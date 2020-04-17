ລັດຖະບານ ລາວ ຈະຂະຫຍາຍລະບົບ ບໍລິການ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນ ທົ່ວປະເທດພາຍໃນປີ 2020

ລັດຖະບານ ລາວ ຈະຂະຫຍາຍລະບົບບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນ ດ້ວຍການເພີ່ມບຸກຄະລາກອນດ້ານການແພດໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນພື້ນຖານດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນທົ່ວປະເທດພາຍໃນປີ 2020.
ທ່ານ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງລັດຖະບານ ລາວ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໂດຍນອກຈາກຈະມີສາເຫດມາຈາກການຂາດແຄນດ້ານງົບປະມານຂອງລັດຖະບານແລ້ວ ກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເນື່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຂາດແຄນບຸກຄະລາກອນດ້ານການແພດທີ່ມີຈິດສຳນຶກໃຫ້ບໍລິການປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດຊົນ ນະບົດອີກດ້ວຍ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຍັງເຫັນແກ່ຄວາມສະດວກສະບາຍສ່ວນຕົວເປັນສຳຄັນ ສະນັ້ນເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາດັ່ງກ່າວນີ້ ທາງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈຶ່ງໄດ້ວາງແຜນການທີ່ຈະສົ່ງເສີມບຸກຄະລາກອນດ້ານການແພດໃຫ້ສະໝັກໃຈໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນພື້ນຖານດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ພາຍໃນທ້າຍປີ 2020 ນີ້ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບຸນກອງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ບັນລຸໃນ 2020 ນີ້ນອກຈາກພວກເຮົາຈະສ້າງສຸກສາລາ 1,000 ກວ່າແຫ່ງນີ້ໃຫ້ມັນມີ 5-7 ຄົນ ພະນັກງງານ ລວມທັງຜະດຸງຄັນ ທັງແພດປິ່ນປົວ ທັງພະຍາບານ ເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ມີພະນັກງານສາທາລະນະສຸກບ້ານ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານແລ້ວຈະຕ້ອງໄດ້ອົບຮົມອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກໃຫ້ທຸກບ້ານທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາ ມາດເຂົ້າຊິເຖິງສຸກສາລາໄດ້.”
ປັດຈຸບັນໃນທົ່ວປະເທດ ລາວ ມີໂຮງໝໍແຂວງ 17 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍເມືອງ 135 ແຫ່ງ ແລະ ມີສຸກສາລາໃນຊົນນະບົດ 1,020 ແຫ່ງ ສ່ວນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີໂຮງໝໍຂອງລັດ 4 ແຫ່ງ ຄືໂຮງໝໍມິດ ຕະພາບ, ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ, ໂຮງໝໍເສດຖາທິລາດ ແລະ ໂຮງໝໍ 103 ນອກຈາກນັ້ນກໍມີຄລີນິກຂອງເອກະຊົນ 1,050 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍເອກະຊົນ 27 ແຫ່ງ ໃນນີ້ 18 ແຫ່ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 9 ແຫ່ງຢູ່ຕ່າງແຂວງ.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ໃນ ລາວ ເປີດ ເຜີຍວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ລັດຖະບານ ລາວ ບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນ 6 ດ້ານຊຶ່ງໃນນີ້ກໍມີເຖິງ 5 ດ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ກໍຄືເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປິຍັງມີສ່ວນສູງຕໍ່າກວ່າເກນມາດຕະຖານເຖິງ 38 ເປີເຊັນ, ສ່ວນເດັນທີ່ນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າເກນກໍມີຢູ່ເຖິງ 27 ເປີເຊັນ ຂະນະທີ່ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 1 ປີກໍສູງເຖິງ 45 ຄົນຕໍ່ 1,000 ຄົນ ແລະ ການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ຂະນະຖືພາກໍສູງເຖິງ 197 ຄົນຕໍ່ 1 ແສນຄົນ ສ່ວນແມ່ຍິງທີ່ເກີດລູກໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແພດ-ພະຍາ ບານກໍມີພຽງແຕ່ 54 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນແມ່ຍິງທີ່ເກີດລູກທັງໝົດໃນ ລາວ.
ສ່ວນທ່ານ ບຸນປອນ ສີສຸລາດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະທານຄະນະກຳມາທິການເສດ ຖະກິດ ເທັກໂນໂລຈີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຢືນຢັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງລັດຖະບານ ລາວ ບໍ່ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ເກືອບທຸກດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຂົ້າເຖິງຫຼັກປະກັນດ້ານສຸຂະ ພາບຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ບັນດາເຜົ່າ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ບໍ່ເຖິງ 35 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ເປົ້າໝາຍໄດ້ວາງເອົາໄວ້ເຖິງ 51 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນ ລາວ ທັງປະເທດ ແລະ ໃນຂະນະດຽວ ກັນຍັງໄດ້ມີການປ່ອຍປະໃຫ້ມີຄລີນິກທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຈຳນວນຫຼາຍອີກດ້ວຍ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກການຍຸບເລີກຄລີນິກເອກະຊົນທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ 248 ແຫ່ງໃນປີ 2019 ທັງຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ການກວດສອບຄລີນິກເອກະຊົນອີກ 802 ແຫ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໃນລາວ ເປີດເຜີຍວ່າ ການປະຕິບັດວຽກງານຄວບຄຸມພະຍາດໄຂ້ມາເລເຣຍ ໃນລາວ ໃນຊ່ວງປີ 2010-2019 ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາສະເລ່ຍການຕິດເຊື້ອໄຂ້ມາເລເຣຍຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ຫຼຸດລົງຈາກ 6.7 ເປີເຊັນໃນປີ 2010 ມາຢູ່ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 3.1 ເປີເຊັນໃນປີ 2019 ສ່ວນອັດຕາການເສຍຊີວິດຍ້ອນໄຂ້ມາເລເຣຍກໍໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 3.5 ຄົນຕໍ່ 100,000 ຄົນໃນປີ 2010 ເປັນ 0.9 ຄົນຕໍ່ 100,000ຄົນໃນປີ 2019 ຊຶ່ງກໍເຮັດໃຫ້ຄາດໝາຍໄດ້ວ່າລັດຖະບານ ລາວ ຈະລົບລ້າງການຕິດເຊື້ອໄຂ້ມາເລເຣຍຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນປີ 2030.
ນອກຈາກນີ້ ປະຊາຊົນ ລາວ ກໍຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກອີກດ້ວຍ ທັງນີ້ໂດຍສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກລາຍງານວ່າ ສະ ເພາະຊ່ວງ 8 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ມີປະຊາຊົນ ລາວ 28,500 ກວ່າຄົນທີ່ປ່ວຍເປັນໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ ເສຍຊີວິດເກືອບ 100 ຄົນໃນທົ່ວປະເທດ.
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