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ວັນອັງຄານ, 03 ພຶດສະພາ 2022
ລາວ

ຕຳຫຼວດລາວເລັ່ງປະຕິບັດມາດ​ຕະ​ການ 3 ຂັ້ນ ເພື່ອ​ບັນ​ລຸເປົ້າໝາຍວາ​ລະແຫ່ງ​ ຊາດ ວ່າ​ດ້ວຍການ​ປາບ​ປາມ​​ຢາ​ເສບ​ຕິດໃຫ້ ໄດ້​ໃນປີ 2023

​ແກ້ງ​​ລັກ​ລອບ​ຂົນ​ສົ່ງ ແລະ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດທີ່​ຖືກ​ຕຳ​ຫລວດ​ລາວ​ຈັບ​ໃນ​ປີ​ຜ່ານ​ມາ

ທາງການຕຳຫຼວດລາວເລັ່ງປະຕິບັດມາດ​ຕະ​ການ 3 ຂັ້ນ ເພື່ອເລັ່ງເຮັດ​ໃຫ້ເປົ້າໝາຍວາ​ລະແຫ່ງ​ຊາດວ່າ​ດ້ວຍການ​ປາບ​ປາມ​ການ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດໃຫ້ໄດ້​ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງໃນປີ 2023 ແຕ່ບັນຫາກໍ​ຄືການຂາດງົບປະມານ. ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ເລື້ອງນີ້​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບແຜນ​ການ​ປາບ​ປາມ​ການ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ໃນ​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ພົນຈັດ​ຕະວາໜູໃບ ອິນທິເສນ, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວ ແລະກໍ່ສ້າງຮາກຖານປ້ອງກັນຄ​ວາມ​ສະ​ຫງົບ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະ​ຫງົບ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ເພື່ອ​ຈະເຮັດໃຫ້ບັນ​ລຸເປົ້າໝາຍວາ​ລະ​ແຫ່ງຊາດວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປາບ​ປາມ ການ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດໃນ​ລາວ​ໃຫ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ສິນເຊີງໃນປີ 2023 ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະ​ຫງົບ ໄດ້ຈັດແບ່ງແຜນປະ​ຕິ​ບັດ​ການອອກເປັນ 3 ຂັ້ນ​ຕອນດ້ວຍ​ກັນ ກໍ​ຄືການກຽມດ້ານເອກະສານ ແລະບຸກ​ຄະ​ລະ​ກອນ ເພື່ອ​ສ້າງ​ການ​ຮັບ​ຮູ້ ໃນ​ສັງ​ຄົມ, ການ​ຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ​ໃຫ້​ໄປ​ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຢ່າງ​ເປັນ​ຮູບ​ປະ​ທຳ ແລະ​ການສະຫຼຸບ ການປະເມີນຜົນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະເຊີດຊູຜົນ​ງານເດັ່ນ​ຂອງ​ຜູ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ດ້ານ ຊຶ່ງ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ກຳ​ລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນ​ຕອນທີ 1 ແລະ 2 ຄຽງຄູ່ກັນ​ໄປໂດຍ​ມີຄະນະສະເພາະກິດທີ່ຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດທຸກດ້ານໃນທົ່ວ​ປະ​ເທດ ດັ່ງ​ທີ່ພົນຈັດຕະວາໜູໃບຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:
“ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກໍໄດ້ເພີ່ມທະວີຍົກ​ລະ​ດັບການ​ນຳ​ພາ ຊີ້ນຳການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວພາ​ລະບົດ ບາດ ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງ​ການທ້ອງ​ຖິ່ນຈັດ​ຕັ້ງ​ຜັນຂະຫຍາຍວາ​ລະ​ແຫ່ງ​ຊາດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາຢາ​ເສບ​ຕິດ ແລະ​ໄດ້​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຄະ​ນະ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ເພື່ອ​ຊີ້​ນຳການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິດ​ບັດວາ​ລະ​ແຫ່ງ​ຊາດສະບັບເລກທີ 1512/ປກສ ພ້ອມນັ້ນ ກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງອະ​ນຸ​ກຳ​ມະ​ການເພື່ອ​ເປັນ​ເສ​ນາທິການ ແລະ ໄດ້ ສ້າງຕັ້ງແຜນເຄື່ອນໄຫວລະອຽດໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 3 ໄລຍະ.”

​ຊາວ​ມົ້ງຜູ້​ນຶ່ງ​ຖືກ​ຈັບ​ຍ້ອນໄປ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດໃນ​ລາວ
​ຊາວ​ມົ້ງຜູ້​ນຶ່ງ​ຖືກ​ຈັບ​ຍ້ອນໄປ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດໃນ​ລາວ

