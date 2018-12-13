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ຊີວິດຊາວລາວ

ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຢ່າງ​ສັນ​ຕິ ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວ ໃນ​ຕ່າງ​ແດນ ຕໍ່ລະ​ບອບ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ ຄອມ​ມຸຍ​ນິດໃນລາວ ວັນ​ທີ 1 ທັນ​ວາ ທີ່​ວໍ​ຊີງ​ຕັນ ດີ​ຊີ

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ລາຍ​ການ​ຊີ​ວິດ​ຊາວ​ລາວ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ: ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຢ່າງ​ສັນ​ຕິ ຕໍ່​ວັນ​ທີ 2 ທັນ​ວາ ຂອງ​ສ​ປ​ປ ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ນັ້ນ​ຄື​ສຽງ​ໂຮງ​ຮ້ອງ​ທີ່​ດັງ​ຂຶ້ນ ເປັນ​ໄລ​ຍະໆ ຂອງ​ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ປະ​ທ້ວງຢ່າງ​ສັນຕິ
ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວໃນ​ຕ່າງ​ແດນ ຕໍ່​ໜ້າ​ສະ​ຖານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ລາວ ປະ​ຈຳ​
ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ວໍ​ຊີງ​ຕັນ ດີ​ຊີ. ທ່າມ​ກາງ​ບັນ​ຍາ​ກາດທີ່ໜາວ​ເ​ຢັນ ທັງ​ມີຝົນປອຍ​ລົງ​ມາ
​ເປັນ​ຊ່ວງໆ ຂອງວັນ​ທີ 01 ທັນ​ວາ ນຶ່ງ​ມື້ ກ່ອນ​ເຖິງວັນ​ທີ 2 ທັນ​ວາ ຊຶ່ງ​ເປັນວັນ​ປະ​ກາດ​
ເປັນປະ​ເທດ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ປະຊາ​ຊົນ​ລາວ ນັ້ນ ນອກ​ຈາກ​ມີການ
ພັດ​ປຽນ​ກັນຂຶ້ນ​ກ່າວຄຳ​ສະ​ເໜີ ຫລື​ຂໍ້​ຄວາມ​ຕ່າງໆຂອງ​ພວກ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມແລ້ວ ກໍຍັງ​
ມີການ​ຍົກທຸງ​ຊ້າງ​ສາມ​ຫົວ ແລະ​ປ້າຍທີ່​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຕ່າງໆ​ນາ​ໆ ອີກ​ມາກ​ມາຍ
ທີ່​ບົງບອກ​ເຖິງ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ປະ​ທ້ວງ​ຄັ້ງ​ນີ້. ​ມີ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າຂອງຫຼາຍ
ກວ່າ 10 ອົງ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ທັງ​ຈາກ​ສະ​ຫະ​ລັດອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເຂົ້າ​ມາ
ຮ່ວມເພື່ອ​ເປັນ​ກະ​ບອກ​ສຽງໃຫ້ແກ່​ຊາວ​ລາວ​ໃນໂລກເສ​ລີ ເພື່ອສະ​ແດງ​ອອກ​ ຊຶ່ງ​ຄວາມ
​ຮູ້​ສຶກນຶກ​ຄິດ ທີ່ສະ​ແຫວງຫາຄວາມມີ​ອິດ​ສະ​ຫຼະພາບໃນ​ການ​ປາກ​ເວົ້າ​ຢ່າງ​ສັນ​ຕິ
ແລະການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດທີ່ປາດ​ສະ​ຈາ​ກການ​ຖືກ​ກົດ​ຂີ່​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ຈາກ​ພວກ​ກຳອໍ​າ​ນາດ​
ການ​ປົ​ກ​ຄອງ.

ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຢ່າງ​ສັນ​ຕິ ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວ​ໃນ​ຕ່າງ​ແດນ ຕໍ່​ລະ​ບອບການປົກ​ຄອງຄອມ​ມຸຍ​ນິ​ດ.
ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຢ່າງ​ສັນ​ຕິ ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວ​ໃນ​ຕ່າງ​ແດນ ຕໍ່​ລະ​ບອບການປົກ​ຄອງຄອມ​ມຸຍ​ນິ​ດ.

