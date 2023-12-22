ປະຊາຊົນ ລາວ ຍັງບໍ່ຍອມຮັບເອົາເງິນຊົດເຊີຍຈາກວິສາຫະກິດຮ່ວມທຶນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ບໍລິສັດ Vientiane Logistic Park ເພາະເປັນການຊົດເຊີຍຄ່າທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປູກສ້າງທີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງ.
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ເປີດເຜີຍວ່າປະຊາຊົນ ລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຄົງບໍ່ຍອມຮັບເອົາເງິນຊົດເຊີຍຄ່າທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປູກສ້າງທີ່ຖືກເວນຄືນໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດລົງທຶນພັດທະນາ Vientiane Logistic Park ເພື່ອຮອງຮັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໂດຍລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຊຶ່ງໄດ້ທຳການເວນຄືນນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງປາກົດວ່າບໍລິສັດຜູ້ລົງທຶນໄດ້ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍຄ່າທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປູກສ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບໄດ້ພຽງແຕ່ 19 ລາຍເທົ່ານັ້ນຈາກຜູ້ຖືກກະທົບທັງໝົດ 89 ລາຍເພາະວ່າໄດ້ມີກາປັບຫຼຸດອັດຕາຄ່າເວນຄືນລົງທັງທີ່ວ່າຄ່າເວນຄືນທີ່ກຳນົດໃນໄລຍະຜ່ານມານັ້ນເປັນອັດຕາທີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງຢູ່ແລ້ວ ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 1,000 ລາຍທີ່ຍັງບໍ່ຍອມຮັບເອົາເງິນຊົດເຊີຍຄ່າທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປູກສ້າງທີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງດັ່ງກ່າວ ສະນັ້ນຈຶ່ງຖືເປັນສິ່ງບໍ່ຍຸຕິທຳຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກທັງ 2 ໂຄງການດັ່ງກ່າວເລີຍ ທັງຍັງມີສະພາບການເປັນຢູ່ທີ່ບໍ່ດີລົງອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ໃນປັດຈຸບັນນີ້ນັກລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນລ້ວນແຕ່ເຫັນວ່າມີບັນຫາ. ບາງບ່ອນກະເກີດມີການທັບຊ້ອນໜ້າທີ່, ມີບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ້ງເກີດຂຶ້ນຫຼາຍໂຄງການທີ່ຍັງບໍ່ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຂອງສັນຍາ ບໍ່ເປັນໄປຕາມບົດວິພາກເສດຖະກິດ, ບໍ່ໄປຕາມກົດໝາຍ, ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນບັນຫາການຊຳລະສະສາງຄ່າເຊົ່າສຳປະທານທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ລັດ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ໃນເຂດຂອງໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ເຫັນວ່າຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຖືວ່າບໍ່ມີການຫັນປ່ຽນ.”
ສຳລັບໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ນັ້ນໄດ້ມີການເວນຄືນທີ່ດິນກັບສິ່ງປູກສ້າງຂອງປະຊາຊົນ 8,139 ຄອບຄົວ, ໃນນີ້ສາມາດຕົກລົງ ແລະ ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີນໄດ້ແລ້ວ 7,306 ຄອບຄົວ. ຄິດເປັນມູນຄ່າຊົດເຊີຍ 1,530.52 ຕື້ກີບ ຈຶ່ງຍັງເຫຼືອ 833 ຄອບຄົວທີ່ຍັງບໍ່ຍອມຮັບເອົາຄ່າຊົດເຊີຍໃນມູນຄ່າ 313.48 ຕື້ກີບເພາະເຫັນວ່າການຊົດເຊີຍມີອັດຕາທີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງ ລວມທັງຍັງບໍ່ສາມາດຕິດຕາມຕົວຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນເກີດກວ່າ 200 ລາຍໄດ້ເລີຍຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຈຶ່ງຖືເປັນໜ້າທີ່ຂອງຄະນະກຳມະການລະດັບທ້ອງຖິ່ນທີ່ຈະຕ້ອງດຳເນີນການຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂຕໍ່ໄປ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ງາມປະສົງ ເມືອງມະນີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ
“ສຳລັບງົບປະມານໃນການຊົດເຊີຍທັງໝົດທີ່ວ່າໝວດເຮົາໂອນໃຫ້ທາງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງຫັ້ນປະມານ 1,844 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງໃນນີ້ແມ່ນມີຂອງລັດຖະບານເຮົາແມ່ນ 1,347 ຕື້ກີບ ແລະ ຂອງບໍລິສັດລົດໄຟລາວ-ຈີນ 493 ຕື້ກີບກໍຖືວ່າປະຕິບັດຄ່າຊົດເຊີຍປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ປະມານ 83 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ໂອຍໄປແລ້ວເນາະ ຖືວ່າຍັງເຫຼືອປະມານ 310 ຕື້ທີ່ວ່າໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຫັ້ນສືບຕໍ່ຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ການເບີກຈ່າຍຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີເອກະສານສອດຄ່ອງກັບຜູ້ທີ່ຖືກກະທົບຕົວຈິງ.”
ທັງນີ້ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ 8,139 ຄອບຄົວໃນເຂດ 13 ເມືອງຂອງແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງມີທີ່ດິນທີ່ຖືກເວນຄືນ 3,832 ເຮັກຕາ, ສິ່ງປູກສ້າງ 3,346 ຫຼັງ, ຕົ້ນໄມ້ກວ່າ 1 ລ້ານຕົ້ນ ຫາກແຕ່ກໍຍັງປາກົດມີການຊັກຊ້າໃນການຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍເລື້ອຍມາ ໂດຍການຊົດເຊີຍຢູ່ທີ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ ມີອັດຕາສະເລ່ຍ 11,000-80,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ສ່ວນຢູ່ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນັ້ນ ມີອັດຕາສະຊົດເຊີຍ 15,000-137,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດຕາມລຳດັບ.
ສ່ວນກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານທີ່ດິນ Land Information Working Group ລາຍງານວ່າທີ່ດິນຢູ່ເຂດເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີລາຄາຊື້ຂາຍສະເລ່ຍທີ່ລະດັບ 2 ລ້ານ 6 ແສນກີບຕໍ່ຕາແມັດ ແຕ່ມີການຊົດເຊີຍທີ່ອັດຕາ 137,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບໍ່ຍອມຮັບເອົາຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ມີອັດຕາທີ່ຕ່ຳເກີນໄປດັ່ງກ່າວ.
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