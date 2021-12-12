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ຊຸມຊົນຊາວລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາ

​ທ່ານ​ຄົມ​ສັນ ພິ​ລາ​ພາ ​ນັກ​ຮ້ອງ​ລາວ ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຢູ່ ສ​ຫລ ເລີຍ​ຫລັງ​ຈາກ​ມາ​ສະ​ແດງ​ຄອນ​ເສີດ​ ​ແລ້ວ

ທ. ຄົມ​ສັນ ຄຳ​ສອນ ຫລື​ຄົມ​ສັນ ພິ​ລາ​ພາ ພ້ອມ​ກັບ​ພັນ​ລ​ະ​ຍາໄປ​ເຮັດ​ບຸນ​ຢູ່​ວັດ​ບຸດ​ດາ​ຣັດ​ຕະ​ນະ​ຣາມ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຟ​ີນິກ, ລັດ​ອາ​ຣິ​ໂຊ​ນາ

ຄ່ຳຄືນນີ້ ວີໂອເອພະ​ແນກ​ພາ​ສາລາວ ຈະນຳທ່ານໄປຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ​ທ່ານ​ຄົມ​ສັນ ພິ​ລາ​ພາທີ່​ມີ​ຊື່​ສິ​ນ​ລະ​ປິນ​ວ່າຄົມ​ສັນ ຄຳ​ສອນ ແລະ​ພີ່​ນ້ອງ​ຂອງ​ເພິ່ນ, ທ່ານ ບັນ​ຕ​ຣີ ຄົງ​ຄູນ ຈາກ​ນະ​ຄອນ​ຟີ​ນິກສ໌, ລັດ​ອາ​ຣີ​ໂຊ​ນາ. ​ເປັນ​ຫຍັງພວກ​ເພິ່ນຈຶ່ງ​ຢາກ​ມາ​ຢູ່​ປະ​ເທດນີ້ ແລະ​ຊີ​ວິດ​ຂອງທ່ານ​ຄົມ​ສັນທີ່​ເປັນ​ຜູ້ທີ່​ຫາກໍ່​ຍ້າຍ​ມາ​ຈາກ​ລາວ​ໄດ້ປະ​ມານ 10 ປີກວ່ານັ້ນ ປ່ຽ​ນ​ໄປ​ແນວ​ໃດ​ຫລັງ​ຈາກມາ​ຕັ້ງຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດແລ້ວ. ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຈະ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ​ນັ້ນ ​ຂໍ​ເຊີນ​ທ່ານ​ຟັງຈາກບົວ​ສະ​ຫວັນໄດ້ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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​ເຊີນ​ຟັງ​ເລື້ອງ​ລາວ​ຂອງ​ທ່າ​ຄົມ​ສັນ​ນັກ​ຮ້ອງ ແລະ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ລາວ-ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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​ທ່ານ​ຄົມ​ສັນ ຄຳ​ສອນ​ຮ້ອງ​ເພັງ​ຖຽງ​ນາ​ນ້ອຍ​ຄອຍ​ນາງ
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​ທ່ານ​ຄົມ​ສັນ ຄຳ​ສອນ​ຮ້ອງ​ເພັງ​ຖຽງ​ນາ​ນ້ອຍ​ຄອຍ​ນາງ

