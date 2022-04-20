ລັດຖະມົນຕີລາວ-ໄທ ຕົກລົງຈະເພີ້ມມູນຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ເຖິງ 11 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2025 ໂດຍລັດຖະມົນຕີໄທໝັ້ນໃຈວ່າ ໄທຍັງຈະເປັນຝ່າຍໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າ ຕໍ່ລາວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ຈາກບາງກອກ.
ທ່ານຈຸຣິນ ລັກສະນະວິສິດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າໄທຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ກອງປະຊຸມທາງການຄ້າລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ປະຈໍາປີ 2022 ທີ່ມີ ທ່ານຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າເປັນປະທານຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມທາງໄກຄັ້ງນີ້ດ້ວຍນັ້ນ ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງໃນການຮ່ວມມືເສີມຂະຫຍາຍດ້ານການຄ້າ ແລະບໍລິການລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ໃຫ້ມີມູນຄ່າເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 11 ຕື້ໂດລາ ໃນປີ 2025, ໂດຍເຊື່ອໝັ້ນວ່າຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະການຄ້າລະຫວ່າງລາວ-ໄທນັ້ນ ມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄ້າລະຫວ່າງຊາຍແດນນັ້ນ ດັ່ງທີ່ ທ່ານຈຸຣິນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ປີ ພສ 2564 ຫລື ຄສ 2021, ລາວເປັນຄູ່ຄ້າລຳດັບທີ 7 ໃນອາຊຽນຂອງໄທ. ມູນຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງກັນ ມີ 229 ຕື້ 572 ລ້ານບາດ ເພີ້ມຂຶ້ນ 15 ເປີເຊັນ. ຢ່າງ ໃດກໍ່ຕາມ ເຮົາໄດ້ຕັ້ງເປົ້າມູນຄ່າ ການຄ້າຮ່ວມກັນວ່າ ໃນປີ ພ.ສ. 2068 (ຄສ 2025) ຈະເພີ້ມມູນຄ່າການຄ້າເປັນ 11 ຕື້ໂດລາຫຼື 363 ຕື້ບາດ, ຊຶ່ງ 93.5 ເປີເຊັນແມ່ນ ການຄ້າຊາຍແດນ.”
ທັງນີ້ ໂດຍພາບລວມການຄ້າລະຫວ່າງລາວ-ໄທໃນປີ 2021 ໄດ້ຂະຫຍາຍໂຕເພີ້ມຂຶ້ນກວ່າ 36 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2020 ໂດຍມີມູນຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງກັນ 700,195 ລ້ານບາດ, ໃນນີ້ ໄທນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈາກລາວ 282,464 ລ້ານບາດ ເພີ້ມຂຶ້ນກວ່າ 33 ເປີເຊັນ ແລະໄທສົ່ງສິນຄ້າມາລາວ 417,731 ລ້ານບາດ ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 39.31 ເປີເຊັນ ເຮັດໃຫ້ໄທເປັນຝ່າຍໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າຈາກລາວ 135,267 ລ້ານ, ໂດຍກະແສໄຟຟ້າເປັນສິນຄ້າອັນດັບນຶ່ງທີ່ໄທນໍາເຂົ້າຈາກລາວ, ສ່ວນນໍ້າມັນ ກໍເປັນສິນຄ້າທີ່ລາວນໍາເຂົ້າຈາກໄທຫຼາຍທີ່ສຸດ ທັງຍັງເປັນການຄ້າທີ່ເກີນລະດັບຄາດໝາຍອີກດ້ວຍ ກໍຄືໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານໄທວາງເປົ້າໝາຍໄວ້ທີ່ລະດັບ 6 ເປີເຊັນ ແຕ່ວ່າ ຈາກການປະຕິບັດໂຕຈິງນັ້ນ ສາ ມາດເຮັດໃຫ້ການຄ້າ ລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ຂະຫຍາຍໂຕເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 34.6 ເປີ ເຊັນ ແລະລາວນໍາເຂົ້າສິນຄ້າໄທ ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 39.31 ເປີເຊັນ ໃນຕະຫຼອດປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ.
ທັງນີ້ ໂດຍລາວກັບໄທມີດ່ານຊາຍແດນລະຫວ່າງກັນ 49 ດ່ານ, ຫາກແຕ່ວ່າ ດ້ວຍການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈຶ່ງຕ້ອງປິດດ່ານຊາຍແດນສ່ວນໃຫຍ່ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການລະບາດດັ່ງກ່າວໂດຍທາງການລາວ-ໄທ ອະນຸຍາດໃຫ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານຊາຍແດນ ລະຫວ່າງກັນໄດ້ພຽງ 14 ດ່ານເທົ່ານັ້ນ, ຫາກແຕ່ວ່າ ທາງການລາວ-ໄທ ກໍໄດ້ເຈລະຈາກັນເພື່ອຈະເປີດດ່ານຊາຍແດນເພີ້ມອີກ 6 ດ່ານ ທີ່ເປັນທ່າເຮືອໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ກໍຄື ທ່າເຮືອຊຽງຄານ-ຊະນະຄາມ, ສີຊຽງໃໝ່-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່າສະເດັດ-ທ່າເດື່ອ, ນະຄອນພະນົມ-ທ່າແຂກ, ມຸກດາຫານ-ສະຫວັນນະເຂດ ແລະນາຕານ-ລະຄອນເພັງ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຄ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງກັນກັບຄືນສູ່ສະພາວະປົກກະຕິໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ.
ສ່ວນທ່ານສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ ກໍໄດ້ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ລະດັບທຶນສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ຍັງມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍທີ່ມີສາເຫດສໍາຄັນ ມາຈາກການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະສົມທົບດ້ວຍການອ່ອນຄ່າລົງຂອງເງິນກີບທຽບກັບຄ່າເງິນໂດ ລາສະຫະລັດ ແລະເງິນບາດໃນຕະຫຼາດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ເຊິ່ງລວມເຖິງພາລະໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ຈະຕ້ອງມີການຊໍາລະຄືນທັງເງິນຕົ້ນ ແລະດອກເບ້ຍເພີ້ມຂຶ້ນທຸກປີ ສ່ວນການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ກໍເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານ ແລະພາກທຸລະກິດໃນລາວຫຼຸດລົງອີກດ້ວຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວປະເຊີນກັບບັນຫາການຂາດເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ເພາະເງິນຕາໄດ້ໄຫຼອອກໄປຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າໄຫຼເຂົ້າມາ ອັນເປັນຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດທີ່ຄິດເປັນມູນຄ່າ 348 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2021 ເຊິ່ງລາວສົ່ງສິນຄ້າອອກໃນມູນຄ່າ 5,458 ລ້ານໂດລາ ໂດຍທີ່ບໍ່ລວມການສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າ, ແລະລາວນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຕ່າງປະເທດເຖິງ 5,806 ລ້ານໂດລາໃນໄລຍະດຽວກັນນີ້.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າຫາກລວມການສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າດ້ວຍ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ລາວ ໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ເຖິງ 1,740 ລ້ານໂດລາ ໃນປີ 2021, ແຕ່ເນື່ອງຈາກລາຍໄດ້ຈາກການສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້ານັ້ນ ຕ້ອງໃຊ້ ຊໍາລະໜີ້ເງິນກູ້ ຂອງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ໂອນເຂົ້າມາລາວນັ້ນເອງ.
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