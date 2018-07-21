ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ໃຫ້ເປັນພາກສ່ວນ ພັດທະນາ ອຸດທະຍານ ແຫ່ງຊາດ

ສະພາແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ເປັນພາກສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບດຳເນີນໂຄງການພັດທະນາເຂດອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານມາສະເໜີ
ທ່ານ ຈາກບາງກອກ.
ທ່ານພວງປະລິສັກ ປະວົງວຽງຄຳ ຮອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ
ປ່າໄມ້ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ລາວ ຊຸດທີ 8 ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ເປັນພາກສ່ວນທີ່ຮັບ
ຜິດຊອບດຳເນີນການພັດທະນາເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າເທີນນາກາຍ ແລະ
ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ໃຫ້ເປັນໂຕແບບຂອງການພັດທະນາ
ເຂດອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດເພື່ອໃຫ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດການພັດທະ
ນາປະເທດຢ່າງຍືນຍົງ ດ້ວຍການຮັກສາ ແລະຟື້ນຟູສະພາບການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າ
ໄມ້ໃຫ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທັງຍັງແນໃສ່ການເຮັດໃຫ້ເຂດອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດ
ເປັນແຫລ່ງລາຍຮັບທີ່ສຳຄັນຂອງປະເທດ ແລະປະຊາຊົນລາວອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານພວງປະລິສັກ ຢືນຢັນວ່າ
"ທາງສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ມອບໃຫ້ກະຊວງພວກເຮົາທົດລອງສ້າງເຂດປ່າໄມ້
ອ່າງຮັບນໍ້ານາກາຍ ນໍ້າເທີນ ແລະນໍ້າແອດ-ພູເລີຍເປັນຕົວແບບສ້າງເປັນເຂດ
ອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດສຳຫຼັບການປົກປັກຮັກສາເຂດ
ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະທີ່ຮັບໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ໝັ້ນຄົງ
ໃຫ້ການຜະລິດກະສິກຳ ການຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະທີ່ຈະເປັນເງື່ອນໄຂພັດທະນາ
ອຸດສາຫະກຳທ່ອງທ່ຽວ ຕິດພັນກັບການສ້າງຖານລາຍຮັບໃໝ່ໃຫ້ປະເທດ ແລະ
ສ້າງອາຊີບໃໝ່ທີ່ໝັ້ນຄົງໃຫ້ຊາວຊົນນະບົດທີ່ຢູ່ເຂດອ່າງຮັບນໍ້າ."
ພ້ອມກັນນີ້ ລັດຖະບານລາວຍັງໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຟື້ນຟູປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ໃນເນື້ອທີ່
37,000 ເຮັກຕາ ໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້
ເປັນພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນສະພາບ
ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ທີ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຮວມເຖິງການກຳນົດຂອບເຂດ ການປັກຫລັກໝາຍ
ແລະການຕິດປ້າຍເຂດຟື້ນຟູປ່າໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະຊັດເຈນ.
ສ່ວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະລະດັບທ້ອງຖິ່ນນັ້ນຈະຕ້ອງດຳເນີນ
ການເກັບກໍາຄືນແກ່ນພັນໄມ້ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະແກ່ນພັນໄມ້ທີ່ພົບໃໝ່ ເພື່ອຕອບສະ
ໜອງແກ່ນພັນໄມ້ໃຫ້ພຽງພໍກັບແຜນການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ສ່ວນໄມ້ອຸດ
ສາຫະກຳ ແລະໄມ້ເສດຖະກິດນັ້ນກໍຈະຊຸກຍູ້ຜູ້ປະກອບການຕ່າງໆ ໃຫ້ປູກໃນປ່າປອກ
ໂລ້ນ ແລະທີ່ດິນຫວ່າງເປົ່າທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ ທັງຍັງຕ້ອງເກັບກຳຂໍ້ມູນການປູກຕົ້ນ
ໄມ້ໃນລະຍະທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍໃຫ້ແຍກຢ່າງຊັດເຈນລະຫວ່າງສວນປູກຕົ້ນໄມ້ຂອງລັດ
ກັບສວນປູກຕົ້ນໄມ້ຂອງພາກເອກກະຊົນລາວ ແລະຕ່າງປະເທດ ພາຍໄດ້ເປົ້າໝາຍ
ທີ່ຈະປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໄດ້ໃນພື້ນທີ່ 5 ແສນເຮັກຕາ ທີ່ຖືເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນແຜນການເພີ້ມ
ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສະພາບປ່າໄມ້ໃຫ້ເຖິງ 70 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດຂອງ
ລາວໃນປີ 2020.
ໂດຍລັດຖະບານລາວໄດ້ຈັດສັນປ່າໄມ້ 51 ເຂດ ເປັນເຂດປ່າຜະລິດທີ່ມີພື້ນທີ່ກວ້າງ
ກວ່າ 3 ລ້ານເຮັກຕາ ທົ່ວປະເທດ ແລະໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ປະຊາຊົນໃນ 442 ພື້ນທີ່
ເປັນພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະເກັບເອົາຜົນປະໂຫຍດ ຮ່ວມກັນ
ອັນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງໃນແຜນການເພີ້ມອັດຕາຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ເຖິງ
65 ເປີເຊັນ ແລະ 70 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນທີ່ໃນປີ 2018 ແລະປີ 2020 ຕາມລຳດັບ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ລະດັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປ່າໄມ້ໃນລາວກໍຍັງຄົງລົດລົງຢ່າງຕໍ່
ເນື່ອງໂດຍອົງການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ Global Witness ໄດ້ປະເມີນວ່າຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປ່າໄມ້ໃນລາວໄດ້ລົດລົງຈາກ 17 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື 71 ເປີເຊັນ
ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດໃນປີ 1960 ລົງມາເປັນ 9.4 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼືຕໍ່າກວ່າ 40 ເປີເຊັນ
ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍມີສາເຫດສຳຄັນມາຈາກການລັກລອບຕັດໄມ້ເກີນ
ໂຄວຕ້າຂອງບັນດາບໍລິສັດເອກກະຊົນລາວ ແລະຕ່າງຊາດທີ່ໄດ້ຮັບສຳປະທານຕັດໄມ້
ຈາກທາງການລາວທັງໃນສ່ວນກາງ ແລະລະ ດັບທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງຈາກການກວດສອບເຂດ
ສຳປະທານຫຼາຍກວ່າ 200 ພື້ນທີ່ໃນທົ່ວປະເທດລາວ ຍັງພົບດ້ວຍວ່າໄດ້ມີການລຸກລໍ້າ
ເຂົ້າໄປລັກລອບຕັດໄມ້ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະເຂດປ່າປ້ອງກັນທັງໃນລະດັບ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະຂັ້ນສູນກາງຢ່າງກວ້າງຂວາງອີກດ້ວຍ.
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