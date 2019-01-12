ຄວາມສະດວກໃນການ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ລາວ ຕົກຈາກອັນດັບ 141 ມາເປັນ 151 ໃນທັງໝົດ 190 ປະເທດ

ສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນລາວ ໄດ້ຕົກຕໍ່າລົງຈາກອັນດັບ 141 ມາຢູ່ອັນດັບທີ 151 ຈາກ 190 ປະເທດທົ່ວໂລກ ໂດຍມີສາຍເຫດມາຈາກການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງພະນັກງານລັດເປັນສໍາຄັນ.
ທ່ານນາງ ຄໍາຈັນ ພົມແສງສະຫວັນ ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ສະພາບການໂດຍລວມ ໃນພາກທຸລະກິດເອກະຊົນຂອງລາວ ໃນຕະຫລອດປີ 2018 ຜ່ານມາ ຖືເປັນສະພາບການບໍ່ດີຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃນວົງກວ້າງ ເພາະປາກົດວ່າ ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເອກະຊົນຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍ ທີ່ຕ້ອງປະສົບກັບບັນຫາຂາດທຶນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ (SMEs) ທີ່ກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານນັ້ນ ຖືເປັນພາກສ່ວນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ ຫລາຍທີ່ສຸດ.
ໂດຍສາເຫດສາເຫດສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ ສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນລາວ ໄດ້ຕົກຕໍ່າລົງອີກດ້ວຍນັ້ນ ກໍຄືຄວາມບໍ່ໂປ່ງໃສ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງບັນດາພະນັກງານ ຂອງລັດຖະບານລາວນັ້ນເອງ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ຄໍາຈັນ ໄດ້ກ່າວຢືນຢັນວ່າ
”ຜູ້ປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍ ກູ້ຢືມເງິນທຶນ ມາລົງທຶນ ຫລຸບທຶນ. ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ໃນການເກັບພາສີອາກອນ ນັບທັງການບໍລິການຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ຜູ້ປະກອບການ ມີລັກສະນະເວົ້າໄດ້ ເວົ້າເອົາ ຜ່ານຫລາຍຂອດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ທໍາມາຫາກິນ ບໍ່ມີເງິນຈ່າຍ ກາຍເປັນລົ້ມລະລາຍ. ສະພາບແວດລ້ອມດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຫລຸດລະດັບລົງຈາກ 141 ລົງມາເປັນ 151 ໃນ 190 ປະເທດໃນໂລກ ຊຶ່ງເປັນບັນຍາກາດບໍ່ດິເລີຍ.”
ທາງດ້ານທ່ານນາງ ປານີ ຢາທໍຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຢືນຢັນວ່າ ວຽກງານທີ່ລັດ
ຖະບານລາວ ຈະຕ້ອງເລັ່ງປັບປຸງການບໍລິຫານງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນການປະຕິ
ບັດຕົວຈິງໃຫ້ໄດ້ໄວທີ່ສຸດ ກໍຄືການສ້າງຕັ້ງລະບົບທີ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງ
ເງິນທຶນກູ້ຢືມເພື່ອນຳມາໃຊ້ໃນການພັດທະນາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຂອງບັນດາ
SMEs ເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນພາກຕົວຈິງໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຊັກຊ້ານັບຕັ້ງແຕ່
ໄດ້ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍສົ່ງເສີມ SMEs ເມື່ອເດືອນທັນວາ 2011 ເປັນຕົ້ນມາແລ້ວ
ເພາະວ່າ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິ
ກຳໃຕ້ກົດໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ທັງຍັງບໍ່ຊັດເຈນໃນການກຳນົດນະໂຍບາຍທີ່ກຽວ
ກັບການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຂາດການແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການ, ການສ້າງແຜນທຸລະ
ກິດການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາດຄວາມຊັດເຈນໃນນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວກັບອາ
ກອນທຸລະກິດ SMEs ການກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ອື່ນໆທີ່ລັດຖະບານ ລາວ ຈະ
ຕ້ອງປັບປຸງຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ.
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານໂລກປະຈຳ ລາວ ຢືນຢັນວ່າທະນາຄານໂລກ ໄດ້ໃຫ້
ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ SMEs ໃນ ລາວ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ 20 ລ້ານ
ໂດລາໃນຊ່ວງປີ 2014-2019 ໃນນີ້ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເທັກນິກ 10 ລ້ານໂດລາ
ແລະ ເງິນສຳລັບໃຫ້ SMEs ກູ້ຢືມ ມູນຄ່າ 10 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງກໍປາກົດວ່າຈົນເຖິງປັດຈຸ
ບັນໄດ້ມີການປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ SMEs ພຽງ 42 ລາຍທີ່ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມພຽງ 4.4
ລ້ານໂດລາເທົ່ານັ້ນ ທັງນີ້ກໍເນື່ອງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຊັກຊ້າໃນພາກລັດຖະ
ບານລາວເອງ.
ອີງຕາມລາຍງານຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາວ ລະບຸວ່າການສຳຫຼວດທີ່ກ່ຽວກັບການ
ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 124,830 ລາຍທົ່ວປະ
ເທດ ລາວ ພົບວ່າ 94 ເປີເຊັນເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ
ເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິໂພກໃນປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກ ແລະ ມີພຽງ 630 ລາຍຫຼື
0.5 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນທີ່ເນັ້ນໜັກການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ ສ່ວນ 1,700 ກວ່າລາຍ
ຫຼື 1.4 ເປີເຊັນກໍເນັ້ນໜັກທັງການຜະລິດ ເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະ ຕອບສະໜອງພາຍໃນຄູ່
ກັນໄປ.
ທັງນີ້ໂດຍສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນພັດທະນາກົດ
ໝາຍການຄ້າເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ໂດຍມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະພັດທະນາເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບສິນຄ້າ ລາວ ໃຫ້ມີຄຸນນະ
ພາບມາດຕະຖານ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະແຂ່ງຂັນທາງດ້ານລາຄາໃນຕະຫຼາດສາກົນໄດ້
ຢ່າງແທ້ຈິງ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກໍມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ SMEs ຂອງພາກເອກະຊົນ
ລາວ ຈຳນວນພຽງແຕ່ 119 ລາຍເທົ່ານັ້ນໃນທົ່ວປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້
ກາໝາຍນຶ່ງເມືອງ-ນຶ່ງຜະລິດຕະພັນ (ODOP) ທີ່ຕ່າງຊາດຍອມຮັບວ່າ ເປັນສິນຄ້າ
ລາວ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ.
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