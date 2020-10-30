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ນັກສຶກສາ ລາວ ຈາກ ຣັດເຊຍ ກວດພົບເຊື້ອ COVID-19 ສອງຄັ້ງ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະເພາະກິດຄວບຄຸມ COVID-19 ໃນ ສປປ ລາວ.

ຫຼັງຈາກໄດ້ກວດພົບ COVID-19 ກໍລະນີທີ 24 ໃນປະເທດ ລາວ ເມື່ອວັນທີ​ 20 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານກໍໄດ້ນຳຜູ້ຕິດໄວຣັສດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າຮັບການປິ່ນ ແລະ ກັກບໍລິເວນກວດໂຣກຜູ້ທີ່ເດີນ ທາງໃນເຮືອບິນລຳດຽວກັນກັບຜູ້ກ່ຽວນັ້ນ.

ກໍລະນີທີ 24 ນັ້ນແມ່ນນັກສຶກສາລາວທີ່ຮຽນຈົບຈາກປະເທດ ຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງ ລາວໄດ້ຕິດ COVID-19 ກ່ອນໜ້າທີ່ລາວຈະເດີນທາງກັບມາແລ້ວ.

ຮອງສາສະດາຈານ ດຣ. ພູທອນ ເມືອງປາກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບ ອາການຂອງກໍລະນີທີ 24 ຂອງປະເທດວ່າ “ອາການເລີ່ມເດືອນ 9 ວັນທີສອງ, ພັກຜ່ອນຢູ່ຫໍພັກອາການກະຫາຍດີປົກກະຕິແລ້ວ. ມີຈຸດປະສົງຢາກກັບລາວ, ຈຶ່ງໄປກວດຢູ່ໂຮງໝໍເພື່ອເອົາຕົວຢ່າງໄປກວດວິເຄາະ ແລະ ວັນທີ 9 ນີ້ກວດພົບວ່າມີເຊື້ອ COVID-19. ເວລາມີເຊື້ອ ແລ້ວຈຶ່ງໄດ້ໄປຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ສູນ ແລະ ທາງສະຖານທູດລາວເຮົາກໍໄດ້ຮັບຮູ້.”

ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ກວດຫາເຊື້ອອີກໃນວັນທີ 12 ຕຸລາແຕ່ກໍບໍ່ພົບເຊື້ອ. ຈົນຮອດວັນທີ 14​, ຜູ້ກ່ຽວຈຶ່ງເດີນທາງອອກຈາກ ມົສກູ ເພື່ອໄປຕໍ່ເຮືອບິນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ປະເທດ ຝຣັ່ງ, ແລ້ວກໍເດີນທາງຕໍ່ໄປ ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼີ ທີ່ເດີ່ນບິນ ອິນຊອນ ແລະ ຈາກເດີ່ນບິນ ອິນຊອນ ວັນທີ 17 ໄດ້ເດີນທາງຮອດສະໜາມບິນວັດໄຕວັນທີ 18. ໜ່ວຍງານເຝົ້າລະວັງຂອງປະເທດ ລາວ ກໍໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດ ແລະ ໄດ້ພົບວ່າມີເຊື້ອ COVID-19 ອີກໃນໂຕລາວ.”

ປັດຈຸບັນນີ້ ກໍລະນີທີ 23 ແລະ 24 ແມ່ນກຳລັງແຍກຕົວຮັກສາຢູ່ໂຮງໝໍ, ແລະ ກໍມີອາການແຂງ ແຮງດີຢູ່.

ຮອງສາສະດາຈານ ດຣ. ພູທອນ ເມືອງປາກ ໄດ້ເວົ້າວ່າຜູ້ໂດຍສານທີ່ໄດ້ຂີ່ເຮືອບິນລຳດຽວກັນກັບກໍລະນີທີ 24 ກໍໄດ້ຖືກນຳໄປແຍກປ່ຽວເຝົ້າຕິດຕາມອາການຕໍ່ໄປ.

ອີງຕາມບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນ ສະຫະລັດ ນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ຕິດ COVID-19 ແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການແມ່ນສາມາດແຜ່ກະຈາຍເຊື້ອໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້. ລາຍງານສະບັບນຶ່ງທີ່ຖືກເປີດເຜີຍອອກມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ 45 ເປີເຊັນຂອງກໍລະນີທັງຫຼາຍອາດມາຈາກຜູ້ຕິດ COVID-19 ທີ່ບໍ່ສະແດງອາການ, ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກທີ່ບໍ່ບອກຊື່ທ່ານນຶ່ງກໍໄດ້ຍົກວິທີການຕິດຕໍ່ໄວຣັສຈາກຜູ້ທີ່ບໍ່ສະແດງອາການວ່າ ສາມາດຕິດໄດ້ຈາກລະອອງນໍ້າທີ່ອອກມາ ຈາກປາກຂອງພວກເຮົາເວລາຮ້ອງເພງ, ການຮ້ອງສຽງອອກມາ ຫຼື ແມ່ນກະທັ້ງເວລາລົມກັນ.

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