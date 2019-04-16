ສະຫະລັດ ສົ່ງສານອວຍພອນ ວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ ມາຍັງປະຊາຊົນແລະລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.
ສານອວຍພອນກ່າວວ່າ ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດ
ອາເມຣິກາ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສົ່ງຄວາມປາດຖະໜາດີ ມາຍັງປະຊາຊົນ ສປປ ລາວທຸກ
ຖ້ວນໜ້າ ໃນຂະນະທີ່ພວກທ່ານພາກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງ “ປີໃໝ່ລາວ” ໃນວັນທີ 14
ຫາ ວັນທີ 16 ເມສານີ້.
ສານອວຍພອນ ກ່າວຕື່ມວ່າ ການຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາແມ່ນເຂັ້ມແຂງ ພາຍໃຕ້ການ
ເປັນພາຄີແບບກວມລວມ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ລາວ ພ້ອມທັງຜ່ານກຸ່ມປະເທດ
ອາຊຽນນຳ ແລະກອງປະຊຸມຫຼາຍຝ່າຍອື່ນໆ. ການສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຂອງ
ພວກເຮົາຕໍ່ເປົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາ ຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະສາຍສຳພັນອັນ
ອົບອຸ່ນລະຫວ່າງປະຊາຊົນກັບປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນໄດ້ສະແດງອອກໃຫ້
ເຫັນເຖິງຄວາມໝາຍໝັ້ນຕັ້ງໃຈຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍແລະສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ຄວາມສຳພັນຂອງພວກເຮົາ ແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ສານອວຍພອນກ່າວສະຫລຸບວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍອວຍໄຊໃຫ້ພອນແດ່ປະຊາຊົນລາວ
ທຸກຖ້ວນໜ້າ ຈົ່ງປະສົບແຕ່ຄວາມຜາສຸກເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ແລະວັດທະນາຖາວອນ.
On behalf of the Government of the United States of America, I extend best wishes to the people of the Lao People’s Democratic Republic as you celebrate “Pi Mai Lao” from April 14 to 16.
Our broad cooperation is strong under the U.S.-Laos Comprehensive Partnership as well as through ASEAN and other multilateral forums. Our continued support for the Lao government’s development goals and our warm people-to-people ties demonstrate our commitment to further expanding and strengthening our relationship.
I wish all Lao people a New Year filled with joy and prosperity.
Morgan Ortagus
Department Spokesperson
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