ທັງ​ນີ້​ກົມ​ໃຫຍ່​ຕຳຫຼວດ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາ​ມ​ສະ​ຫງົບ ​ກໍ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຂຶ້ນ​ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ຊື່​ນັກ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ທີ່​ເປັນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ຈັບ​ກຸມ 2,299 ຄົນ ​ໃນ​ນີ້​ມີ​ເຖິງ 1,996 ຄົນ ​ທີ່​ເປັນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຂອງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ຂ້າມ​ຊາດ​ກັບ 196 ຄົນ​ທີ່​ພົ້ນ​ໂທດ​ແລ້ວ​ ແຕ່​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ການ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ແລະ 7 ຄົນ​ ທີ່ຫຼົບ​ໜີ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທີ່​ຄຸມ​ຂັງ​ທັງ​ຍັງ​ໄດ້​ອອກ​ໝາຍ​ຈັບ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ຫາ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ເຖິງ 100 ຄົນ​ອັນ​ເປັນ​ຜົນ​ຈາກ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າ​ວ​ສານ​ດ້ານ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ລະ​ຫວ່າງ​ລາວ​ກັບ​ປະ​ເທ​ດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ໃນເຂດ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ດ້ວຍການ​ຮ່ວມ​ລາດ​ຕະ​ເວນ​ໃນ​ແນວ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ລະ​ຫວ່າງ​ທາງ​ການ​ຕຳ​ຫລວດຈີນ-ມຽນ​ມາ-ລາວ-ໄທຕະ​ຫລອດ​ປີ 2021 ຜ່ານ​ມາ ສາ​ມາດ​ຈັບກຸມ​ການ​ລັກ​ລອບ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ໄດ້ເຖິງ 8,325 ກໍ​ລະ​ນີ, ຈັບ​ກຸມ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ຫາ 8,043​ ຄົນ ​ຍຶດ​ຢາເສບ​ຕີດ​ໄດ້​ກ​ລາຍກວ່າ 35 ຕັນ ແລະອຸ​ປະ​ກອນ​ສື່​ສານກວ່າ 2 ໝື່ນ​ລາຍ​ການ.

ທັງນີ້ ປະເທດລາວຖືກໃຊ້ເປັນທາງຜ່ານຂອງການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຈາກເຂດສາມຫຼ່ຽມຄໍາໄປຕ່າງປະ ເທດ ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ສ່ວນຢາເສບຕິດທີ່ຢຶດໄດ້ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ຄັ້ງ​ກໍ​ມີ​ປະ​ລິ​ມານເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດ ຜ່ານລາວໄປຕ່າງປະເທດນັ້ນ ກໍຄືຂະບວນການຄ້າຂ້າມຊາດຂະໜາດໃຫຍ່ມີເຄືອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນລາວ ແລະປະເທດໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງໂດຍຈາກການຮ່ວມກວດລາດ​ຕະ​ເວນໃນແນວແມ່ນໍ້າຂອງໂດຍໃນປີ 2020 ຫາ 2021 ຕຳ​ຫລວດ ລາວຈັບນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ 13,900 ກວ່າຄົນຈາກ 9,430 ກວ່າຄະດີ ຍຶດຢາ ບ້າໄດ້ 37 ກວ່າ ລ້ານເມັດ, ເຮໂຣອິນ 735 ກິໂລກຣາມ, ຢາໄອຫລາຍກວ່າ 2 ໂຕນ, ກັນຊາ 6.4 ໂຕນ, ຝິ່ນຫລາຍ ກວ່າ 500 ກິໂລ ກຣາມ, ໂຄເຄນ 8 ກິໂລກຣາມ, ສານເຄມີ 10 ໂຕນ, ອາວຸດປືນຫລາຍກວ່າ 5,000 ລາຍ​ການ ແລະອຸບປະກອນ ສື່ສານທີ່ທັນສະໄໝ 15,000 ກວ່າລາຍການ.

ທາງ​ດ້ານທ່ານອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ເຈົ້າຄອງນະ​ຄອນວຽງຈັນຖະ​ແຫລງວ່າ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງປະຕິ​ບັດວາ​ລະ​ແຫ່ງ ຊາດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນປີ 2023 ນັ້ນ ຈະສາມາດເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ຮູບ​ປະ​ທຳ​ກໍຍ້ອນໄດ້​ຮັບ​ຄວາມຮ່ວມມືຈາກປະຊາຊົນລາວຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ເພາະບັນຫາຢາເສບຕິດໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນລາວຢ່າງກວ້າງ ຂວາງ ແລະ​ຮຸນ​ແຮງ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້ ​ໂດຍ​ຕຳ​ຫລວດ​ປາບ​ປາມ​ຢາ​ເສບ​ຕິດໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນສາ​ມາດຈັບນັກຄ້າ ແລະການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດໃນຊ່ວງ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2021 ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 4 ເທົ່າ ທຽບໃສ່ໃນຊ່ວງຕົ້ນປີ 2021 ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຊ່ວງເດືອນຕຸລາຫາ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ 2021 ນັ້ນຖືເປັນໄລ ຍະ ທີ່ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາ ແລະຢຶດຢາເສບຕິດໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄືສາມາດມ້າງທໍາລາຍ ເຄືອຂ່າຍຂະບວນການຄ້າຢາເສບ ຕິດໄດ້ 1,909 ກໍລະນີ, ຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 2,982 ຄົນ ພ້ອມທັງຢຶດຢາບ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 190 ລ້ານເມັດ, ຢາໄອຊ໌ ກວ່າ 3 ຕັນ, ສານເຄມີເກີນກວ່າ 45 ໂຕນ.

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