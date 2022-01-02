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ຊຸມຊົນຊາວລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາ

ຄອບຄົວຍານາງ ບຸນມີ ຖາວອນ ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດ ປີ 1975 ແລະໄດ້ສ້າງຕັ້ງວັດ ທັງຊ່ອຍເຫຼືອຊຸມຊົນຊາວລາວ

ຍານາງບຸນມີ ບອນນີ ບອນນີ ຖາວອນ ພ້ອມກັບລູກສາວ ທ່ານນາງອາແລັກສາ ຖາວອນ ຢູ່ທີ່ງານລາຕີສັງສັນໃນເມືອງແຊນຕາອານາ ລັດຄາລີຟໍເນຍ.

ໃນລາຍການຊຸມຊົນຊາວລາວ ໃນທະວີບອາເມຣະກາ ສຳລັບຄ່ຳຄືນນີ້ ວີໂອເອລາວ ຈະນຳທ່ານໄປພົບກັບ ຍານາງບຸນມີ ບອນນີ ຖາວອນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ຊຶ່ງຄອບຄົວຂອງເພິ່ນໄດ້ຊ່ອຍເຫຼືອບັນດາພີ່ນ້ອງຊາວລາວອົບພະຍົບທີ່ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຕາມທີຫລັງ ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ຊຶ່ງ ໄຊຈະເລີນສຸກ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານ ຊຸມຊົນຊາວລາວ ໃນທະວີບອາເມຣິກາ ກ່ຽວກັບຍານາງ ບຸນມີ ບອນນີ ຖາວອນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຄອບຄົວຂອງຍານາງບຸນມີ ບອນນີ ຖາວອນ ເປັນກຸ່ມຄອບຄົວອົບພະຍົບຊຸດທຳອິດທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ພໍ່ຄືທ່ານຊຽງທາ ໜໍ່ແຜ່ນຄຳ ຮວມທັງແມ່ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງແລະຫຼານສາວ ໄດ້ພາກັນຫລົບໜີອອກຈາກລາວເມື່ອປີ 1974 ໃນຊ່ວງນີ້ ຍັງບໍ່ທັນມີສູນອົບພະຍົບເທື່ອດັ່ງນັ້ນ ຍານາງກ່າວວ່າ ເພິ່ນໄປຢູ່ກັບເອື້ອຍກົກຢູ່ ທີ່ອຸດອນປະເທດໄທ ດັ່ງທີ່ເພິ່ນເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ:

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ຍານາງ ບຸນມີ ບອນນີ ຖາວອນ ກ່າວກ່ຽວກັບການຂ້າມໄປຝັ່ງໄທ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ເອື້ອຍກົກຂອງເພິ່ນໄດ້ອອກໄປຢູ່ໄທກັບສາມີ ຜູ້ເປັນນາຍພົນທີ່ມີຊື່ສຽງໃນເວລານັ້ນ ຊຶ່ງຕອນນັ້ນ ຍານາງຈື່ໄດ້ວ່າ ມີອາຍຸໄດ້ 8 ປີ ຫາກໍຮຽນຈົບຊັ້ນ ປໍສາມ ແລະກໍໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນອຸດອນໄລຍະນຶ່ງ ຕໍ່ມາກໍໄດ້ໄປຢູ່ສູນນ້ຳຮອງບໍ່ດົນ ແລ້ວຄອບຄົວທັງໝົດກໍໄດ້ເດີນທາງໄປສະຫະລັດ ໃນປີ 1975 ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນໄປຕົກຢູ່ເມືອງວາຍນ໌ ໂກຣບວ໌ ລັດເຄັນທັກກີ ສ່ວນເອື້ອຍກົກກັບສາມີ ໄປຢູ່ອີກລັດນຶ່ງຕ່າງຫາກກ່ອນ ຊຶ່ງເພິ່ນກ່າວໃຫ້ຟັງວ່າ:

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ຍານາງ ບຸນມີ ບອນນີ ຖາວອນ ກ່າວກ່ຽວກັບການເດີນທາງໄປສະຫະລັດໃນປີ 1975
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຫຼັງຈາກໄດ້ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດແລ້ວ ໂດຍໄດ້ຮັບການອຸປະຖຳຈາກຄອບຄົວຊາວອາເມຣິກັນທີ່ນັບຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ດັ່ງທີ່ຍານາງກ່າວໃຫ້ຟັງ ແລະໄດ້ເລີ້ມເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມປີທີຫ້າ ຕໍ່ມາໃນປີ 1976 ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນໄດ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປຢູ່ລັດຄາລີຟໍເນຍ ຊຶ່ງເພິ່ນອະທິບາຍ ວ່າ:

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ຍານາງ ບຸນມີ ບອນນີ ຖາວອນ ກ່າວກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍໄປລັດຄາລີຟໍເນຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຕອນໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນເມືອງໂຄສຕາເມສາ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ຄອບຄົວຊາວອົບພະຍົບລາວທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງນີ້ ຍັງບໍ່ທັນຫຼາຍ ດັ່ງທີ່ຍານາງກ່າວໃຫ້ຟັງວ່າ:

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ຍານາງ ບຸນມີ ບອນນີ ຖາວອນ ກ່າວກ່ຽວກັບການຍຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ເມືອງໂຄສຕາເມສາ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຫຼັງຈາກໄດ້ມາຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງຄົບໜ້າອີກຄັ້ງນຶ່ງ ເມື່ອເອື້ອຍກົກຂອງເພິ່ນໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ນຳແລະເພິ່ນກໍໄດ້ຮ່ຳຮຽນຈົນຈົບມະຫາວິທະຍາໄລ ຊຶ່ງໃນໄລຍະນີ້ ຄອບຄົວຊາວອົບພະຍົບລາວ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ເລີ້ມພາກັນໂຕນໜີອອກຈາກລາວ ເຂົ້າໄປ​ຢູ່​ໃນສູນແຫ່ງຕ່າງໆ ແລະໄດ້ທະຍອຍກັນເດີນທາງເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໂດຍສະເພາະໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ທີ່ເປັນລັດທີ່ນິຍົມຊົມຊອບຂອງຄອບຄົວຊາວອົບພະຍົບລາວ ເພາະວ່າສະພາບອາກາດດີ ຄືຢູ່ກັບເມືອງລາວ ຊຶ່ງຍານາງບຸນມີ ກ່າວວ່າ ໃນໄລຍະເຂົ້າຮ່ຳຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ນັ້ນ ກໍໄດ້ພົບເຫັນຄົນລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະເພິ່ນກ່າວໃຫ້ຟັງວ່າ ພໍ່ຂອງເພິ່ນ ກໍເປັນຜູ້ນຶ່ງທີ່ໄດ້ຊ່ອຍເຫຼືອແລະປຸ້ມລຸມຊາວລາວອົບພະຍົບທີ່ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຕາມຫຼັງ ຢູ່ໃນເຂດເມືອງແຊນຕາອານາ ສ້າງສາວັດວາແລະສະມາຄົມລາວຂຶ້ນ ດັ່ງທີ່ຍານາງ ເວົ້າໃຫ້ຟັງດັ່ງນີ້:

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ຍານາງ ບຸນມີ ບອນນີ ຖາວອນ ກ່າວກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງວັດ ແລະຊ່ອຍປະກັນເອົາພີ່ນ້ອງລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ແລະກໍ​ມີວັດລາວແຫ່ງນຶ່ງທີ່ພໍ່ຂອງຍານາງບຸນມີ ຮ່ວມກັນກັບພີ່ນ້ອງຄອບຄົວ ຊາວລາວຢູ່ໃນເຂດເມືອງແຊນຕາອານາໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມານັ້ນ ຊຶ່ງຍານາງກ່າວວ່າ:

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ຍານາງ ບຸນມີ ບອນນີ ຖາວອນ ກ່າວກ່ຽວກັບວັດບຸດດາສາມັກຄີຢູ່ເມືອງແຊນຕາອານາ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຍານາງບຸນມີ ບອນນີ ຖາວອນ ພ້ອມກັບລູກສາວ ແລະຍາດຕິພີ່ນ້ອງໃນງານລາຕີສັງສັນຢູ່ທີ່ເມືອງແຊນຕາອານາ ລັດຄາລີຟໍເນຍ.
ຍານາງບຸນມີ ບອນນີ ຖາວອນ ພ້ອມກັບລູກສາວ ແລະຍາດຕິພີ່ນ້ອງໃນງານລາຕີສັງສັນຢູ່ທີ່ເມືອງແຊນຕາອານາ ລັດຄາລີຟໍເນຍ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ພໍ່ແລະແມ່ຂອງຍານາງບຸນມີ ໄດ້ໝົດບຸນໄປໄດ້ດົນນານແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ມູນມໍ​ລະດົກທີ່ເພິ່ນໄດ້ຝາກໄວ້ໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານ ກໍຄືສິ່ງທີ່ເພິ່ນໄດ້ສ້າງຂຶ້ນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ ຍານາງບຸນມີ ກ່າວໃຫ້ວີໂອເອລາວຟັງວ່າ ເພິ່ນມີຄວາມ ຕັ້ງໃຈຢາກຈະສ້າງສູນກາງຊຸມຊົນສຳລັບຊາວລາວແລະພົນລະເມືອງທົ່ວໄປ ໃນເຂດອໍເຣນຈ໌ຄາວຕີ ແລະໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເພິ່ນກໍໄດ້ເປັນຮອງປະທານຄະນະ ກຳມະການຮັບຜິດຊອບໃນເລື້ອງບັນຊີຂອງວັດໂພຊະຍາຣາມ ທີ່ເມືອງສະແຕນ ຕັນ ລັດຄາລີຟໍເນຍ.

ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ເປັນການສຳພາດກັບຍານາງ ບຸນມີ ບອນນີ ຖາວອນ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງແຊນຕາອານາ ເຂດເທດສະບານອໍເຣນຈ໌ຄາວຕີ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ມາເປັນເວລາຫຼາຍສິບປີແລ້ວ ມາພົບກັບພວກເຮົາອີກໃນລາຍການຊຸມຊົນຊາວລາວ ໃນທະວີບອາເມຣິກາ ໃນວັນອາທິດໜ້າເວລາດຽວກັນນີ້.

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