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​ຫລາຍໆ​ທ່ານຄົງຈະ​ຍັງ​ຈຳ​ໄດ້​ເນາະວ່າ ຄົມ​ສັນ ຄຳ​ສອນທີ່​ເປັນ​ລູກ​ບ້ານ​ຫລານ​ເມືອງຂອງເມືອງ​ຊະ​ນະ​ສົມ​ບູນ ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ​ນັ້ນ​ເຄີຍ​ເປັນ​ນັກສິນ​ລະ​ປິນທ່ານ​ນຶ່ງທີ່ມີ​ສຽງຮ້ອງ​ເພັງ ແລະ​ລຳ​ລ່ອງ​ຂອງ​ທີ່​ມ່ວນອອນ​ຊອນຢູ່​ໃນ​ລາວ. ທ່ານ ​ຄົ​ມ​ສັນມີ​ນາ​ມ​ສະ​ກຸນ​ແທ້​ວ່າ ພິ​ລາ​ພາ ສ່ວນ​ຄຳ​ສອນນັ້ນ​ເປັນນາ​ມ​ສະ​ກຸນທາງ​ສິນ​ລ​ປິນ​ຂອງ​ທ່ານ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ເລົ່າ​ເຖິງ​ປະ​ຫວັດ​ຄວາມ ເປັນ​ມາ​ຂອງ​ທ່ານ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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​ສຽງ 1 ທ. ຄົມ​ສັນ ເລົ່າ​ເຖິງ​ເລື້ອງ​ລາວ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ​ທ່ານ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຫລາຍ​ຄົນ​ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ມາຈາກ​ລາວ ຫລື​ປະ​ເທດອື່ນໃດ​ໃນໂລກ ສ່ວນ​ຫລາຍ​ແລ້ວ ​ກໍແມ່ນຢາກ​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ທີ່ກວ້າງ​ໃຫຍ່ ແລະ​ມີ​ເສ​ດ​ຖະ​ກິດ​ໃຫຍ່​ອັນ​ດັບ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ໂລກ​ແຫ່ງນີ້, ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານຄົມ​ສັນ ​ຜູ້ທີ່​ຄິດ​ວ່າ​ຕົນ​ໂຊກ​ດີ​ທີ່ໄດ້ມາສະ​ຫະ​ລັດໃນ​ນາມ​ນັກ​ຮ້ອງທີ່​ໄປສະ​ແດງ​ຄອນ​ເສີດຢູ່​ເກືອບ​ໝົດ​ທຸກ​ລັດເມື່ອທ້າຍປີ 2004 ແລ້ວ​ຕັດສິນ​ໃຈບໍ່​ກັບ​ບ້ານ​ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ມາ​ໂອ້​ລົມ​ເຖິງ​ເລື້ອງ​ລາວ​ໃນ​ຕອນນັ້ນສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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​ສຽງ 2 ທ. ຄົມ​ສັນ ເລົ່າ​ເຖິງ​ການ​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຢູ່ ສ​ຫລ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ. ຄົມ​ສັນ ແລະ​ພັນ​ລ​ະ​ຍາ
ທ. ຄົມ​ສັນ ແລະ​ພັນ​ລ​ະ​ຍາ

ທ່ານ​ຄົມ​ສັນ​ຜູ້​ທີ່ເຫັນ​ວ່າ ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ເປັນ​ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ທຳ​ມາ​ຫາ​ກິນ​ໄດ້ຫລາຍ​ດ້ານນັ້ນ ເລົ່າ​ເຖິງ​ອາ​ຊີບ​ຂອງ​ທ່ານ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຕອນ​ຕົ້ນ​ຈົນ​ມາ​ເຖິງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນນີ້​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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​ສຽງ 3 ທ. ຄົມ​ສັນ ເລົ່າ​ເຖິງອາ​ຊີບ​ຂອງ​ທ່ານ​ຫລັງ​ຈາກ​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຢູ່ ສ​ຫລ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ເມືອງ​ລາວ ແລະມີ​ພີ່​ນ້ອງຄືຈຸດດຶງ​ດູດໃຈ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານຄົມ​ສັນຢາກໄປ​ຕັ້ງ​ຫລັກ​ປັກ​ຖານ​ຢູ່​ໃນລັດ​ອາ​ຣີ​ໂຊ​ນາ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານບອກວ່າ:

