ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວຢືນຢັນວ່າຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 60 ເປີເຊັນ ພາຍໃນປີ 2030 ຫາກແຕ່ວ່າ ການລັກລອບຕັດ ແລະຄ້າໄມ້ເຖື່ອນຍັງເປັນບັນຫາໃຫຍ່ຢູ່ໃນລາວ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີ ທ່ານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານພັນຄຳ ວິພາວັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານລາວໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດຢ່າງຄັກແນ່ວ່າ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະດຳເນີນທຸກມາດຕະການເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນແຜນການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍແກັສເຮືອນແກ້ວໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 60 ເປີເຊັນພາຍໃນປີ 2030 ໂດຍເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍດັງກ່າວໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນໄລຍະປີ 2000-2020 ທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວກໍສາມາດຫຼຸດການປ່ອຍແກັສເຮືອນແກ້ວໄດ້ແລ້ວ 34 ເປີເຊັນດັ່ງທີ່ທ່ານພັນຄຳໄດ້ໃຫ້ການຍືນຍັນວ່າ:
“ນັບແຕ່ປີ 2000 ຫາປີ 2020 ສປປ ລາວ ສາມາດຫຼຸດປະລິມານການປ່ອຍທາດເຮືອນແກ້ວໄດ້ 34 ສ່ວນຮ້ອຍ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນລັດຖະບານຍັງສະເໜີແຜນງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປະກອບສ່ວນ ແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ-ອາກາດໄປໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຊິ່ງໄດ້ວາງຄາດໝາຍ ຫລຸດປະລິມານປ່ອຍທາດເຮືອນແກ້ວເຖິງ 60 ສ່ວນຮ້ອຍພາຍໃນປີ 2030.”
ທັງນີ້ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກ່າວມານີ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນລັດຖະບານລາວ ຕ້ອງຮັກສາ ສະພາບການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 80 ປີເຊັນຂອງພຶ້ນທີ່ທັງໝົດໃນລາວ ຫາກແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ຢືນຢັນວ່າ ໄຟໄໝ້ປ່າໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ ຂອງທຸກໆປີ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ໃນລາວເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນເຮັກຕາ ໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນເຂດແຂວງພາກເໜືອທີ່ມີການລັກລອບເຜົາປ່າເພື່ອການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍນັ້ນ ຖືເປັນເຂດທີ່ປ່າໄມ້ເສຍຫາຍໄປຫຼາຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາດັ່ງກ່າວ ກໍຄືຄວາມຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ໃນກະຊວງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ຕົກມາໃນລະດູແລ້ງປີນີ້ກະຖືວ່າ ໄຟປ່ານີ້ທຽບໃສ່ທຸກປີນີ້ ກະຖືວ່າຂ້ອນຂ້າງແຮງ ເນື້ອທີ່ຫຼາຍເຂດ ກະຖືກທຳລາຍ. ສາເຫດອັນຫຼັກໆ ກະແມ່ນເລື້ອງການຈູດປ່າເຮັດໄຮ່ຂອງປະຊາຊົນເນາະ ເພາະ ວ່າ ມັນມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ບຸກເບີກເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວປະຊາ ຊົນເຂົາເຈົ້າ ກະຈູດໄຮ່ແບບລັກສະນະຮອບວຽນ ແຕ່ມາດຕະການຄວບຄຸມໃນເວລາເຂົາເຈົ້າຈູດມັນບໍ່ໄດ້ ເກີດໄຟແລ້ວ ມັນກະເຮັດໃຫ້ມັນໄໝ້ລາມ ໂດຍທີ່ເອົາບໍ່ຢູ່. ບາດນີ້ ຖ້າວ່າພວກເຮົາ ເອົາວຽກຈັດສັນອາຊີບຄົງທີ່ ພັດທະນາຊົນນະບົດເຂົ້າໄປກະທົບໃສ່ໃຫ້ມັນແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ ກໍເຊື່ອ ໝັ້ນວ່າ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍນີ້ມັນກໍຈະໝົດໄປ.”
ນອກຈາກນັ້ນການລັກລອບຕັດແລະຄ້າໄມ້ເຖື່ອນຍັງຄົງສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະມີການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນຂະບວນຂ້າມຊາດ ທັງຍັງມີພະນັກງານລັດເຂົ້າໄປພົວພັນ ແລະມີຜົນປະ ໂຫຍດຮ່ວມອີກດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດຍາກຕໍ່ການປາບປາມໃຫ້ໝົດໄປໄດ້. ໂດຍໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ໜ່ວຍສະເພາະກິດຂອງລັດຖະບານລາວໄດ້ກວດກາໂຮງງານແປຮູບໄມ້ 3,454 ແຫ່ງ, ພົບວ່າ 2,364 ແຫ່ງ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ການສົ່ງເສີມ ແລະຮັບຊື້ໄມ້ຈາກຂະບວນການຄ້າໄມ້ຜິດກົດ ໝາຍ ຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ຢຸດກິດຈະການທັງ 2,364 ໂຮງງານ, ທັງຍັງຈັບຜູ້ກະທຳຜິດ ທີ່ເປັນພະນັກງານລັດ 462 ຄົນ, ຜູ້ປະກອບກິດຈະການຄ້າໄມ້ 136 ຄົນ, ປະຊາຊົນທີ່ເປັນແຮງງານ 527 ຄົນ, ຍຶດເລື່ອຍໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 15,549 ໜ່ວຍ, ເຄື່ອງຊອຍໄມ້ 1,816 ຊຸດ, ລົດຍົນ ແລະລົດຈັກລວມກັນ 543 ຄັນ ແລະຍຶດໄມ້ໄດ້ 5 ແສນກວ່າແມັດກ້ອນ, ຄິດເປັນມູນຄ່າເສຍຫາຍ 260 ກວ່າລ້ານໂດລາ.
ທັງນີ້, ກະຊວງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ລາຍງານວ່າສະພາບປ່າໄມ້ຂອງລາວໃນປັດຈຸບັນມີອັດຕາປົກຫຸ້ມ 67.2 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນທີ່ ຫລື 15.91 ລ້ານເຮັກຕາ ໃນນີ້ ແບ່ງເປັນປ່າປ້ອງກັນ 7.98 ລ້ານເຮັກຕາ, ປ່າສະຫງວນ 4.93 ລ້ານເຮັກຕາ, ປ່າຜະລິດ 3.1 ລ້ານເຮັກຕາ, ປ່າໄມ້ທີ່ປູກໂດຍບໍລິສັດເອກະຊົນ ທີ່ສໍາປະທານຈາກລັດຖະບານລາວ ໃນເນື້ອທີ່ 486,600 ເຮັກຕາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງດຳເນີນມາດຕະການເພີ່ມປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ອີກ 7.7 ລ້ານເຮັກຕາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍການເພີ່ມການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ເຖິງ 80 ເປີເຊັນຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດໃນປີ 2030. ຫາກແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດຕັ້ວປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ເພາະວ່າປ່າໄມ້ທີ່ປູກໂດຍບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນນັ້ນ ຈະຕ້ອງຖືກຕັດໄດ້ຕາມການອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາປະທານຈາກລັດຖະບານລາວທີ່ຕ້ອງການສົ່ງເສີມການແປຮູບໄມ້ໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບສໍາລັບການສົ່ງໄປຫຼາຍປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫລາດສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫລື EU ແລະສະຫະລັດອາເມຣິການັ້ນ.
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