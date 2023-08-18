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ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່​ດິນ​ທີ່ບໍ່​ໂປ່ງ​ໃສ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ ​ໃນ​ສັງ​ຄົມ​ລາວ

  • ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ
​ດິນ​​ຕອນ​ນຶ່ງທີ່​ຈັດ​ສັນ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ເຂື່ອນ​ເຊ​ປຽນ-ເຊ​ນ້ຳ​ນ້ອຍ​ແຕກ

ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່​ດິນ​ທີ່ບໍ່​ໂປ່ງ​ໃສ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ໃນ​ສັງ​ຄົມ​ລາວ ສ່ວນ​ການ​ອອກ​ໃບ​ຕາ​ດິນ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ກໍ​ຍັງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ພຽງ 10 ເປີ​ເຊັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ຂອງ​ແຜນ​ການ​ປີ 2023.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່​ດິນ​ທີ່ບໍ່​ໂປ່ງ​ໃສ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ໃນ​ສັງ​ຄົມ​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກວດ​ກາ​ພັກ-ລັດ ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່​ດິນ​ທີ່ບໍ່​ໂປ່ງ​ໃສ​ໂດຍ​ບັນ​ດາ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຍັງ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ ແລະ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັດ​ຖະ​ບານ​ຕ້ອງ​ສູນ​ເສຍ​ລາຍ​ໄດ້​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຫາກ​ແຕ່​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ໃນ​ສັງ​ຄົມ​ລາວ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ດ້ວຍ ເພາະ​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່​ດິນ​ທີ່ບໍ່​ໂປ່ງ​ໃສ​ນັ້ນ​ໄດ້​ກວມ​ເອົາ​ທີ່​ດິນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ທັງ​ຍັງ​ມີ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່​ດິນ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ທີ່​ເປັນ​ການ​ປົກ​ປິດ​ຂໍ້​ມູນ​ໂຄງ​ການ​ເພື່ອຫຼົບຫຼີກ​ການ​ຊຳ​ລະ​ຄ່າ​ສຳ​ປະ​ທານ ແລະ ຄ່າ​ພາ​ສີ​ອາ​ກອນ​ຕ່າງໆ​ອີກ​ດ້ວຍ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ແຂວງ​ທີ່​ມີ​ເຂດ​ຕິດ​ຕໍ່​ຊາຍ​ແດນ​ກັບ ຈີນ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ​ນັ້ນ​ກໍ​ຄື​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ບັນ​ຫາ​ປົກ​ປິດ​ຂໍ້​ມູນ​ໂຄງ​ການຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ເຊັ່ນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່ກວດ​ພົບ​ໃນ​ແຂວງ​ອັດ​ຕະ​ປື ດັ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລາວ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ລົງ​ທຶນ​ແມ່ນ​ມີຫຼາຍ​ເນາະ ແຕ່​ສັນ​ຍາ​ເຊົ່າ​ຜັດ​ມີ​ໜ້ອຍ ແລະ ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ເຊົ່າ​ທີ່​ດິນ​ກະ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ລວມ​ສູນ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ລັດ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ບົດ​ວິ​ພາກ​ແນວ​ນຶ່ງ ເວ​ລາ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຫັ້ນ​ກະ​ແນວ​ນຶ່ງ​ບາງ​ໂຄງ​ການນີ້​ສຳ​ປະ​ທານ​ແລ້ວ ຜັດ​ບໍ່​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ກິດ​ຈະ​ການນີ້​ກະ​ມີຫຼາຍ ແລະ ບາງ​ໂຄງ​ການ​ກະ​ບໍ່​ມີ​ຕົນ​ໂຕ​ເນາະ ມີ​ແຕ່​ຊື່​ຊື່ໆ ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ​ຄື​ແຂວງ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ມີ 14 ຫົວ​ໜ່ວຍ ແລ້ວ​ມີ​ແຕ່ 12 ບັດ 2 ໂຄງ​ການ​ລະ​ບໍ່​ມີ​ຕົນ​ມີ​ໂຕ​ເນາະ.”

