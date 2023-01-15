ບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ລາຍການຊຸມຊົນລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາ ຂອງວີໂອເອລາວ ສຳລັບແລງວັນອາທິດມື້ນີ້, ພວກເຮົາຈະເອົາການສຳ ພາດກັບທ່ານຊາລີ ສິດທິສົມພອນ ຈາກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ໄດ້ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນນະຄອນລັສ ເວກັສ, ລັດເນວາດາ, ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ແຕ່ປີ 1980 ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ນຳປະຊາຄົມລາວ ຜູ້ຫ້າວຫັນ ແລະປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມຈົນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ສຳລັບຊຸມຊົນລາວໃນລັດດັ່ງກ່າວ ລາຍລະອຽດຈະເປັນແນວໃດນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານໄປຟັງຈາກບົວສະຫວັນໄດ້ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະຫະລັດອາເມຣິກາຕັ້ງແຕ່ໃດມາແມ່ນມີຜູ້ຄົນຈາກຫລາຍາພາກຂອງໂລກ ດັ້ນດົ້ນມາຫາ ຊຶ່ງຫລາຍຄົນກໍໄດ້ສ່ຽງໄພມາ ເພື່ອຢາກມາຫາໂອກາດສ້າງຊີວິດໃໝ່ທີ່ດີກວ່າເກົ່າ. ເຊັ່ນດຽວກັນ ທ່ານຊາລີ ສິດທິສົມພອນ, ໜຸ່ມລາວທີ່ເປັນລູກຊາຍຂອງອະດີດນາຍຕຳຫລວດ ໃນສະໄໝກ່ອນ 1975 ນັ້ນ ກໍໄດ້ຕັດສິນໃຈສ່ຽງຊີວິດລອຍຂ້າມນ້ຳຂອງ ໄປຢູ່ສູນອົບພະຍົບໃນປະເທດໄທ ເພື່ອລໍຖ້າໂອກາດ ມາສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະທ່ານກໍໄດ້ມາຮອດນະຄອນ ລັສ ເວກັສ ໃນປີ1980 ດັ່ງໃຈຫວັງ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ເລົ່າເລື້ອງນີ້ສູ່ວີໂອເອຟັງວ່າ:
ເໝືອນດັ່ງຊາວອົບພະຍົບທົ່ວໄປທີ່ມາສ້າງຊີວິດໃໝ່ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດທີ່ມີພາສາ ແລະວັດທະນະທຳແຕກຕ່າງກັບປະເທດຕົນເອງນັ້ນ ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ທ່ານຊາລີ ກໍຕ້ອງສູ້ຊົນຫາລ້ຽງຊີບຕົນເອງໂດຍບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ ເພາະຢູ່ໃນນະຄອນແຫ່ງນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ມີອົງການຊ່ວຍເຫລືອອົບພະຍົບເໝືອນກັບລັດອື່ນໆ ດັ່ງທີ່ທ່ານເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ:
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເນື່ອງຈາກວ່າ ນະຄອນລັດສເວກັສ ທີ່ເປັນສູນແຫ່ງກາງທ່ອງທ່ຽວ ແລະບັນເທີງທີ່ໂດງດັງຂອງໂລກແຫ່ງນຶ່ງ ແມ່ນມີວຽກເຮັດງານທຳ ຫລາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ແຮງງານທີ່ບໍ່ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດ ຫລື ບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາສູງ ຊຶ່ງລວມທັງອົບພະຍົບຈາກລາວ ແລະປະເທດອື່ນທັງຫຼາຍ ຈຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນ ປະກອບອາຊີບໄດ້ງ່າຍກວ່າເມືອງອື່ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານຊາລີ ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ນະຄອນລັສ ເວກັສທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນລັດເນວະດາ ເປັນດິນແດນທີ່ແຫ້ງແລ້ງ ແລະມິທະເລຊາຍ ສະນັ້ນລັດຖະບານສະຫະລັດອານຸຍາດໃຫ້ສ້າງເມືອງດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເປັນສູນກາງແຫ່ງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະການພະນັນແບບຖືກກົດໝາຍ ແລະມີ ການຄຸ້ມຄອງດີ. ພະນັກງານເຮັດວຽກໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກຳໃນຂະແໜງນີ້ກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ການປົກປ້ອງຈາກອົງການກຳມະບານຂອງແຮງງານອາເມຣິກັນ ແລະໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການດີ ດັ່ງທີ່ທ່ານຊາລີ ເລົ່າກໍລະນີຂອງ ທ່ານກໍຄືແຮງງານທົ່ວໄປ ຢູ່ໃນນະຄອນໃຫຍ່ແຫ່ງນັ້ນສູ່ຟັງວ່າ:
ລັສເວກັສ ເປັນເມືອງໃຫຍ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໄຟແສງສີ ແລະມີຄວາມປອດໄພສູງ ແລະເນື່ອງຈາກວ່າ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໃນເມືອງນັ້ນເຮັດວຽກໃນຂະແໜງບໍລິການັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມັກໄປທ່ຽວນະຄອນທີ່ສີວິໄລງົດງາມແຫ່ງນັ້ນ ໃນວັນທ້າຍສັບປະດາ ສະນັ້ນຜູ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຈຶ່ງບໍ່ມັກພັກການໃນວັນທ້າຍສັບປະດາ ແຕ່ພັກວັນພະດ ແລະວັນພະຫັດແທນ.