​ນຶ່ງ​ມື້ກ່ອນ​ໜ້າການ​ປະ​ທ້ວງ ກໍ​ຄືວັນ​ທີ 30 ພະ​ຈິກ ໂດຍ​ນຳ​ພາໂດຍ​ທ່ານ​ໄມ ໄຊ​ຍະ​ວົງ,
ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ລາວ ປະ​ຈຳ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ກາ​ນາ​ດາ ແລະ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ, ທາງ​ສະ​ຖານ
​ເອກ​ທູດ​ລາວກໍໄດ້​ພາ​ກັນ​ຈັດ​ສະ​ຫຼອງວັນ​ຊາດ​ຂຶ້ນ ແລະ​ກໍໄດ້ເຊື້ອ​ເຊີນ​ພໍ່​ແມ່ ພີ່​ນ້ອງ
​ຊາວ​ລາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ລັດ​ອ້ອມ​ແອ້ມນະ​ຄອນ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ເຂົ້າ​ໄປ​ຍັງ
​ສະ​ຖານ​ທູດເພື່ອຮ່ວມ​ສະເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອງວັນ​ຊາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

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ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າອາ​ກາດຈະ​ໜາວ​ເຢັນແລະ​ຝົນ​ຕົກ​ລົງ​ມາ​ກໍຕາມ ມັນກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ກີດ​ຂວາງ​
ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ປະ​ທ້ວງຊຶ່ງ ທ່ານ​ວັນ​ລັງ ຄຳ​ສຸກ ປະ​ທານການໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ປະ​ທ້ວງ
ໄດ້​ໃຫ້​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ນັກ​ຂ່າວວີ​ໂອ​ເອ ຜ່ານ​ການ​ສຳ​ພາດ​ວ່າ:

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Vanlang Act_01
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ນອກ​ຈາກ​ທ່ານ​ວັນ​ລັງໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ກັບ​ວີ​ໂອ​ເອແລ້ວ ກໍ​ຍັງ​ມີທ່ານພອນ ພົມ​ມະ​ສານ
ຄຸນ​ພໍ່ທີ່​ສອນ​ສາ​ສະ​ໜາ​ຢູ່​ໃນ​ໂບດ Lao Mission Church ຈາກ​ລັດ ຄອນແນັກຕິ​ກັດ
ອອກ​ຄວາມ​ຄິດ​ຄວາມ​ເຫັນກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈຳ​ກັດ​ຮັດ​ແຄບທາງ​ສາ​ສະ​ໜາ ໃນ​ລາວ​ວ່າ:

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Phone Act
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ການໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ປະ​ທ້ວງແບບດຽວ​ກັນ​ນີ້ ໃນ​ຊ່ວງ​ນີ້ ແມ່ນ​ມັກ​ຈ​ະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ
ທຸກປີ ເພາະ​ໃນ​ຄວາມ​ນຶກ​ຄິດ​ຂອງ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຖື​ວ່າ ວັນ​ທີ 2 ທັນ​ວາ
ເປັນ​ວັນ​ອຸ​ບາດ ທີ່​ນຳ​ມາ​ຊຶ່ງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ໄປ ສູ່​ລະ​ບອບ​ຄອມ​ມຸຍ​ນິດ
ທີ່​ມີ​ພັກ​ດຽວ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ແມ່ນ​ຖື​ວ່າ​ມີ​ອຳ​ນາດ​ສູງ​ສຸດ ​ເໜືອ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ປະ​ເທດ
ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ຜູ້​ອອກ​ມາ​ປະ​ທ້ວງ​ໃນ​ຈຳ​ນວນໜ້ອຍ​ແລະ​ມີ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ພຽງ​ແຕ່
ສິບກວ່າ​ອົງ​ການ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ກໍ​ຕາມ ແຕ່​ຄວາມ​ໝາຍ​ໝັ້ນ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຢາກ
​ນຳ​ສະ​ເໜີໃນຂໍ້​ຄ​ວາມ​ຕ່າງໆ ໃຫ້​ໄປ​ຮອດ​ໄປ​ເຖິງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ
ແລະຫົວ​ໜ້າກົ​ມ​ຕ່າງໆ ອັນລວມ​ມີ ການ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ລະ​ບອບ​ການ​ປົກ​ຄອງຄ​ອມ​ມຸຍ​ນິດ
​ທີ່​ມີພຽງພັກ​ດຽວ​ນັ້ນປ່ຽນ​ແປງ ແລະ​ເປີດກວ້າງ ໃຫ້ມີ​ຫຼາຍ​ພັກ​ຝ່າຍ. ເປີດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ
ມີສິດ​ເສ​ລິ​ພາບ​ໃນ​ການ​ປາກ​ເວົ້າ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອງ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ວັນ​ລັງ​
ກ່າວ​ສະ​ຫຼຸບ​ດັ່ງ​ນີ້.

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Vanlang Act_02
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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