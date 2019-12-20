ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ທຳການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານຂັ້ນສູງຂອງລັດຈຳນວນ 69 ຄົນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໂດຍໃຫ້ສິດແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເປັນຜູ້ປະເມີນດ້ວຍການລົງຄະແນນ.
ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານຂັ້ນສູງຂອງລັດໄດ້ມີຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 4 ທັນວາ ແລະ ໄດ້ປະກາດຜົນການປະເມີນໃນວັນທີ 6 ທັນວາ 2019 ຊຶ່ງເປັນມື້ສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໂດຍພະນັກງານຂັ້ນສູງຂອງລັດທີ່ຖືກປະເມີນໃນຄັ້ງນີ້ມີຈຳນວນ 69 ຄົນທີ່ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໃນນີ້ປະກອບດ້ວຍພະນັກງານຂັ້ນສູງໃນຂົງເຂດສະພາແຫ່ງຊາດ 30 ທ່ານ, ຂົງເຂດບໍລິຫານ 28 ທ່ານ, ຂົງເຂດຕຸລາການ ແລະ ກວດສອບແຫ່ງລັດ 11 ທ່ານຕາລຳດັບ.
ຜົນການລົງຄະແນນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຈຳນວນ 133 ທ່ານ ປາກົດວ່າພະນັກງານຂັ້ນສູງທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນໃນລະດັບດີເລີດມີພຽງ 6 ທ່ານຊຶ່ງຢູ່ໃນຂົງເຂດສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ທ່ານ ແລະ ຂົງເຂດບໍລິຫານ 3 ທ່ານ. ສ່ວນນອກນັ້ນໄດ້ຮັບການປະເມີນຕັ້ງແຕ່ລະດັບດີລົງມາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນໃນລະດັບດີເລີດເລີຍນັ້ນ ກໍຄືຂົງເຂດຕຸລາການ ແລະ ການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນວຽກງານອະຍະການ ແລະ ສານປະຊາຊົນນັ້ນຖືເປັນຂົງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກການປະເມີນໃນລະດັບຕ່ຳທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກວ່າການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຍັງມີປະສິດທິພາບຕ່ຳ ທັງຍັງຂາດການເຜີຍແຜ່ເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້- ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ກັບປະຊາຊົນອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ຄຳຈັນ ພົມແສງສະຫວັນ ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ
"ມາຮອດປັດຈຸບັນສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍທີ່ມີແລ້ວໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 145 ສະບັບ ແຕ່ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ມີສະຕິເຄົາລົບປະຕິບັດກົດໝາຍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຫຼາຍບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງ ກາຍເປັນນຶ່ງໃນສາເຫດສຳຄັນທີ່ພາໃຫ້ມີການລະເມີດກົດໝາຍ ສະແດງອອກໃນບັນຫາຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ກາຍເປັນຄະດີນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ."
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງກະຊວງພາຍໃນເປີດເຜີຍວ່າ ລັດຖະບານ ລາວ ມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງພາຍໃນດຳເນີນການສຳຫຼວດເພື່ອອອກບັດປະຈຳຕົວໃໝ່ໃຫ້ພະນັກງານລັດທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ແລ້ວສຳເລັດໃນທ້າຍປີ 2020 ເປັນຢ່າງຊ້າ ເນື່ອງຈາກການກວດກາສະເພາະຢູ່ຂັ້ນສູນກາງໃນຊ່ວງຜ່ານມາພົບວ່າໃນຈຳນວນພະນັກງານລັດ 35,000 ກວ່າຄົນມີຢູ່ເຖິງ 2,800 ກວ່າຄົນທີ່ມີຊື່-ນາມສະກຸນ, ວັນເດືອນປີເກີດຊ້ຳກັນ ແຕ່ມີຕຳແໜ່ງຢູ່ຄົນລະບ່ອນ ແລະ ຮັບເງິນເດືອນໃນທັງສອງຕຳແໜ່ງ ຊຶ່ງຖ້າຫາກວ່າເປັນບຸກຄົນດຽວກັນຍ່ອມເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານສູນເສຍງົບປະມານໄປບໍ່ນ້ອຍໃນແຕ່ລະເດືອນ.
ທາງດ້ານທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍອມຮັບວ່າການຫຼິ້ນພັກ-ຫຼິ້ນພວກ ແລະ ການຊື້ຕຳເອົາຕຳແໜ່ງໃນວົງການພະນັກງານຂອງລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນທຸກພາກ ສ່ວນທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆຂອງລັດ ບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ເນື່ອງຈາກວ່າພະນັກງານລັດທີ່ຮັບຜິດ ຊອບນັ້ນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາບ ບັນຫາທີ່ມີພະນັກງານຫຼາຍແຕ່ເຮັດວຽກບໍ່ເປັນ.
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບໃນລາວ ຢືນຢັນວ່າ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ອັນ
ດັບທີ 2 ໃນຖານະທີ່ມີຈຳນວນພະນັກງານລັດ ຕໍ່ຈຳນວນປະຊາກອນລາວຄິດເປັນສັດສ່ວນທີ່
ສູງສຸດໃນອາຊຽນ ເປັນຮອງພຽງແຕ່ ບຣູນາຍເທົ່ານັ້ນ ກໍຄືລາວມີພະນັກງານລັດທັງໝົດ 184,870 ຄົນ ຫຼືຄິດເປັນສັດສ່ວນພະນັກງານລັດ 1 ຄົນ ຕໍ່ປະຊາກອນລາວ 37 ຄົນຂະນະທີ່
ເກນມາດຕະຖານໃນອາຊຽນຢູ່ທີ່ສັດສ່ວນ 1 ຕໍ່ 50 ຄົນ ໂດຍຈຳນວນພະນັກງານຂອງລັດຖະ
ບານລາວ ດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງບໍ່ຮວມເຖິງທະຫານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ແລະພະນັກງານລັດວິສາ
ຫະກິດ ທີ່ມີຈຳນວນລວມກັນຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ລາວ ແຕ່ຢ່າງໃດ.
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