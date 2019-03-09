ຈຳນວນພະນັກງານຂອງລັດຕໍ່ຈຳນວນປະຊາກອນ ລາວ ຄິດເປັນສັດສ່ວນສູງສຸດເປັນ
ອັນດັບທີ 2 ໃນອາຊຽນ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ຍອມຮັບວ່າ ການປະຕິບັດ
ງານຂອງພະນັກງານລັດມີປະສິດທິຜົນຕ່ຳ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ປະຈຳອາຊຽນ ເປີດເຜີຍ
ກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດໃນດ້ານປະສິດທິພາບການບໍລິຫານງານຂອງພະນັກງານລັດໃນ
10 ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ພົບວ່າ ສປປ ລາວ ຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 2 ໃນຖານະທີ່ມີຈຳ
ນວນພະນັກງານລັດຕໍ່ຈຳນວນປະຊາກອນ ລາວ ຄິດເປັນສັດສ່ວນທີ່ສູງສຸດໃນອາຊຽນ
ຫຼື ເປັນຮອງພຽງແຕ່ປະເທດ ບຣູໄນ ເທົ່ານັ້ນໂດຍປັດຈຸບັນລັດຖະບານ ລາວ ມີຈຳນວນ
ພະນັກງານທັງໝົດ 184,870 ຄົນ ຊຶ່ງທຽບເປັນສັດສ່ວນພະນັກງານລັດ 1 ຄົນຕໍ່ປະ
ຊາກອນ ລາວ 37 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ເກນມາດຕະຖານຂອງອາຊຽນ ຢູ່ທີ່ສັດສ່ວນ 1 ຕໍ່
50 ຄົນ.
ທາງດ້ານທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍອມຮັບວ່າການຫຼິ້ນພັກ-ຫຼິ້ນ
ພວກ ແລະ ການຊື້ເອົາຕຳແໜ່ງໃນວົງການພະນັກງານຂອງລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ເກີດ
ຂຶ້ນໃນທຸກພາກສ່ວນທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານຕ່າງໆຂອງລັດບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ເນື່ອງ
ຈາກວ່າພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບນັ້ນບໍ່ມີຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດ
ວຽກງານຕົວຈິງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາບບັນຫາທີ່ມີພະນັກງານຫຼາຍແຕ່ເຮັດວຽກບໍ່
ເປັນດັ່ງທີ່ທ່ານ ທອງລຸນ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ
"ກົມການເມືອງກະໄດ້ຊີ້ນຳ ລັດຖະບານກໍມີນະໂຍບາຍວ່າ ຈະບໍ່ສະເພາະແຕ່ບໍ່ເພີ່ມ
ລັດຖະກອນເທົ່ານັ້ນ ຈຳນວນລັດຖະກອນຈະໃຫ້ຫຼຸດລົງອີກ ເຮົາເວົ້າເລື້ອຍໆວ່າ ພະ
ນັກງານເຫຼືອບໍ່ພໍ ຫຼືບໍ່ພໍ ມັນເຫຼືອອີສັງ ມັນບໍ່ພໍອີສັງດຽວນີ້ນະ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈ
ວ່າ ພະນັກງານເຫຼືອບໍ່ພໍຫັ້ນໝາຍຄວາມວ່າເຫຼືອຄົນ ແຕ່ບໍ່ພໍຄົນເຮັດວຽກ ຍ້ອນກົງ
ຈັກຂອງພວກເຮົາເກະກະ ຂາດປະສິດທິຜົນ ຂາດຄຸນນະພາບ."
ທັງນີ້ ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ອະນຸມັດໂຄຕ້າໃຫ້ບັນຈຸພະນັກງານໃໝ່ໄດ້ທັງໝົດບໍ່ເກີນ
1,500 ຄົນໃນປີ 2019 ຊຶ່ງແບ່ງເປັນໂຄຕ້າຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
936 ຄົນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 220 ຄົນ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 33 ຄົນ,
ກະຊວງການເງິນ 25 ຄົນ, ສ່ວນກະຊວງອື່ນໆລວມເຖິງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ
ຫ້ອງການປະທານປະເທດດ້ວຍນັ້ນໄດ້ໂຄຕ້າລະຫວ່າງ 3-17 ຄົນ ແລະ ສູນກາງພັກ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ໄດ້ໂຄຕ້າ 22 ຄົນ ຊຶ່ງການຈຳກັດໂຄຕ້າດັ່ງກ່າວນີ້ກໍເຮັດ
ໃຫ້ເກີດບັນຫາຂາດແຄນບຸກຄະລາກອນໃນຫຼາຍພາກສ່ວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກະ
ຊວງສຶກສາທີ່ຍັງປະສົບກັບບັນຫາຂາດແຄນຄູຢູ່ເຂດຊົນນະບົດໃນທົ່ວປະເທດ ລາວ
ນັ້ນ.
ສ່ວນທ່ານນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ກໍຢືນຢັນວ່າວາງການກະຊວງສຶກສາ ໄດ້ທຳການສຳຫຼວດສະພາບການ
ຮຽນ-ການສອນໃນບັນດາໂຮງຮຽນຂອງລັດໃນທົ່ວປະເທດ ພົບວ່າມີໂຮງຮຽນເຖິງ
12,744 ແຫ່ງຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດນັ້ນ ຍັງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດແຄນຄູ ຄິດເປັນ
ຈຳນວນລວມກັນເຖິງ 19,757 ຄົນ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍພົບວ່າບັນດາໂຮງຮຽນ
ໃນເຂດຕົວເມືອງກໍມີຄູເກີນຄວາມຕ້ອງການເຖິງ 9,664 ຄົນ ຊຶ່ງໃນຈຳນວນຄູເກີນ
ດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງບໍ່ມີຄູຄົນໃດທີ່ສະໝັກໃຈຂໍຍ້າຍໄປສອນຢູ່ໂຮງຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດ
ດັ່ງກ່າວ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ເມື່ອສົມທົບດ້ວຍການທີ່ລັດຖະບານ ລາວ ມີງົບປະມານຢ່າງຈຳກັດ
ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງມີການກຳນົດໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນຂອງລັດໃນທົ່ວປະເທດສາມາດ
ທີ່ຈະບັນຈຸຄູໃໝ່ໄດ້ພຽງແຕ່ 936 ຄົນເທົ່ານັ້ນໃນປີ 2019 ຊຶ່ງກະຊວງສຶກສາທິການ
ກໍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໝາຍຄວາມວ່າບັນດາໂຮງຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດ
ກໍຍັງຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດແຄນຄູຕໍ່ໄປ.
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກະຊວງສຶກສາມີຄູທັງໝົດ 18,000 ກວ່າຄົນທົ່ວປະເທດໂດຍຖືເປັນ
ພາກສ່ວນທີ່ມີລັດຖະກອນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ ລາວ ທີ່ມີລັດຖະກອນທັງໝົດ 184,871
ຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍບໍ່ລວມເຖິງທະຫານ ແລະ ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ ທີ່ມີ
ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນຄົນໃນທົ່ວປະເທດແຕ່ຢ່າງໃດ.
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