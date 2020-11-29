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ວີໂອເອ ລາວ ສຳພາດທ່ານນາງ ບີ ສະຫວັດດີ ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ ແຈ່ວສົ້ມ ມາເດີ ມາເດີ

ທ່ານນາງ ບີ ສະຫວັດດີ ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດແຈ່ວສົ້ມ ມາເດີ ມາເດີ.

ໃນລາຍ​ການຊຸມຊົນລາວ ໃນທະວີບ ອາເມຣິກາ ຂອງວີ​ໂອ​ເອພາກພາສາ ລາວ ແລງວັນອາທິດມື້ນີ້ ພວກເຮົາຈະລົມກັບທ່ານນາງ ບີ ສະຫວັດດີ ຈາກນະຄອນ ແຊນດີເອໂກ ລັດ ຄາລິຟໍເນຍ ກ່ຽວ ກັບ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຜູ້ກ່ຽວ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນລາວໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ, ເຊີນຟັງການສໍາພາດກັບ ພຸດທະສອນ ໄດ້ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ, ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບກຽດໂອ້ລົມກັບທ່ານນາງ ບີ ສະຫວັດດີ, ເຈົ້າຂອງບໍລິ ສັດນໍ້າແຈ່ວສົ້ມ ມາເດີ ມາເດີ. ທ່ານນາງ ບີ ສະຫວັດດີ ແມ່ນນັກທຸລະກິດລາວ ອາເມຣິກັນ ໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການດຳເນີນກິດຈະການຂອງລາວ. ມື້ນີ້ເຮົາຈະລົມກັບລາວ ກ່ຽວກັບ ການດຳລົງຊີວິດຂອງລາວໃນຊຸມຊົນ ແລະ ທຸລະກິດຂອງລາວ.​ ສະບາຍດີ, ກະລຸນາ ແນະນໍາຕົນເອງອີກເທື່ອນຶ່ງໄດ້ບໍ່?

ບີ: ຂ້ອຍຊື່ ບີ ສະຫວັດດີ, ອາຍຸ 32 ປີ.

ຕຸ້ຍ: ນ້ອງແຕ່ງງານແລ້ວບໍ?

ບີ: ບໍ່ທັນແຕ່ງງານເທື່ອ, ໝັ້ນກັບຄູ່ໝັ້ນ.

ຕຸ້ຍ: ບີ ເກີດຢູ່ໃສ?

ບີ: ເກີດຢູ່ ແຊນດີເອໂກ.

ຕຸ້ຍ: ນ້ອງໄດ້ໄດ້ເວົ້າພາສາລາວເລື້ອຍຢູ່ບໍ?

ບີ: ເວົ້າໜ້ອຍດຽວກະໄດ້. ສັບໄປສັບມານີ້ແຫຼະ.

ຄົນລາວທີ່ເກີດຢູ່ ສະຫະລັດ ສ່ວນຫຼາຍຈະເວົ້າພາສາ ລາວ ໄດ້, ບາງຄົນແມ່ນເຂົ້າໃຈແຕ່ບໍ່ກ້າເວົ້າ.

ທ່ານນາງ ບີ ສະຫວັດດີ ກັບຄູ່ໝັ້ນ ໄປຮ່ວມອອກລາຍການຂອງໂທລະພາບ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາງ ບີ ສະຫວັດດີ ກັບຄູ່ໝັ້ນ ໄປຮ່ວມອອກລາຍການຂອງໂທລະພາບ ຫວຽດນາມ.

ປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານນາງ ບີ ແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນບ້ານຫຼັງດຽວກັນ ກັບຄູ່ໝັ້ນ ແລະ ແມ່. ລາວເວົ້າວ່າ ລາວໄດ້ອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນໄດ້ຊາວປາຍປີແລ້ວ ແລະ ບໍ່ເຄີຍຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນອື່ນຈັກເທື່ອ.

ຕຸ້ຍ: ບ່ອນນ້ອງຢູ່ມັນເປັນແນວໃດແດ່? ມີຄົນລາວຫຼາຍບໍ່?

ບີ: ມີຄົນລາວຫຼາຍ. ອາຫານລາວ Authentic (ຂອງແທ້ດັ້ງເດີມ). ປະມານ, ບາງເທື່ອ 5, 6 ຮ້ານຢູ່ ແຊນດີເອໂກ.

ຕຸ້ຍ: ຄົນຢູ່ຫັ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄົນໜຸ່ມ ຫຼື ສູງອາຍຸ? ເຂົາເຈົ້າມັກເຮັດຫຍັງ?