ສ່ວນ​ກະ​ຊວງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ການ​ອອກ​ໃບ​ຕາ​ດິນ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ໃນ​ປີ 2023 ໄດ້​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໄວ້​ທັງ​ໝົດ 400,000 ຕອນ​ແຕ່​ການ​ຈັດ​ຕັງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 6 ເດືອນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ຍັງ​ສາ​ມາດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ພຽງ 10 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ແຜນ​ການ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທັງ​ຍັງ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ຕ່ຳ​ກວ່າ 5 ເປີ​ເຊັນ​ຂ​ອງ​ແຜນ​ການ​ອອກ​ໃບ​ຕາ​ດິນ​ໃຫ້​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃຫ້​ໄດ້​ເຖິງ 1.6 ລ້ານ​ຕອນ​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2025 ອີກ​ດ້ວຍ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ ບຸນ​ຄຳ ວໍ​ລະ​ຈິດ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງຍອມ​ຮັບ​ວ່າ

“ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ 5 ປີ​ຄັ້ງ​ທີ 9 ນີ້​ໄດ້​ວາງ​ຄາດ​ໝາຍ​ໃນ​ການ​ອອກ​ໃບ​ຕາ​ດິນ​ໃຫ້​ໄດ້ 1.6 ລ້າ​ນ​ຕອນ​ນັບ​ແຕ່​ການ​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ອອກ​ໃບ​ຕາ​ດິນ​ປີ 1995 ມາ​ຮອດ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ 2023 ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ສາ​ມາດ​ອອກ​ໃບ​ຕາ​ດິນ​ໄດ້​ທັງ​ໝົດ 1,782,300 ຕອນ ສຳ​ມະ​ໂນ​ຕອນ​ດິນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ເຮົາ​ມີ​ຢູ່ 3,000 ກວ່າ​ຕອນ ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ພວມ​ສືບ​ຕໍ່ 632 ຕອນ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ອອກ​ໃບ​ຕາ​ດິນ​ໃຫ້​ໄດ້ 4 ແສນກວ່າ​ຕອນ​ສຳ​ລັບ​ປີ 2023 ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ສາ​ມາດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ພຽງ 10 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ແຜນ​ການ.”

ສາ​ເຫດ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ທາງ​ການ​ລາວ​ສາ​ມາດ​ອອກ​ໃບ​ຕາ​ດິນ​ໄດ້ຕ່ຳກວ່າ​ແຜນ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວກໍ​ເພາະ​ວ່າ​ກະ​ຊວງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ມີ​ໜ່ວຍ​ວັດ​ແທກ​ທີ່​ດິນ​ຢ່າງ​ຈຳ​ກັດ ແລະ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ເພື່ອ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ວັດ​ແທກ​ລວມ​ທັງ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ດິນ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ດ້ວຍ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ ແລະ ຍັງ​ຂາດ​ແຄນ​ດ້ານ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ພາຍ​ໃຕ້​ສະ​ພາບ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຖື​ຄອງ​ທີ່​ດິນ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່​ດິນ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເອ​ກະ​ຊົນ​ລາວ ແລະ ຕ່າງ​ຊາດ​ໄດ້​ໄປ​ກວມ​ເອົາ​ທີ່​ດິນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ອອກ​ໃບ​ຕາ​ດິນ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ດ້ວຍ​ນັ້ນ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສໍ້​ໂກງ ແລະ ຍາດ​ແຍ່ງ​ເອົາ​ທີ່​ດິນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໂດຍ​ບັນ​ດາ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ ແລະ ບັ​ນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເອ​ກະ​ຊົນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ອີກ​ດ້ວຍ ໃນ​ນີ້​ກໍ​ລວມ​ເຖິງ​ການ​ປອມ​ແປງ​ໃບ​ຕາ​ດິນ​, ການ​ຈັດ​ທຳ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ຊ້ຳ​ຊ້ອນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ ລວມ​ເຖິງ​ການ​ອອກ​ໃບ​ຕາ​ດິນ​ທີ່​ໄປ​ກວມ​ເອົາ​ເຂດ​ປ່າ​ໄມ້​ຂອ​ງ​ລັດ​ດ້ວຍ.

ສ່ວນ​ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ອົງ​ການ​ທີ່ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃນ​ລາວ​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ​ບັນ​ຫາ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ໃນ​ລາວ​ຄື​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສຳ​ປະ​ທານ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທາດ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ກັບ​ພາກ​ລັດ ແລະ ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ເປັນ​ຄະ​ດີ​ໃນ​ສານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ສຳ​ປະ​ທານ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທາດ​ໄປ​ແລ້ວ 649 ລາຍ​ໃນ 942 ກິດ​ຈະ​ການ ແລະ ອະ​ນຸ​ຍາດ​ສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່​ດິນ​ຈຳ​ນວນ 1,758 ໂຄງ​ການ​ທີ່​ມີ​ພື້ນ​ທີ່​ລວມກວ່າ 11 ລ້າ​ນ​ເຮັກ​ຕາ ແຕ່​ກໍ​ມີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ຈິງ 6 ແສນກວ່າ​ເຮັກ​ຕາ ຫຼື 5 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ພື້ນ​ທີ່​ສຳ​ປະ​ທານ​ທັງ​ໝົດ.

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