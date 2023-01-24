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ວັນອັງຄານ, 24 ມັງກອນ 2023
ລາວ

ລັດ​ຖະບານລາວຂາຍພັນທະບັດ 1,000 ຕື້​ກີບ ​ທີ່​ມີອາ​ຍຸ 6 ເດືອນ ໃນອັດ​ຕາດອກເບ້ຍ 20 ເປີ​ເຊັນ ຕໍ່ປີ ເປັນຄັ້ງທີ 2 ໃນຮອບ 7 ເດືອນ

  • ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ
​ພັນ​ທະ​ບັດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ

ລັດ​ຖະບານລາວສະເໜີຂາຍພັນທະບັດ1,000 ຕື້​ກີບ ມີ​ອາ​ຍຸ 6 ເດືອນ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 20 ເປີ​ເຊັນ ຕໍ່ປີ ເປັນຄັ້ງທີ 2 ໃນຮອບ 7 ເດືອນ ແລະມີເປົ້າໝາຍເພື່ອລະດົມເງິນໄປ​ເສີມສະພາບຄ່ອງດ້ານ​ລາຍຈ່າຍ. ຊົງ​ຣິດ ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານນີ້​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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​ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂາຍ​ພັນ​ທະ​ບັດ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວໃນ​ຮອບ 7 ເດືອນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສືບ​ເນື່ອງ​ຈາກການ​ທີ່ລັດຖະບານລາວສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໃນແຜນການປີ 2022 ໄດ້ໃນມູນຄ່າ ລວມ 33,500 ກວ່າຕື້​ກີບ ຊຶ່ງ​ຄິດ​ເປັນ 15.8 ເປີ​ເຊັນຂອງມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນ​ລວມ ຫລື GDP ໃນຕະຫຼອດປີ 2022 ນັ້ນ ນອກຈາກຈະຖືເປັນລາຍຮັບບໍ່ພຽງພໍກັບ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ຕົວ​ຈິງແລ້ວ ການທີ່​ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ນາຍົກລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຄົນໃໝ່ ໄດ້ປະກາດປັບເພີ້ມເງິນອຸດໜູນອີກ 150,000 ກີບ ຕໍ່ເດືອນ ໃຫ້ພະນັກງານລັດທຸກຄົນໃນທົ່ວ​ປະ​ເທດລາວ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພາ​ວະ​ຄ່າ​ຄອງ​ຊີບທີ່​ເປັນຈິງ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກໍ​ໄດ້​ເປັນ​ຜົນເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ຈະຕ້ອງຈັດເກັບລາຍຮັບ​ໃຫ້ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 19 ເປີ​ເຊັນ ຂອງມູນຄ່າ GDP ຈຶ່ງ​ຈະພຽງພໍຕໍ່ການ​ປັບ​ຂຶ້ນ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ທັງ​ນີ້ ມາດຕະການທີ່ລັດຖະບານລາວ ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກໍ​ຄື​ການ​ອອກພັນທະບັດຊະ​ນິດ​ດຽວ​ກັນ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ນັບ​ແຕ່​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 2022 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ໂດຍ​ການ​ອອກ​ພັນ​ທະ​ບັດ​ຄັ້ງ​ທີ 1 ນັ້ນ ມີມູນຄ່າລວ​ມ​ເຖິງ 5,000 ຕື້ກີບ ແຕ່ວ່າ ​ຈຳ​ໜ່າຍບໍ່ໝົດ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ລັດ​ຖະບານລາວ ຕ້ອງດຳ​ເນີນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ດ້ານ​ອື່ນ​ໄປ​ດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານບຸນເຫລືອ ສິນໄຊວໍ​ລະ​ວົງ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້​ການຢືນຢັນວ່າ:

“ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ປັບ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບຈາກ 3 ເປີ​ເຊັນ ເປັນ 5 ເປີເຊັນ ສໍາລັບສະ​ກຸນເງິນກີບໃນຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາ. ແລະ ກໍ​ໄດ້ປັບອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານ 2 ຄັ້ງ ໃນເດືອນ 5 ແລະ ກະ​ໃນເດືອນຕຸລາ ຈາກ 3 ເປີ​ເຊັນ ເປັນ 6.5 ເປີ​ເຊັນ ຕໍ່ປີ ສໍາລັບເງິນກູ້ໄລຍະສັ້ນບໍ່​ເກີນ 7 ວັນ ໄດ້​ຈຳ​ໜ່າຍພັນທະບັດໄລຍະສັ້ນ 6 ເດືອນ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 20 ເປີ​ເຊັນ. ແລະ ໄດ້ມາສິ້ນ​ສຸດ ຢູ່​ໃນວັນທີ 15 ພະຈິກທີ່ຜ່ານມານີ້, ການ​ຈຳ​ໜ່າຍທັງໝົດແມ່ນໄດ້ 4,614 ຕື້ກີບ ຫຼືປະມານ 92.28 ເປີ​ເຊັນ ຂອງຈຳນວນສະ​ເໜີ​ອອກທັງໝົດ 5,000 ຕື້ກີບ.”

