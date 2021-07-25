ຊີວິດ ແລະການປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ຮ່ວມກັນ ພາຍໃນສະມາຄົມ ແລະໂບດ ຂອງ ອາຈານ ອາຣອນ ພູວົງ ຜາງນິວົງ

ໃນລາຍການຊຸມຊົນລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາ ຂອງວີໂອເອ ພາກພາສາ ລາວ ແລງມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມ ກັບອາຈານອາຣອນ ພູວົງ ຜາງນິວົງ ກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ໃນເມືອງຮັນຊວຽລ, ລັດແອລາບາ ຊຶ່ງທິບສຸດາ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານ ອາຣອນ ພູວົງ ຜາງນິວົງ ຫລືທີ່ຫລາຍໆຄົນຮຽກເພິ່ນວ່າ ອາຈານ Aron, ເພິ່ນເປັນຄົນລາວສັນຊາດອາເມຣິກັນ ເກີດ ແລະເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ລາວ ເຊິ່ງເພິ່ນໄດ້ເລົ່າໃນຊ່ວງນີ້ ໃຫ້ພວກເຮົາຟັງວ່າ:
ປັດຈຸບັນ ອາຈານ ອາຣອນ ຜາງນິວົງ ອາໄສຢູ່ທີ່ເມືອງ ຮັນຊວຽລ, ລັດ ແອລາບາມາ. ເພິ່ນໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ກ່ອນທີ່ເພິ່ນຈະໄດ້ຍົກຍ້າຍມາຢູ່ທີ່ນີ້ ແຕ່ກ່ອນເພິ່ນກໍ່ອາໄສຢູ່ທີ່ເມືອງ ດູມາສ, ລັດ ເທັກຊັສ ກັບພັນລະຍາ ແລະລູກໆຂອງເພິ່ນ ໂດຍເພິ່ນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເຊຍພິບານ ຢູ່ທີ່ໂບດຂອງຄະນະ ເຊົາເທິນ ແບັບຕິສທ໌ ຢູ່ໃນລັດ ເທັກຊັສ, ເພິ່ນໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອພີ່ນ້ອງຄົນລາວຫລາຍໆຄອບຄົວໃນຫລາຍໆດ້ານ ດັ່ງນີ້:
ແຕ່ຍ້ອນທາງລັດຖະສະພາຂອງອົງການ ນອດທ໌ ອາເມຣິກັນ ມິດຊັນ ບອດ (North American Mission Board) ຂອງປະເທດອາເມຣິກາໄດ້ຊັກຊວນ ແລະຂໍຮ້ອງໃຫ້ຍົກຍ້າຍມານໍາພາໂບດໃນເມືອງ ຮັນຊວຽລ, ລັດ ແອລາບາມາ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອພີ່ນ້ອງຄົນລາວບັນດາຊົນເຜົ່າຢູ່ທີ່ນີ້, ໂດຍເພິ່ນໄດ້ກ່າວ ແລະອະທິບາຍເຖິງສະມາຄົມຊາວລາວ ແລະໂບດທີ່ເພິ່ນປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ນັ້ນສູ່ຟັງວ່າ:
ນອກຈາກຈະນໍາພາໃນເລື່ອງຕ່າງໆ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອທຸກຄົນພາຍໃນສະມາຄົມແລະໂບດຂອງອາຈານແລ້ວ ອາຈານ ອາຣອນ ຜາງນິວົງ ຍັງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງບັນດາເດັກນ້ອຍຄົນລາວຮຸ້ນໃໝ່ທີ່ເກີດ ແລະເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ນີ້ ໃຫ້ຮູ້ຈັກເຖິງຕົ້ນກໍາເນີດ ແລະຮີດຄອງລາວນໍາດ້ວຍ ໂດຍເພິ່ນໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ:
ນອກຈາກນັ້ນ ອາຈານ ອາຣອນ ຜາງນິວົງ ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງກິດຈະກໍາພາຍໃນສະມາຄົມທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ປະຕິບັດຮ່ວມກັນໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສູ່ຟັງຕື່ມອີກດັ່ງນີ້:
ອາຈານ ອາຣອນ ຜາງນິວົງ ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງເຫດຜົນທີ່ເພິ່ນຮັກເມືອງນີ້ ແລະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້ໃນຊ່ວງກະສຽນອາຍຸຂອງເພິ່ນ ແລະເພິ່ນຍັງໄດ້ແນະນໍາຕື່ມດ້ວຍວ່າ ເໝາະສົມກັບຄົນໄວອາຍຸການທໍາງານດ້ວຍ:
ປັດຈຸບັນ ອາຈານ ອາຣອນ ຜາງນິວົງ ໄດ້ກະສຽນແລ້ວ ແຕ່ເພິ່ນກໍ່ຍັງມ່ວນຊື່ນກັບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທຸກຄົນຢູ່ໃນສະມາຄົມຂອງໂບດທີ່ອາຈານປະຈໍາຢູ່ ເພິ່ນມີຄວາມສຸກຢູ່ກັບພັນລະຍາ ພ້ອມກັບລູກໆທັງ 4 ຄົນຂອງເພິ່ນທີ່ແຕ່ງງານມີຄອບຄົວໝົດແລ້ວ, ມີວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ດີ ແລະກໍ່ຢູ່ເມືອງດຽວກັນເພື່ອຢູ່ໃກ້ກັບພໍ່ ແລະແມ່, ເພິ່ນບອກຕື່ມອີກວ່າ ເພິ່ນມີຫລານໆເຖິງ 8 ຄົນແລ້ວ.
ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ອາຈານ ອາຣອນ ຜາງນິວົງ ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມປາດຖະໜາໃນຊ່ວງອາຍຸກະສຽນຂອງເພິ່ນ ແລະຍັງຝາກເຖິງຄົນລາວທຸກໆຄົນດັ່ງນີ້:
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ນອກຈາກຄວາມຮັກໃນເຊື້ອຊາດ ຜືນເຜົ່າພົງພັນ ບັນພະບູລຸດ ແລະຖິ່ນກໍາເນີດແລ້ວ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດ ເປັນຄົນສັນຊາດໃດ ຫລືເຊື້ອຊາດໃດ, ສິ່ງນຶ່ງອີກທີ່ທຸກຄົນຄວນກະທໍາ ແລະສໍານຶກກໍ່ຄື ເປັນຄົນດີ ແລະສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມນັ້ນໆ ເພື່ອຄວາມສຸກ ແລະຄວາມສະຫງົບຂອງລູກຫລານພວກເຮົາທຸກໆຄົນທີ່ຈະຕ້ອງຢູ່ຮ່ວມກັນໄປໃນອະນາຄົດອັນຍາວໄກອີກດ້ວຍ.
ທີ່ທ່ານຫາກໍໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ແມ່ນການໂອ້ລົມກັບອາຈານອາຣອນ ພູວົງ ຜາງນິວົງກ່ຽວ ກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ໃນເມືອງຮັນຊວຽລ, ລັດແອລາບາ. ເຮົາຈະກັບມາພົບກັບທ່ານອີກ ໃນວັນອາທິດໜ້າ ພ້ອມກັບລາຍການຊຸມຊົນລາວ ໃນທະວີບອາເມຣິກາເລື້ອງໃໝ່ ກະລຸນາຫາໂອກາດຕິດຮັບຟັງໃຫ້ໄດ້.
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