄດ້ສຶກສາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
ສັງຄົມ ແລະທຳມະຊາດ ບໍ່ມີສັນຍາສຳປະທານ ຍັງມີການລັກລອບນໍາເຂົ້າ
ຈຳໜ່າຍ ແລະນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ສານເຄມີອັນຕະລາຍ ເກີນຄ່າມາດ
ຕະຖານບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກວິຊາການ ຍັງມີການນຳເຂົ້າ ຈຳໜ່າຍອາຫານ
ທີ່ມີສານເຄມີປົນເປື້ອນ ສິນຄ້າປອມແປງໝົດອາຍຸ ຈາກນອກປະເທດ ໄດ້
ມີການລັກລອບປ່ອນນໍ້າເປື້ອນ ສານເຄມີອັນຕະລາຍລົງສູ່ແມ່ນໍ້າລຳເຊ
ເຮັດໃຫ້ສັດນໍ້າ ສັດລ້ຽງຂອງປະຊາຊົນຈຳນວນນຶ່ງຕາຍ.”
ທາງດ້ານກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານທີ່ດິນ (Land Information Working Group) ອົງ
ການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃນລາວລາຍງານວ່າ ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳ ທີ່ສົ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະທຳມະຊາດໃນລາວ ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດ ຄືພື້ນທີ່
ສໍາປະທານການປູກກ້ວຍຫອມຂອງບັນດານັກທຸລະກິດຈີນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພື້ນທີ່
ໃນເຂດແຂວງບໍ່ແກ້ວ ອຸດົມໄຊ ແລະຫຼວງນໍ້າທານັ້ນ ຖືເປັນພື້ນທີ່ໆໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ ເພາະວ່າບັນດານັກທຸລະກິດຈີນໄດ້ພາກັນລັກລອບນໍາເຂົ້າ ແລະ
ນໍາໃຊ້ສານເຄມີປ້ອງກັນໂຣກພືດເຖິງ 28 ຊະນິດ ກັບຢາປາບສັດຕູພືດອີກ 19 ຊະນິດ
ທັງຍັງນໍາໃຊ້ສານເຄມີເພື່ອເລັ່ງຜົນຜະລິດດ້ວຍນັ້ນກໍໄດ້ຄຸກຄາມຕໍ່ສຸຂະພາບອະນາໄມ
ຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະກະທົບຕໍ່ແຫຼ່ງນໍ້າທຳມະຊາດ ສັດນໍ້າ ສັດລ້ຽງ ທີ່ນາ ແລະພືດ
ຜົນຕ່າງໆ ຂອງປະຊາຊົນລາວຢ່າງໜັກໜ່ວງອີກດ້ວຍ.
ຊຶ່ງຈາກຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ ກໍເຮັດໃຫ້ ທ່ານຄຳພັນ ເຜີຍຍະວົງ ເຈົ້າແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ມີ
ຄຳສັ່ງໄປເຖິງໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງໃນທົ່ວແຂວງ ເພື່ອໃຫ້ຍຸຕິການອະນຸຍາດສຳປະທານ
ທີ່ດິນໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຈີນ ທີ່ມາລົງທືນປູກກ້ວຍຫອມ ໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວຢ່າງສິ້ນເຊີງ
ທັງຍັງມີຄຳສັ່ງໃຫ້ຍົກເລີກສຳປະທານທີ່ດິນ 18 ແຫ່ງ ທີ່ປູກກ້ວຍໄປແລ້ວອີກດ້ວຍ ອັນ
ເປັນການປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການຜະລິດ
ກະສິກຳສີຂຽວດ້ວຍເປົ້າ ໝາຍຈະລົບລ້າງການປູກພືດທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຈິງນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2017 ເປັນ
ຕົ້ນມາ.
ໂດຍຫລ້າສຸດກໍມີລາຍງານວ່າອຳນາດການປົກຄອງເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຍຸ
ຕິການອະນຸຍາດສຳປະທານທີ່ດິນລາຍໃໝ່ເພື່ອປູກກ້ວຍຫອມຢ່າງສິ້ນເຊິງແລ້ວ ສ່ວນ
ທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດສຳປະທານໄປແລ້ວນັ້ນກໍຈະຈຳກັດພື້ນທີ່ປູກໃຫ້ລົດລົງເທື່ອລະກ້າວ
ໂດຍໃນລະຍະທີ່ຜ່ານມາກໍໄດ້ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ຍົກເລີກສໍາປະທານປູກກ້ວຍໄປແລ້ວໃນເນື້ອ
ທີ່ 2000 ກວ່າເຮັກຕາ ຈຶ່ງຍັງເຫຼືອອີກ 4000 ກວ່່າເຮັກຕາ ທີ່ຈະຕ້ອງຍົກເລີກສຳປະ
ທານໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດພາຍໃນປີ 2018 ນີ້.
ທັງນີ້ເນື່ອງຈາກມີລາຍງານວ່າປາ ແລະສັດນໍ້າຊະນິດຕ່າງໆຢູ່ໃນເຂດວັງສະຫງວນນໍ້າ
ງາວ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຕາຍໄປຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນເດືອນມີນາປີກາຍ
ຊຶ່ງຈາກການວິເຄາະຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າໃນເຂດດັ່ງກ່າວກໍພົບວ່າມີສານເຄມີເຈືອປົນ
ຢ່າງໜາແໜ້ນທີ່ເຊື່ອວ່າເປັນສານເຄມີທີ່ຮົ່ວໄຫຼລົງຈາກ ຈາກເຂດສຳປະທານປູກກ້ວຍ
ຂອງລະບົບບັນດານັກທຸລະກິດຈີນນັ້ນເອງ.
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