ທັງ​ນີ້​ ລັດຖະບານລາວໄດ້ປະເຊີນກັບການ​ມີໜີ້ສິນສາທາລະນະເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່​ເນື່ອງ ແລະມີລັກສະນະທີ່ກ້າວກະ​ໂດດ ນັບແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ, ໂດຍ​ມີ​ສາ​ເຫດສຳ​ຄັນ​ມາ​ຈາກການ​ຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ຕໍ່າກວ່າ ແຜນການທຸກປີ ຈຶ່ງເຮັດ​ໃຫ້ຕ້ອງກູ້ຢືມເງິນຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອນຳມາໃຊ້ເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງດ້ານລາຍຈ່າຍ ທີ່ສູງກວ່າລາຍຮັບ ມາ​ໂດຍຕະ​ຫລອດ ຊຶ່ງ​ຜົນ​ທີ່​ຕາມ​ມາກໍ​ຄືໜີ້ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນດັ່ງ​ກ່າວໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດຖະບານ ລາວ ມີພັນທະຕ້ອງຊໍາລະຫນີ້ຄືນເພີ້ມຂຶ້ນທຸກປີ ອີກດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກການ​ທີ່ລັດຖະບານ ລາວ ມີ​ພັນ​ທະ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ຊຳ​ລະ​ໜີ້ຕ່າງປະເທດພຽງ 160 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ໃນປີ 2010 ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 1,4 ຕື້ ໂດລາໃນປີ 2022 ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 1,7 ຕື້ໂດລາ ໃນປີ 2023. ດັ່ງ​ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ຈະ​ຕ້ອງ​ເພີ້ມປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້​ໄດ້ສູງຂຶ້ນ ໂດຍຖ້າຫາກວ່າ ເສດຖະກິດລາວ ໄດ້ກັບຄືນໄປສູ່ສະພາບປົກກະຕິໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ນີ້ກໍຄາດວ່າລັດຖະບານລາວຈະມີ​ລາຍ​ຮັບເພີ້ມຂຶ້ນແນ່ນອນ ດັ່ງທີ່ ດຣ. ອັດ ພິ​ສາ​ນ​ວາ​ນິດ, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການສູນສຶກສາການຄ້າລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ, ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ສະພາ​ການ​ຄ້າ​ໄທ​ໄດ້ຢືນຢັນ​ວ່າ:​

“ລາວເພິ່ງພານັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດ, ໂຄວິດເຂົ້າມາ ກໍ​ເຂົ້າ​ປະ​ເທດລາວບໍ່ໄດ້ ເພາະສະນັ້ນ ລາຍໄດ້ຫຼັກກໍເຂົ້າປະເທດບໍ່ໄດ້, ເຮັດໃຫ້ທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລາວຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເພາະສະນັ້ນ ສິ່ງທີ່ໜ້າ​ຈັບ​ຕາເບິ່ງຕໍ່​ໄປ​ກໍຄື 6 ເດືອນໃນປີນີ້, ຊ່ວງ​ຫົວ​ລ້ຽວ-ຫົວ​ຕໍ່ທີ່ສຳຄັນ ເພາະ​ວ່າ ໃນບາງໂຄງການຫລັກໆ ເຊັ່ນໂຄງການລົດໄຟລາວ-ຈີນ ກໍ​ໜ້າ​ຈະໄດ້​ຜົນ​ດີດ້ານເສດຖະກິດ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ​ຄົນ​ຈີນ​ຈະເຂົ້າ​ມາ​ໃນ ສປປ ລາວ, ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ່າງໆ ​ເຂົ້າ​ໄປໃນ ສປປ ລາວ, ​ເສດຖະກິດ​ລາວໜ້າ​ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ມາ.”

ໜີ້ສາທາລະນະຂອງລັດຖະບານລາວຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພາະວ່າລັດຖະບານລາວຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ຕໍ່າກວ່າແຜນການ​ທຸ​ກ​ປີ ໃນຂະນະທີ່ການທຸດຈະລິດໃນວົງການພັກ ແລະລັດກໍຍັງເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງ ຂວາງ ສ່ວນການປາບປາມກໍມີປະສິດທິພາບຕໍ່າ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຕ້ອງກູ້ຢືມເງິນ ເພີ່ມຂຶ້ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຈາກຕ່າງປະເທດ ທັງ​ນີ້ໂດຍນັບເຖິງທ້າຍປີ 2022 ລັດຖະບານລາວ ມີໜີ້ສິນ ລວມ 177,625 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 92.4 ເປີເຊັນຂອງ GDP ໃນປີ 2022 ໃນນີ້ແບ່ງເປັນໜີ້ສິນ ຕ່າງປະເທດ 75 ເປີເຊັນ,​ ໜີ້ພາຍໃນປະເທດ 25 ເປີເຊັນ ໂດຍ​ທີ່ບັນດາລັດວິສາຫະກິດ ກໍຄືພາກສ່ວນ ທີ່ໄດ້ສ້າງພາລະໜີ້ສິນ ​ຄຶດເປັນ​ສັດ​ສ່ວນ​ເຖິງ 65 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ໜີ້​ສິນ​ທັງ​ໝົດ.

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