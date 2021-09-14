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ຄອບຄົວລາວ ຢູ່ລັດນິວເຊົ້າເວລສ໌ ຂອງອອສເຕຣເລຍ ຕ້ອງກັກໂຕທັງໝົດຢູ່ໃນບ້ານ ເມື່ອລູກຊາຍຕິດໂຄວິດ-19

ບັນດາພະນັກງານ ຊ່ອຍເຫຼືອພວກຜູ້ຄົນທີ່ລໍຖ້າໃນແຖວ ຢູ່ທີ່ສູນກາງສັກຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາ ກໍຄືພະຍາດ COVID-19 ໃນສະໜາມແຂ່ງຂັນກິລາ ໂອລິມປິກ ນະຄອນຊິດນີ ໃນລະຫວ່າງການປິດເມືອງ ຫຼື ລັອກດາວ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຢູ່ໃນນະຄອນຊິດນີ, ອອສເຕຣເລຍ, ວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021.

ໃນຂະນະທີ່ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ລາຍງານຈຳນວນກໍລະນີຕິດໂຄວິດ-19 ສູງເປັນປະຫວັດການ ຢູ່ໃນສອງລັດທີ່ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ໜາແໜ້ນ ເມື່ອເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ມີການປິດເມືອງອີກຮອບໃໝ່. ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ກໍລະນີຕິດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນລັດນິວເຊົ້າເວລສ໌ ໄດ້ສູງຂຶ້ນເປັນປະຫວັດການເຖິງ 1,257 ກໍລະນີ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ SBS. ຄອບຄົວຄົນລາວທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລັດນິວເຊົ້າເວລສ໌ ກໍມີລູກຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ໄດ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສມາຈາກເພື່ອນຄົນນຶ່ງ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວເອງກໍໄດ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວສອງເຂັມ ແຕ່ໄດ້ຖືກກວດພົບວ່າມີເຊື້ອໄວຣັສ ຈຶ່ງໄດ້ກັກໂຕຢູ່ໃນຫ້ອງເປັນເວລາ 14 ວັນ ສ່ວນພວກສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນນຳກັນ ອີກສາມຄົນກໍຕ້ອງໄດ້ກັກໂຕຢູ່ໃນເຮືອນເຊັ່ນກັນ ດັ່ງທີ່ຍານາງໝອນແກ້ວ ສີທຳມາລາ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ວີໂອເອລາວຟັງວ່າ:

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ຍານາງໝອນແກ້ວ ສີທຳມາລາ ກ່າວກ່ຽວກັບລູກຊາຍຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ລູກຊາຍຂອງຍານາງມີອາການໄຂ້ແລະໄອ ຕ້ອງໄດ້ກິນຢາແກ້ໄອແລະຢາວິດຕາມິນຊີ ສ່ວນອີກສາມຄົນລວມທັງຍານາງໝອນແກ້ວນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ. ຍານາງໝອນແກ້ວກ່າວໃຫ້ວີໂອເອຟັງອີກວ່າ ທາງການຕຳຫຼວດຂອງລັດນິວເຊົ້າເວລສ໌ ຈະມາກວດເບິ່ງ ລູກຊາຍຂອງຍານາງເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ ເພື່ອເບິ່ງວ່າລູກຊາຍຂອງເພິ່ນຢູ່ບ້ານຫຼືບໍ່. ຖ້າຫາກວ່າ ລູກຊາຍຂອງເພິ່ນອອກໄປຈາກບ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ກໍຈະປັບໃໝເປັນເງິນ 500 ໂດລາອອສເຕຣເລຍ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວກໍຍັງຈະໄດ້ຖືກດຳເນີນຄະດີອີກດ້ວຍ.

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