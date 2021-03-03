ຊາວລາວໃນປະເທດແບລຈ້ຽມ ປອດໄພຈາກການແຜ່ລະບາດ ຂອງໂຄວິດ-19

ປະເທດແບລຈ້ຽມ ເປັນປະເທດນ້ອຍໆໃນຢູໂຣບ ທາງທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບປະ ເທດຝຣັ່ງ
ທາງຕາເວັນອອກຕິດກັບປະເທດເນເທີແລນແລະປະເທດເຢຍຣະມັນ. ຢູ່ໃນປະເທດແບລ
ຢ້ຽມນີ້ມີປະຊາຊົນແບລຊິກ ເຊື້ອສາຍລາວເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ ນັບແຕ່ທ້າຍປີ 1975 ເປັນ
ຕົ້ນມາ ປັດຈຸບັນນີ້ມີຢູ່ປະມານ 5000 ຄົນ.
ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານພ້ອມດ້ວຍປະເທດແບລຢ້ຽມພາກັນຕິດພະ
ຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ນັ້ນ ແຕ່ປາກົດວ່າ ຊາວແບລຊິກ ເຊື້ອສາຍລາວບໍ່ໄດ້ຖືກ
ຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19 ເໝືອນດັ່ງ ຊາວລາວທີ່ຢູ່ໃນປະເທດຢູໂຣບອື່ນໆ
ຊຶ່ງເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນລະວຸດ ໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອຟັງວ່າ:
ເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນລະວຸດ ນັກສິນລະປິນແຕ່ງເພງ ແລະຮ້ອງເພງ ທີ່ຮູ້ກັນດີ ແຕ່ກ່ອນໄດ້ຢູ່
ປະເທດຝຣັ່ງ ເປັນເວລາຫຼາຍປີ ແລະໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ ປະເທດ ແບລຈ້ຽມ ທີ່ເມືອງອັນແວກຣ໌
(Anvers) ຊຶ່ງພາສາຟຣາມມັງ ຮ້ອງວ່າ ອັງເວີເປນ (Antwerpen) ມາເປັນເວລາ 20 ປີ
ແລ້ວ. ບ່ອນທີ່ເຈົ້າຄຳຜາຍ ແລະຄອບຄົວຢູ່ນີ້ ຫ່າງໄກຈາກນະຄອນຫຼວງບຣັສເຊີລສ໌
ປະມານ 60 ກິໂລແມັດ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ປະຊາຄົມລາວສ່ວນໃຫຍ່ ພາກັນອາໃສຢູ່ທີ່ນີ້.
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