ບີ: ມີປົນກັນເລີຍ, ຜູ້ໜຸ່ມກັບຜູ້ເຖົ້າ. ຈະມັກຊຸມກັນນີ້ແຫຼະ

ຕຸ້ຍ: ນ້ອງຊຸມກັນ, ເຮັດຂອງກິນຢູ່ບ້ານແມ່ນອາຫານລາວ ຫຼື ອາເມຣິກາ?

ບີ: ຂ້ອຍຮູ້ຈັກເຮັດອາຫານລາວຫຼາຍ. ຕຳໝາກຫຸ່ງ, ທຸກຢ່າງ, ລາບ, ແໜມ ເຂົ້າ ຂ້ອຍມັກໝົດຫັ້ນແຫຼະ.

ຕຸ້ຍ: ແມ່ນໃຜສອນເຮັດກິນ?

ບີ: ແມ່ຂ້ອຍ, ແມ່ຂ້ອຍມັກເຮັດກິນ ກະເລີຍຮຽນເອົານຳລາວ ແລະ ກະສອນ ວິທີເຮັດອາຫານ.

ຕຸ້ຍ: ແມ່ຂອງນ້ອງເພິ່ນຍ້າຍມາພີ້ດົນແລ້ວບໍ?

ບີ: ຍ້າຍມາ 33 ປີນີ້ແຫຼະ, ຕອນລາວຍ້າຍມາ ລາວອອກຂ້ອຍນຶ່ງປີ ຫຼັງຈາກນັ້ນ.

ຕຸ້ຍ: ແລ້ວພໍ່ຂອງນ້ອງເດ?

ບີ: ລາວຢູ່ເມືອງລາວດຽວນີ້, ໃກ້ວັງວຽງ, ຜາຕັ້ງ. ພໍ່ຂ້ອຍລາວກະກັບ ໄປກັບມາ.

ຕຸ້ຍ: ແຕ່ວ່າລາວບໍ່ແມ່ນຄົນສັນຊາດ ອາເມຣິກາ ບໍ?

ບີ: ບໍ່, ບໍ່. ລາວເປັນຄົນລາວ.

ນະຄອນແຊນດີເອໂກ ເປັນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ສຸດອັນດັບສອງຂອງລັດ ຄາລິຟໍເນຍ ແລະ ເປັນເມືອງທີ່ສວຍງາມຫຼາຍຕັ້ງຢູ່ແຄມຝັ່ງມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ.

ທ່ານນາງ ບີ ເວົ້າວ່າ, ນະຄອນແຊນດີເອໂກ ມີວັດລາວສາມແຫ່ງ. ຄູບາແມ່ນ ມີມາຈາກປະເທດ ລາວ ແລະ ກໍມີຄົນລາວ ຢູ່ ສະຫະລັດ ໄປບວດເປັນຄູບາດ້ວຍ. ທ່ານນາງ ບີ ກໍເຂົ້າວັດເຂົ້າວາຄືກັບຄົນລາວທົ່ວໄປ. ໂດຍສະເພາະເວລາວັນພະ, ໄປຕັກບາດ ຫຼື ໄປງານຕ່າງໆທີ່ຈັດຢູ່ວັດ. ຍາມໄປຕັກບາດ, ແມ່ຂອງລາວຈະແຕ່ງກິນ ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວກໍຈະໄປວັດກັບແມ່.

ແຈ່ວສົ້ມ ມາເດີ ມາເດີ.
ແຈ່ວສົ້ມ ມາເດີ ມາເດີ.

ທ່ານນາງ ບີ, ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ເຮັດນໍ້າແຈ່ວສົ້ມສົ່ງຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ ແລະ ຂາຍທາງອອນໄລນ໌ຊື່ບໍລິສັດຂອງລາວແມ່ນ ມາເດີ ມາເດີ. ເວັບໄຊ້ຂອງບໍລິສັດແມ່ນ WWW.auntiebeeskitchen.com ບໍລິສັດຂອງ ລາວແມ່ນຕັ້ງມາໄດ້ສາມປີແລ້ວ. ສຳລັບສາເຫດທີ່ມາຂອງການຕັ້ງ ບໍລິສັດແຈ່ວສົ້ມແມ່ນມີດັ່ງນີ້.

ບີ: ແຕ່ກ່ອນເຮັດການຢູ່ທະນາຄານ, ທະນາຄານ Union. ເຮັດຮ້ານ Printing ຢູ່ໝູ່ບ້ານ ມີຣາມາ. ຂ້ອຍກະເຮັດກິນຢູ່ເຮັດຕະຫຼອດເວລາຫັ້ນນະ. ແລ້ວໝູ່ຂ້ອຍກະມາຖາມ ໂອ, ຄືບໍ່ເຮັດແຈ່ວສົ້ມຂາຍກິນ. ເຂົາເຈົ້າວ່າແຊບ. ລະກະເລີຍເຮັດຫຼິ້ນໄປນີ້ແຫຼະ. ຕໍ່ມາມັນກະຂຶ້ນ, ຂຶ້ນ. ແລ້ວຂ້ອຍກະເລີຍໄດ້ລາອອກຈາກວຽກຂອງຂ້ອຍ.”

