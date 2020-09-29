ລັດຖະບານ ລາວ ຂາດແຄນເງິນທຶນ ສຳລັບໃຊ້ ໃນແຜນການພັດທະນາ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ

ລັດຖະບານ ລາວ ຂາດແຄນເງິນທຶນສຳລັບໃຊ້ໃນແຜນການພັດທະນາ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນ ສ່ວນການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ກໍເຮັດໃຫ້ມີຄົນຍາກຈົນເພີ່ມ ຂຶ້ນອີກ.
ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ບັນດາເຜົ່າໃນຕະຫຼອດປີ 2020 ນີ້ຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເພາະການລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັສ COVID-19 ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ຕໍ່າກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂາດແຄນເງິນທຶນສຳລັບນຳໃຊ້ໃນແຜນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ທັງຍັງປາກົດວ່າມີປະຊາຊົນ ລາວ ຍາກຈົນເພີ່ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ເພາະການຖືກເລີກຈ້າງໂດຍບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ໃນປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງດ້ວຍສະ ພາບການດັ່ງກ່າວ ຍັງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເລື່ອນກຳນົດຄາດໝາຍຂອງການລົບລ້າງຄວາມຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ໃນຫຼາຍເຂດແຂວງ ກໍຄືການເລື່ອນຈາກກຳນົດເດີມໃນປີ 2020 ໄປເປັນປີ 2024-2025 ອີກດ້ວຍ.
ສ່ວນທ່ານ ຄຳເຜີຍ ບຸດດາວວຽງ ເຈົ້າແຂວງເຊກອງ ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າການລົບລ້າງຄວາມຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນໃນແຂວງເຊກອງ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງນັ້ນຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຢ່າງນ້ອຍ 5 ປີທັງຍັງຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍແຜນການທີ່ວາງໄວ້ໃນຕະຫຼອດປີ 2021-2025 ດ້ວຍ ກໍຄືການເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 7 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຍອດຜະລິດຕະພັນລວມ (GDP) ຖົວສະເລ່ຍເປັນລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນໃນແຂວງເຊກອງ ທີ່ລະດັບ 2,300 ໂດລາຕໍ່ຄົນໃນປີ 2025 ພ້ອມກັນນີ້ ກໍຈະຕ້ອງພັດທະນາ-ປັບປຸງ ເພື່ອຍົກລະດັບປະສິດທິພາບຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ສະບຽງອາຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ຄຳເຜີຍ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຍີ ແລະ ນະວັດຕະກຳອັນໃໝ່ເຂົ້າໃນການຜະລິດການບໍລິການ, ຍົກສູງປະສິດ ທິພາບກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານປະຕູດຽວ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເປີດກວ້າງທີ່ເອື້ອອຳ ນວຍ, ສະໜອງປັດໃຈພື້ນຖານທີ່ຈຳເປັນ, ລະດົມທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ສຸມໃສ່ການຜະລິດເຂົ້າເຂດເມືອງລະມາມ, ຜະລິດກາເຟ, ພືດຜັກ ເຂດເມືອງທ່າແຕງ ແລະ ລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເຂດເມືອງດາກຈຶງ, ເມືອງລະມາມ, ຍົກສູງສະມັດຕະພາບ,ສາມາດແຂ່ງຂັນສິນຄ້າກະສິກຳກັບຕ່າງປະເທດ, ຮັບປະກັນສະບຽບອາຫານໃຫ້ສາມາດກຸ້ມກິນ.”
ສຳລັບໃນປີ 2020 ລັດຖະບານສາມາດສະໜັບສະໜູນງົບປະມານໃຫ້ກອງທຶນລົບລ້າງຄວາມທຸກ ຍາກແຫ່ງຊາດໄດ້ພຽງ 120 ຕື້ກີບທີ່ພຽງພໍສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຊົນນະ ບົດ ເພື່ອລົບລ້າງຄວາມຍາກຈົນໃນ 144 ຈຸດສຸມເທົ່ານັ້ນຈາກທັງໝົດ 449 ຈຸດສຸມທົ່ວປະເທດ. ສ່ວນເຂດຈຸດສຸມທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄດ້ໃນປີ 2020 ນີ້ກໍຕ້ອງເລື່ອນອອກໄປໃນປີ 2021 ຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້.
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ໃນ ລາວ ເປີດເຜີຍວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຍາກຈົນໃນ ລາວ ດຳເນີນໄປໄດ້ຕໍ່າກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກຈຳນວນປະຊາຊົນ ລາວ 632,909 ຄົນທີ່ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ຍາກຈົນຢ່າງຍິ່ງ ຫຼືມີລາຍໄດ້ຕໍ່າກວ່າ 1.9 ໂດລາຕໍ່ວັນ ຄິດເປັນ 9 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນປະຊາກອຍ ລາວ ທັງໝົດໃນປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ລັດຖະບານ ລາວ ຈະລົບລ້າງບັນຫາຍາກຈົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນປີນີ້.
ໃນຈຳນວນປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າກວ່າ 1.9 ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ວັນດັ່ງກ່າວນີ້ກໍແບ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ 153,184 ຄົນກັບກຸ່ມທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ 479,729 ຄົນ ຊຶ່ງຄິດເປັນ 5 ເປີເຊັນ ແລະ 11 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນ ລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດຕາມລຳດັບ. ທັງນີ້ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນພື້ນທີ່ໆມີຈຳນວນປະຊາກອນຍາກຈົນຫຼາຍທີ່ສຸດຄື ຫຼາຍກວ່າ 230,000 ຄົນ. ໃນຂະນະທີ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເປັນເຂດທີ່ມີສັດສ່ວນຂອງປະ ຊາຊົນທີ່ຍາກຈົນສູງທີ່ສຸດໃນ ລາວ ກໍຄືກວມເອົາເກີນກວ່າ 70 ເປີເຊັນຂອງບ້ານທັງໝົດ ສ່ວນຄອບຄົວທຸກຍາກກໍມີເກີນກວ່າ 27 ເປີເຊັນ ທັງກໍຍັງບໍ່ມີເມືອງໃດໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ ທີ່ສາມາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກບັນຫາຍາກຈົນໄດ້ເລີຍ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຄາດໝາຍໄດ້ວ່າ ແຂວງຜົ້ງສາລີຈະລົບລ້າງບັນຫາຍາກຈົນໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງເມື່ອໃດ.
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