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​ສຽງ 4 ທ. ຄົມ​ສັນ ເລົ່າ​ເຖິງ​ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ທ່ານ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ໄປ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຢູ່​ລັດ​ອາ​ຣີ​ໂຊ​ນາ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ນອກ​ຈາກນັ້ນ ລັດ​ອາຣີ​ໂຊ​ນາ ທີ່ມີທີວ​ທັດ​ສວຍ​ສົດ​ງົດ​ງາມ, ມີ​ຕົ້​ນ​ຕະ​ບອງ​ເພັດ​ນາໆ ພັນ ແລະມີ​ແຫລ່ງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ລະ​ດັບ​ໂລກກໍ​ເປັນ​ສະ​ເໜ່​ອີກອັນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ດຶງ​ດູດ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃຫ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ໄປ​ຢູ່​ລັດທີ່​ມີທະ​ເລ​ຊາຍອັນ​ກວ້າງ​ໃຫຍ່​ແຫ່ງນັ້ນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ເລົ່າ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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ສຽງ 5 ທ. ຄົມ​ສັນ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ແຫລ່ງ​ທ່ອງ​ທ່ຽ​ວ​ໃນ​ລັດ​ອາ​ຣີ​ໂຊ​ນາ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເມື່ອ​ຖາມ​ເຖິງ​ຊຸມ​ຊົນ​ລາວ ແລະ​ອາ​ຊີບ​ຂອງ​ຄົນ​ລາວ​ຢູ່ໃນລັດ​ອາ​ຣີ​ໂຊ​ນາ​ນັ້ນທັງ​ທ່ານ​ຄົມ​ສັນ​ເອງ​ ແລະພີ່​ນ້ອງ​ຂອງທ່ານທີ່ມາ​ຈາກ​ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກເຊັ່ນກັນ, ​ກໍ​ຄື​ທ່ານ ​ບັນ​ຕ​ຣີ ຄົງ​ຄູນ ​ທີ່ໄດ້​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຢູ່​ໃນ​ລັດດັ່ງ​ກ່າວຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 1980 ໃນ​ນາມ​ອົບ​ພະ​ຍົ​ບ​ນັ້ນໄດ້ເລົ່າ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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​ສຽງ 6 ທ. ຄົມ​ສັນ ເລົ່າ​ເຖິງ​ເລື້ອງ​ຊົມ​ຊົນ​ລາວ​ໃນ​ລັດ​ອາ​ຣີ​ໂຊ​ນາ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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​ຊາວ​ລາວ​ແລະ​ຄູ​ບາ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ພະທາດຫລວງ​ຈຳ​ລອງຢູ່​ວັດບຸດດາຣັດຕະນະຣາມທີ່​ສ້າງ​ໃໝ່​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຟີ​ນິກ
​ຊາວ​ລາວ​ແລະ​ຄູ​ບາ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ພະທາດຫລວງ​ຈຳ​ລອງຢູ່​ວັດບຸດດາຣັດຕະນະຣາມທີ່​ສ້າງ​ໃໝ່​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຟີ​ນິກ

ສັງ​ຄົມ​ຄົນລາວ​ບໍ່​ວ່າຈະ​ຢູ່​ໃສ ກໍ​ຈະ​ບໍ່ປ່ອຍ​ປະ​ລະ​ຖິ້ມ​ສາ​ສະ​ໜາ. ສະ​ນັ້ນ​ຄົນ​ລາວ​ໃນລັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ກໍ​ໄດ້​ສ້າງວັດ​ລາວ​ຂຶ້ນມາ 3 ແຫ່ງ. ແຫ່ງ 1 ແມ່ນ​ຢູ່​ເມືອງທູ​ຊານທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງກັບ​ນະ​ຄອນ​ຟີ​ນິກນັ້ນ. ສ່ວນ​ອີກສອງ​ແຫ່ງ​ກໍ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນຟີ​ນິກ​ເອງ ແລະ​ໃນ​ນັ້ນ​ກໍ​ມີ​ວັດ​ທີ່​ຫາກໍ່​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໃໝ່​ທີ່​ມີ​ຊື່​ວ່າວັດບຸດ​ດາຣັດ​ຕະ​ນະ​ຣາມ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ຄົມ​ສັນເອງ​ໃນ​ນາມ​ທີ່​ເປັນ​ນັກ​ຮ້ອງ ແລະ​ນັກ​ລຳ​ລ່ອງ​ຂອງ​ທີ່​ມີ​ສຽງ​ອອນ​ຊອນມ່ວນ​ຫູ ​ກໍ​ໄດ້​ປະ​ກອບສ່ວນ​ຢ່າງ​ສະ​ໝ່ຳ​ສະ​ເໝີ​ເຂົ້າ​ໃນສົ່ງ​ເສີມ​ສາ​ສະ​ໜາ​ໂດຍ​ການສະ​ແດງ​ໃນ​ງານ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ບັນ​ເທິງ ແລະ​ດຶງ​ດູດ​ຊາວ​ພຸດ​ໃຫ້​ໄປ​ກິນ​ທານ ຫລື​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ສາ​ວັດ​ໃໝ່​ແຫ່ງນັ້ນ.