ຕຸ້ຍ: ນ້ອງມີໂຮງງານໃຫຍ່ບໍ່?

ບີ: ກະໂອເຄຢູ່, ມີພະນັກງານສອງສາມຄົນນີ້ແຫຼະ.

ຕຸ້ຍ: ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ຕັ້ງຊື່ໃຫ້?

ບີ: ໝູ່ຂ້ອຍອອກຊື່ ມາເດີ ມາເດີ. ເອົາແບບນັ້ນລະກະເລີຍວ່າ ໂອເຄເຮັດແບບ ນັ້ນຊັ້ນນະ. ອັນນີ້ຊື່ແຈ່ວ ມາເດີ ມາເດີ. ກະມ່ວນຄືກັນ. It’s a fun name.

ຕຸ້ຍ: ແຈ່ວຂອງນ້ອງມີຂາຍຢູ່ໃສແດ່?

ບີ: ດຽວນີ້ພວກເຮົາຂາຍຢູ່ 8 ລັດ, ລະກະຕະຫຼາດບາງເທື່ອປະມານ 50 ຕະຫຼາດຂຶ້ນນີ້ແຫຼະ.

ຕຸ້ຍ: 8 ລັດນີ້ມີລັດໃດແດ່?

ບີ: ໂດຍ, ຄາລິຟໍເນຍ, ເນວາດາ, ອີລລີນອຍ, ນິວ ເມັກຊິໂກ, ໄອໂອວາ, ເທັກຊັສ, ອໍເຣກອນ ກັບ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ.

ຕຸ້ຍ: ຢູ່ຮ້ານກັບເວັບໄຊ້ ອັນໃດໄດ້ຂາຍຫຼາຍກວ່າກັນ?

ບີ: ຢູ່ຮ້ານໄດ້ຂາຍຫຼາຍກ່ອນຢູ່ເວັບໄຊ້.

ຕຸ້ຍ: ຕອນເລີ່ມຂາຍທຳອິດ, ນ້ອງຂາຍຈັກແກ້ວກ່ອນ?

ບີ: ມີແຕ່ 12 ແກ້ວນີ້ແຫຼະ,​ ທິດນຶ່ງກະ 24 ແກ້ວ. ມີແຕ່ໝູ່ນີ້ແຫຼະ. ຄອບຄົວ. ຊື້ໄປກະໃຫ້ໝູ່ກິນ.

ຕຸ້ຍ: ດຽວນີ້ເດືອນນຶ່ງຂາຍປະມານຈັກແກ້ວ?

ບີ: ເດືອນນຶ່ງບາງເທື່ອປະມານຫ້າພັນແກ້ວນີ້ແຫຼະ. A lot of jeaw som.

ຕຸ້ຍ: ນ້ອງຂາຍແກ້ວນຶ່ງທໍ່ໃດ?

ບີ: ແກ້ວນຶ່ງກະແລ້ວແຕ່ຕະຫຼາດອີຫຍັງ. ຂ້ອຍອອນໄລນ໌ $5.99 ຕະຫຼາດຢູ່ ແຊນດີເອໂກ ກະຂາຍປະມານ $5.99 - $6.99. ຢູ່ລັດ ຄາໂຣໄລນາ, ອໍເຣກອນ ເຂົາເຈົ້າຂາຍແພງໜ້ອຍນຶ່ງຍ້ອນຄ່າຂົນ ສົ່ງ $7.99.

ນໍ້າແຈ່ວ ມາເດີ ມາເດີ ວາງຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ.
ນໍ້າແຈ່ວ ມາເດີ ມາເດີ ວາງຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ.

ສຳລັບເຄື່ອງປະສົມໃນນໍ້າແຈ່ວນັ້ນແມ່ນມີໝາກເຜັດ, ຜັກທຽມ, ນໍ້າປາ, ນໍ້າຕານ ແລະ ນໍ້າໝາກນາວ. ແຈ່ວສົ້ມ ມາເດີ ມາເດີ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ປະສົມນໍ້າເລີຍ. ເຄື່ອງປະສົມທຸກຢ່າງຈະແມ່ນຂອງສົດ.

ຕຸ້ຍ: ເລີ່ມເຮັດບໍລິສັດຕ້ອງໄດ້ເຮັດຫຍັງຫຼາຍບໍ່? ໃຊ້ເງິນລົງທຶນຫຼາຍບໍ່? ເຮັດຈັ່ງໃດແດ່?

