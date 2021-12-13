ປະຊາຊົນ ລາວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຜົນກະທົບໃນ 10 ດ້ານ

ປະຊາຊົນ ລາວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດຊ່ວຍເຫຼືອໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຜົນກະທົບໃນ 10 ດ້ານໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາຂັດແຍ້ງ ກ່ຽວກັບ ທີ່ດິນທີ່ຖືກເວນຄືນ ເພື່ອສົ່ງມອບໃຫ້ນັກທຸລະກິດຕ່າງຊາດ.
ທ່ານນາງ ຄຳຈັນ ພົມແສງສະຫວັນ ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າບັນຫາທີ່ປະຊາຊົນ ລາວ ໄດ້ສະແດງການຮຽກຮ້ອງເພື່ອຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂອກາດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ 2021 ນີ້ມີຢູ່ເຖິງ 10 ດ້ານດ້ວຍກັນ ກໍຄືບັນຫາທີ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍການເສຍຫາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນຈາກຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສຳປະທານໂຄງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານັ້ນກໍຖືເປັນໂຄງການທີ່ສ້າງບັນຫາໃຫ້ກັບປະຊາ ຊົນ ລາວ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ໄດ້ແກ່ຍາວເລື້ອຍມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບບັນຫາຂັດແຍ້ງ ກ່ຽວກັບ ທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ຖືກເວນຄືນເພື່ອສົ່ງມອບໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນຕ່າງຊາດໃນ ລາວ ນັ້ນຖືເປັນກໍລະນີບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນ ລາວ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ຄຳຈັນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ການຈັບຈອງທີ່ດິນປ່າ ດິນຫວງຫ້າມ, ດິນບ້ານ ແລະ ດິນປະເພດຕ່າງໆເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີການພັດທະນາຫຍັງ ທັງບໍ່ທັນໄດ້ເສຍພັນທະຕໍ່ລັດ ແຕ່ປະຊາຊົນຈຳນວນບໍ່ຫນ້ອຍບໍ່ມີບ່ອນປູກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ ບໍ່ມີທີ່ດິນທຳການຜະລິດ, ບໍ່ມີລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ, ມີຄວາມທຸກຍາກ ຕໍ່ສະ ພາບການດັ່ງກ່າວ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ກວດກາຄືນ ແລະ ມີການຈັດສັນ ມີຊ່ອງທາງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂ ຂໍໃຫ້ມີການກວດກາຕໍ່ສະພາບການຊື້-ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ ແຕ່ອອກຊື່ເປັນຄົນ ລາວ.”
ສ່ວນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງອື່ນໆກໍຄື ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃນເຂດຊົນນະບົດ, ການສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ, ການຈັດຫາຕະຫຼາດຮອງຮັບສິນຄ້າ, ການປາບປາມການທຸຈະລິດ,ການພົບປະກັບປະຊາ ຊົນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ນະໂຍ ບາຍທີ່ມີຕໍ່ຜູ້ທີ່ສ້າງຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ຊາດ ແລະ ການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບໃນການບໍລິຫານງານຂອງລັດຖະບານ ລາວ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງ (MRC) ກໍຢືນຢັນວ່າການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໂຍກຍ້າຍປະຊາຊົນ ລາວ ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 80,000 ຄົນ ຫຼື 14,500 ກວ່າຄົວເຮືອນໃນ 280 ກວ່າບ້ານ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ກໍໄດ້ໂຍກຍ້າຍໄປຢູ່ເຂດຈັດສັນໃໝ່ທີ່ບັນດາຜູ້ລົງທຶນໃນໂຄງການຕ່າງໆໄດ້ນຳໃຊ້ເງິນທຶນຫຼາຍກວ່າ 500 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອພັດທະນາທີ່ຢູ່ອາໄສໃໝ່ ແລະ ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ຖືກກະທົບດັ່ງກ່າວ ແຕ່ ວ່າການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຜ່ານມາ ກໍຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບຜົນກະທົບຕົວຈິງທີ່ປະຊາຊົນ ລາວ ຕ້ອງປະເຊີນນັ້ນ.
ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ລາວ ຈຳນວນຫຼາຍທີ່ບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ການຊົດເຊີຍໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ກໍຄືໂຄງການທີ່ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍຕໍ່າກວ່າການເສຍຫາຍຕົວຈິງ ດັ່ງທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ທ່ານນຶ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 7 ໂຄງການ ແລະ ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ທີ່ຫຼວງພະບາງວ່າ
“ເປັນຕົ້ນວ່າແມ່ນຜົນກະທົບຈາກການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ, ນໍ້າອູ 1, ນໍ້າອູ 2, ນໍ້າອູ 3 ຜົນກະ ທົບຈາກການສ້າງທາງລົດໄຟໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ກໍມີການຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແຕ່ວ່າກໍມີຈຳນວນນຶ່ງກະຍັງບໍ່ທັນພໍໃຈບາງດ້ານ ເພາະບາງເທື່ອກໍບໍ່ໄດ້ຕ້ານເຈື່ອນ, ບາງເທື່ອກະສ້າງໄປແລ້ວໄມ້ມັນກະແຫ່ວ, ແລ້ວມັນກໍຫ້າງຫຼືວ່າຈາກທີ່ມີຈັດສັນບ້ານແລ້ວ ກະຮຽກຮ້ອງເຖິງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຖືວ່າບາງດ້ານຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ.”
ທັງນີ້ໂດຍຈາກການເກັບກຳຂໍ້ມູນພົບວ່າ ມີປະຊາຊົນລາວເກີນກວ່າ 17,000 ຄົນໃນເຂດ 28 ບ້ານຖືກກະທົບຈາກເຂື່ອນນໍ້າອູທັງ 7 ໂຄງການ ຊຶ່ງກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນຈາກ ຈີນ ລາຍງານວ່າ ໄດ້ຈ້າງເງິນຊົດ ເຊີຍໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກເຂື່ອນນໍ້າອູ 2, 5 ແລະ 6 ແລ້ວ ແຕ່ວ່າຈາກການສຳຫຼວດໂດຍອົງການແມ່ນໍ້າສາກົນ ພົບວ່າມີປະຊາຊົນ 89 ບ້ານໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຫຼວງພະບາງທີ່ຖືກກະທົບຈາກເຂື່ອນນໍ້າອູນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍແຕ່ຢ່າງໃດ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