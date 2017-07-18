ນັກສຶກສາ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ແກ້ໄຂ ບັນຫາທ້າທາຍ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ນັກສຶກສາຈາກ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນທີ່ເອີ້ນວ່າ First Global ເພື່ອກະ
ຕຸກຊຸກຍູ້ການສຶກສາ ດ້ານວິທະຍາສາດ ເທັກໂນໂລຈີ ວິສະວະກອນ ແລະຄະນິດສາດ
ສຳລັບພວກນັກຮຽນນັກສຶກສາ.
ທີມລາວ ທີ່ປະກອບດ້ວຍນັກສຶກສາຊາຍ 3 ຄົນ ແລະແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້
ການນຳພາຂອງທ່ານກະຕ່າຍ ໄຊຍະສົມບັດ ອາຈານສອນຂໍ້ມູນເທັກໂນໂລຈີຫຼືໄອທີ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
ການແຂ່ງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍທີ່ທີມລາວໄດ້ຊະນະການແຂ່ງຂັນຄັ້ງທີ
ສອງໄປ ແລະຈະເຂົ້າແຂ່ງອີິກສາມຄັ້ງໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຄືແຕ່ລະຄັ້ງຖ້າເສຍກໍຈະ
ອອກໄປເລີຍ.
ທ່ານກະຕ່າຍໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອກ່ຽວກັບການມາຮ່ວມຂອງທີມລາວວ່າ:
“ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສົ່ງອຸບປະກອນໃຫ້ເຮົາ ເລີ້ມແລກສົ່ງອຸບປະກອນໃຫ້ເຮົາ ແລະຫຼັງຈາກ
ນັ້ນເພິ່ນກໍອອກກົດມາວ່າ ການແຂ່ງຂັນຂອງເຮົາຈະເປັນແບບວ່າ ຄວາມໝາຍຂອງ
ມັນຄືອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ຄືມັນຈະມີໝາກບານຢູ່ສອງຊະນິດ ຄືສີຟ້າກັບສີສົ້ມ
ສີຟ້ານະເຮັດໃຫ້ນ້ຳສະອາດ ສີສົ້ມແມ່ນເຮັດໃຫ້ສິ່ງເປິະເປື້ອນແລະເອົາຫຸ່ນເຮົານີ້ໄປ
ແຍກ.”
ພິທີເປີດການແຂ່ງຂັນ robotics ຫລືການອອກແບບເຄື່ອງຈັກ robot ເພື່ອໃຈ້ແຍກ
ນໍ້າແລະຂອງໂສໂຄກອອກຈາກກັນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນອາທິດ ທີ 16 ກໍລະ ກົດທີ່ຜ່ານ
ມານີ້ຢູ່ທີ່ຕຶກ Constitution Hall ໃນນະຄອນຫຼວງ Washington.
ການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວແມ່ນນຳພາໂດຍ First Global ຊຶ່ງເປັນອົງການເອກກະຊົນ
ທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ. Robotics ແມ່ນນະວັດຕະກຳ ຫລັກສູດການຮຽນ ໃນດ້ານ
ວິທະຍາສາດ ເທັກໂນໂລຈີ ວິສະວະກອນ ແລະຄະນິດສາດ ຊຶ່ງໃນປັດ ຈຸບັນນີ້ ມີບັນ
ດາຊາວໜຸ່ມເຖິງສອງພັນລ້ານຄົນ ກຳລັງພົວພັນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນກຳລັງຮຽນຢູ່ຂັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ແລະມະຫາ
ວິທະຍາໄລປີທຳອິດຈາກ 163 ປະເທດໃນຫ້າທະວີບ. ຢູ່ໃນນັ້ນມີນັກຮຽນນັກສຶກສາ
ຈາກປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ແລະອຸດສາຫະກຳ ປະເທດທີ່ກຳລັງປະສົບກັບໄພສົງ
ຄາມເຊັນວ່າ ອັຟການິສຖານ ແລະອີຣັກ. ສຳລັບເຂດເອເຊຍອາຄະເນກໍມີ ມຽນມາ
ກຳປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີ
ຕ່າງໆ. ພວກນັກຮຽນນັກສຶກສາທີ່ເດີນທາງມາສະຫະລັດຄັ້ງນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຄັ້ງ
ທຳອິດ ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ນຳເອົາແນວຄິດອັນເປັນເປົ້າໝາຍດຽວກັນມາທ້າທາຍ ຮ່ວມ
ເປັນທີມແລກປ່ຽນ ແບ່ງປັນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທຳມະຊາດ ແລະອະນຸລັກສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ຮ່ວມກັນ.
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