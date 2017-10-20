ປະທານສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຢືນຢັນວ່າ ປະຊາຊົນຢູ່ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈະ
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫລາຍ ຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ ທີ່ລົງທຶນກ່ອນ
ສ້າງໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດຈີນ.
ທ່ານສາຍສະໝອນ ຄົມທະວົງ ປະທານສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃຫ້
ການຢືນຢັນວ່າ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ ທີ່ລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດຈາກ
ຈີນນັ້ນ ຈະສ້າງມູນຄ່າ ແລະຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດໃຫ້ກັບປະເທດລາວໃນແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພາະໂຄງການເຂື່ອນນໍ້າອູ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະພະລິດພະລັງ
ງານໄຟຟ້າໄດ້ເທົ່ານັ້ນ ຫາກແຕ່ຍັງຈະຕອບສະໜອງນໍ້າ ໃຫ້ກັບພື້ນທີ່ກະເສດຕະກໍາ
ສ່ວນອ່າງໂຕ່ງ ກໍຍັງສາມາດລ້ຽງປາ ແລະພັດທະນາເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວໄດ້ອີກດ້ວຍ
ດັ່ງທີ່ທ່ານສາຍສະໝອນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ສຳລັບໂຄງການເຂື່ອນນໍ້າອູນີ້ເນາະ ຖ້າມີແຕ່ນໍ້າອູໄຫລໄປສື່ໆກໍມີແຕ່ໄດ້ອາບ ໄດ້
ຊົມໃຊ້ ໄດ້ກິນ ຫາປູຫາປາ ແຕ່ວ່າຖ້າວ່າມາສ້າງເຂື່ອນເນາະ ຜົນປະໂຫຍດທຽບ
ໃສ່ອັນເກົ່າ ມີຜົນປະໂຫຍດຫລາຍກວ່າ ເພາະວ່າອັນນຶ່ງກໍມີລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ປະເທດ
ຊາດ ແລະປະຊາຊົນ ອັນທີສອງກະແມ່ນເປັນອ່າງໂຕ່ງອັນນຶ່ງສຳລັບການລ້ຽງປາ
ລະກະເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວອັນໃໝ່ ໝາຍຄວາມວ່າອ່າງໂຕ່ງ ນີ້ລະແມ່ນສາມາດ
ເຮັດການທ່ອງທ່ຽວແບບທຳມະຊາດ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວມັນກໍຍັງໄດ້ ຊ່ວຍປັບປຸງ
ຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພາະວ່າການສ່ວນທີ່ຖຶກຜົນກະທົບກະໄດ້ມີ ການຈັດບ້ານຈັດ
ສັນ ທາງປູຢາງ ມີນໍ້າ ມີໄຟ ມີອາຄານ ມີໂຮງຮຽນ ສຸກສາລາ ມີວັດແລ້ວກະຊ່ວຍ
ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່່.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານຄຳມີ ອິນທິຣາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ
ບໍ່ແຮ່ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຍອມຮັບວ່າ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຖືກກະ
ທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນນໍ້າອູ ໃນລະຍະທີ່ຜ່ານມານັ້ນຍັງເຮັດໃດ້ບໍ່ດີ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການປະເມ່ີນຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງຊົດເຊີຍໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກເວນຄືນທີ່ດິນ
ແລະສິ່ງປູກສ້າງຍັງຈະຕ້ອງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດອີກເທື່ອໃໝ່ ເພາະຍັງມີຫາງສຽງ
ຈາກປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍທີ່ເປັນທໍາດ້ວຍ
ເຫດນີ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທາງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ພ້ອມກັບອຳນາດການປົກ
ຄອງລະດັບທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຕ້ອງຮ່ວມກັນສຳຫລວດ ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢ່າງ
ລະອຽດອີກເທື່ອນຶ່ງໃໝ່ ເພື່ອນຳມາປະກອບການພິຈາລະນາ ແລະປະເມ່ີນຄ່າຊົດເຊີຍ
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຕໍ່ໄປ ໂດຍຈາກການສຳຫລວດ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ໃນລະຍະກ່ອນໜ້ານີ້ ພົບວ່າມີປະຊາຊົນລາວ 2,000 ກວ່າຄົວເຮືອນ ຫລື 10,000 ກວ່າ
ຄົນໃນ 28 ບ້ານທີ່ໄດ້ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນໍ້າອູທັງ 7 ໂຄງການ ຊຶ່ງ
ຜ່ານມາກໍມີລາຍງານວ່າ ກຸ່ມຜູ້ລົງທືນໃນໂຄງການ ໄດ້ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍຄ່າທີ່ດິນ ແລະ
ສິ່ງປຸກສ້າງໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນນໍ້າອູ 2, 5 ແລະ 6
ໄປແລ້ວ ແຕ່ວ່າຈາກການສຳຫລວດ ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ໂດຍອົງການແມ່ນໍ້າສາກົນ (International Rivers) ພົບວ່າຈະມີປະຊາຊົນໃນ 89 ບ້ານທັງໃນແຂວງພົງສາລີ
ອຸດົມໄຊ ແລະແຂວງຫລວງພະບາງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນນໍ້າອູ ຊຶ່ງ
ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍແຕ່ຢ່າງໃດ.