ບີ: ກະບໍ່ຫຼາຍໆ. ກະປະມານ 10,000 - 15,000 ນີ້ແຫຼະ,​ ປະມານນັ້ນ. ກະຕ້ອງໄປເຮັດຄຳຮ້ອງກັບເມືອງ, ອັນນັ້ນກະຍາກຄືກັນ. ເພາະວ່າຕ້ອງໄດ້ ໃບອະນຸຍາດ ແລະ ລາຍເຊັນຫຼາຍແນວຫັ້ນນະ. ແລ້ວເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ໄປ ກວດເຈົ້າ ແລະ ເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຖືກຮັບຮອງ. ມັນແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ຫຍຸ້ງ ຍາກຫຼາຍ. ລັດຄາລິຟໍເນຍ ມັນຍາກກວ່າລັດອື່ນ. ຢູ່ລັດຄາລິຟໍເນຍ ມັນຍາກຫຼາຍທີ່ຈະໄດ້ໃບອະ ນຸຍາດ ແລະ ມັນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ. ເງິນນີ້ທຸກປີແມ່ນແຕກຕ່າງ.

ແຈ່ວມາເດີ ມາເດີ ກັບໄຂ່ລູກ.
ແຈ່ວມາເດີ ມາເດີ ກັບໄຂ່ລູກ.

ຕຸ້ຍ: ຢູ່ໂຮງງານນ້ອງມີເຄື່ອງຈັກຫຍັງແດ່?

ບີ: ກະມີເຄື່ອງຈັກຕິດກາ, ແນວເອົາກາໃສ່ແກ້ວຫັ້ນນະ. ລະກະມີເຄື່ອງຈັກຕື່ມ ແຈ່ວໃສ່ແກ້ວ. ແນວບີບໝາກນາວ. ມີແນວບົດຫັ້ນນະ. ບົດທຸກຢ່າງ.

ຕຸ້ຍ: ຄ່າເຊົ່າບ່ອນຜະລິດແຈ່ວເດືອນທໍ່ໃດ?

ບີ: ແພງເຕີບ. ປະມານ $1,600 ນີ້ແຫຼະ.

ຕຸ້ຍ: ນອກຈາກຄົນລາວ ທີ່ກິນແຈ່ວສົ້ມ ມາເດີ ມາເດີ ແລ້ວ, ມີຄົນປະເທດອື່ນ ທີ່ມັກຊື້ໄປກິນບໍ່?

ບີ: ຄົນຫວຽດ ເຂົາເຈົ້າມັກກິນແຈ່ວຂ້ອຍຫຼາຍ. ແລ້ວເຂົາເຈົ້າເອີ້ນໄປ ໂທລະພາບຂ່າວ ຫວຽດ ນາມ. ໄປໂຄສະນາຢູ່ພຸ້ນ. ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເຮັດຄືວ່າແຈ່ວສົ້ມຂ້ອຍເຮັດເປັນຕໍາໝາກຫຸ່ງກະໄດ້, ກຸ້ງນໍ້າປາກະໄດ້. ກະເລີຍເຮັດວິທີສອນໜ້ອຍນຶ່ງໃຫ້. ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ໃຊ້ນຳຫຍັງຫັ້ນນະ.

ຕຸ້ຍ: ນອກຈາກຄົນ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ມີຄົນຈາກໃສທີ່ມັກກິນ?

ບີ: ຄົນ ແມັກ (ເມັກຊິໂກ), ຄົນ ຫວຽດ, ອາເມຣິກັນ, ຂະເໝນ, ຟີລິບປິນ, ໄທ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ນະຄອນ ແຊນດີເອໂກ ແລະ ລັດຄາລິຟໍເນຍ ໂດຍທົ່ວໄປ, ທຸກຄົນແມ່ນມີໂອກາດທີ່ຈະກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ທຸລະກິດຫຼາຍ. ລັດດັ່ງກ່າວເປັນລັດທີ່ໃຫຍ່, ການເຮັດທຸລະ ກິດແມ່ນສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ໄວ ຫຼາຍຖ້າທ່ານເຮັດດີ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ.

ນອກຈາກໂອກາດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ນະຄອນດັ່ງກ່າວກໍເປັນເມືອງທີ່ສວຍງາມ ຫຼາຍ. ທ່ານສາ ມາດໄປລອຍນໍ້າທະເລ, ທ່ຽວຊົມກຳປັ່ນຮົບຂອງກອງທັບ ສະຫະລັດ, ສວນສັດ ແລະ ສວນສະໜຸກຕ່າງໆ.

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ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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