​ຮູບ​ສິມ​ທີ່​ວັດ​ກຳ​ລັງ​ສ້າງ​ໃໝ່​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຟີ​ນິກ, ລັດ​ອາ​ຣີ​ໂຊ​ນາ
​ຮູບ​ສິມ​ທີ່​ວັດ​ກຳ​ລັງ​ສ້າງ​ໃໝ່​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຟີ​ນິກ, ລັດ​ອາ​ຣີ​ໂຊ​ນາ

ທັງສອງ​ທ່ານຕ່າງ​ກໍບອກວ່າດີ​ໃຈ​ທີ່​ໄດ້​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ທ່ານ​ຄົມ​ສັນ​ນັ້ນ ເມື່ອ​ຫວນ​ຄືນ​ຫລັງ​ແລ້ວ ທ່ານບອກວ່າ ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ປ່ຽນດີ​ຂຶ້ນຫລາຍກວ່າ​ເກົ່າ​ທີ່​ສຸດ ຊຶ່ງ​ທ່ານເລົ່າສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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​ສຽງ 7 ທ. ຄົມ​ສັນ ເລົ່າ​ເຖິງ​​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ​ພາຍ​ຫລັງ​ມາ​ຢູ່​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

​ສະ​ຫລຸບ​ແລ້ວ ທ່ານ​ຄົມ​ສັນທີ່​ເປັນ​ນັກຮ້ອງ​ທີ່​ຍົກ​ຍ້າຍ​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່​ໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ປະ​ມານ 17 ປີນັ້ນ ເຫັນ​ວ່າຊີ​ວິດຂອງ​ທ່ານ​ດີ​ຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ​ຫລາຍ. ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນອກ​ຈາກ​ມີ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂາຍ​ຢາ​ສະ​ໝຸນ​ໄພ​ທີ່​ເປັນ​ອາ​ຫານ​ເສີມ​ເພື່ອ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ ແລ້​ວ​ກໍ​ຍັງມີ​ວົງ​ດົນ​ຕີ ແລະ​ຊ່ອງ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ​ທີ່​ຊື່​ວ່າຄົ​ມ​ສັນທີ​ວີ ຊຶ່ງເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ສ້າງ​ຖາ​ນະ​ໃຫ້​ແກ່​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງຕົນ​ເອງ ທັງ​ຍັງສາ​ມາດສົ່ງ​ເງິນ​ຄຳບາງ​ສ່ວນໄປ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ເກື້ອ​ໜູນ​ແບ່ງ​ເບົ​າ​ຄວາມ​ທຸກ​ຈົນ​ຂອງ​ຍາດ​ພີ່​ນ້ອງ​ໃນ​ລາ​ວ​ອີກດ້ວຍ. ສ່ວນທ່ານ​ບັນ​ຕ​ຣີ, ພີ່​ນ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານນັ້ນ ​ກໍ​ເຊັ່ນ​ກັນ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ທີ່​ດີ ມີ​ຖາ​ນະ​ຄອບ​ຄົວ​ອັນ​ໝັ້ນ​ຄົງ.

ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ເປັນການສຳພາດກັບທ່ານ​ຄົ​ມ​ສັນ ພິ​ລາ​ພາ, ນັກ​ສິນ​ລະ​ປິ​ນ​ລາວ ແລະ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍພ້ອມກັບພີ່​ນ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ ກໍ​ຄື​ທ່ານ​ບັນ​ຕ​ຣີ ຄົງຄູນທີ່​ເປັນ​ຕຳ​ຫລວດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ ທີ່ປະສົບຜົນ ສຳເລັດໃນການມາຕັ້ງຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທັງ​ຫລາຍລາຍ​ການ​ຊຸມ​ຊົນ​ລາວ​ໃນທະວີບອາເມຣິກາຈະ​ກັບມາພົບກັບ​ທ່ານອີກໃນ ອາທິດໜ້າ ເວລາດຽວກັນນີ້.

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