ທາງດ້ານກຸ່ມບໍລິສັດ Power China ຈຳກັດຈາກຈີນ ລາຍງານວ່າການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ
ໄຟຟ້ານໍ້າອູ ທັງ 7 ໂຄງການຈະແລ້ວສຳເລັດກາຍໃນປີ 2020 ດ້ວຍເງິນລົງທືນຮວມ
2 ພັນ 800 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາທັງ 7 ໂດຍການຈະມີກຳລັງຕິດຕັ້ງຮວມ 1,272 ເມກກາ
ວັດ ໂດຍຈະຂາຍໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຫລື (EDL) ໃນຕະຫລອດລະຍະສຳ
ປະທານ 29 ປີ ນັບຈາກປີທີ່ກໍ່ສ້າງແລ້ວສຳເລັດເປັນຕົ້ນໄປ.
ທັ້ງນີ້ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ລະຍະ ໂດຍລະຍະທີ 1 ໄດ້
ເລີ້ມການກໍ່ສ້າງໃນປີ 2012 ໂດຍມາເຖິງປັດຈຸບັນນີິ້ກໍໄດ້ກໍ່ສ້າງເສັດເລັດແລ້ວ 3 ໂຄງ
ການຄືເຄື່ອງໄຟຟ້ານໍ້າອູ 2, 5 ແລະ 6 ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງຮວມ 540 ເມກກະວັດ ດ້ວຍ
ເງິນລົງທຶນຮວມ 1,035 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະຈະສົ່ງ ພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ກັບ
DEL ໃນປະລີມານຮວມ 1,100 ລ້ານກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ ນັບແຕ່ປີ 2017 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.
ສ່ວນລະຍະທີສອງທີ່ກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງຢູ່ໃນເວລານີ້ ປະກອບດ້ວຍເຂື່ອນໄຟ
ຟ້ານໍ້າອູ 1, 3, 4 ແລະ 7 ທີ່ການດຳເນີນງານໄດ້ຄືບໜ້າໄປແລ້ວເກີນກວ່າ 40% ຂອງ
ແຜນການ ແລະສາມາດຄາດໝາຍໄດ້ວ່າການກໍ່ສ້າງຈະແລ້ວເສັດທັງ 4 ໂຄງການ
ພາຍໃນປີ 2020 ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູທັງ 7 ໂຄງການສາມາດຜະລິດກະ
ແສໄຟຟ້າເພື່ອຂາຍໃຫ້ EDL ໄດ້ເກີນກວ່າ 2,590 ລ້ານກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ ເພື່ອຕອບ
ສະໜອງໃຫ້ກັບການຊົມໃຊ້ພາຍໃນລາວ ນັບແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ທັ້ງນີ້ການຊົມ
ໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າໃນລາວຢູ່ທີ່ລະດັບ 1,180 ເມກກາວັດ ໃນປີ 2016 ສ່ວນໃນປີ
2017 ກໍຄາດວ່າຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 1,579 ເມກກາວັດ ແລະ 2,862 ເມກກາວັດໃນ
ປີ 2020.
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