ເນື່ອງຈາກມີວຽກເຮັດງານທຳອັນດີມັນຈຶ່ງດຶງດູດເອົາຄົນລາວ ໃຫ້ໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວຫລາຍ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນກໍມີປະມານ 4,000 ຄົນ, ອີງຕາມ ທ່ານຊາລີ.
ຄົນລາວບໍ່ວ່າຈະໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃສກໍຕາມ ຈະນຳເອົາຮີດຄອງປະເພນີຂອງຕົນໄປນຳ. ສ່ວນທ່ານຊາລີ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນຶ່ງທີ່ໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນນະຄອນນັ້ນໃນກຸ່ມທຳອິດ ແລະເປັນຜູ້ມີພອນສະຫວັນໃນດ້ານສິນລະປະຮ້ອງເພັງທ່ານຈຶ່ງເປັນຄົນນຶ່ງທີ່ນຳພາຊຸມຊົນລາວໃນນະຄອນໃຫຍ່ແຫ່ງນັ້ນ ສ້າງສາວັດລາວຂຶ້ນ 2 ແຫ່ງ ຊຶ່ງທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ນອກນັ້ນແລ້ວ ຊຸມຊົນລາວທີ່ມີຄວາມປຸ້ມລຸມສາມັກຄີກັນດີ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບບັນດານາງງາມທີ່ເດີນທາງມາຈາກປະເທດລາວ ເພື່ອມາປະກວດນາງງາມຈັກກະວານໃນສະຫະລັດເກືອບວ່າທຸກຄັ້ງເຄີຍ ແລະຄັ້ງຫລ້າສຸດ ກໍຄືເມື່ອສອງອາທິດກ່ອນໜ້ານີ້ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ແລະຈັດງານບາສີສູ່ຂວັນໃຫ້ແກ່ນາງປ່າເຢັງ ຊາ ລໍ, ນາງງາມຈາກລາວທີ່ເດີນທາງໄປແຫວ່ ລັສ ເວກັສ ກ່ອນທີ່ນາງແລະຄະນະ ຈະເດີນທາງໄປປະກວດນາງງາມຈັກກະວານທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນເສົາວານນີ້ ໃນເມືອງນີວໂອລີນສ໌, ລັດລຸຍເຊຍນາ ດັ່ງທີ່ທ່ານຊາລີ ເລົ່າເລື້ອງນີ້ສູ່ຟັງວ່າ:
ທ່ານສາລີ ປັດຈຸບັນ ນອກຈາກມີອາຊີບອັນໝັ້ນຄົງໃນໂຮງຫລິ້ນກາຊີໂນຂະໜາດໃຫຍ່ແຫ່ງນຶ່ງແລ້ວ ກໍຍັງເປັນຫົວໜ້າວົງດົນຕີ ລາວເວກັສ ທີ່ຜູ້ຄົນຮູ້ກັນດີ ແລະເປັນປະທານວັດລາວແຫ່ງນຶ່ງໃນນະຄອນນັ້ນອີກດ້ວຍ. ທ່ານໄດ້ແຕ່ງງານກັບແມ່ຍິງທີ່ເປັນເພື່ອນຂອງທ່ານແຕ່ສະໄໝຢູ່ລາວ ແລະມີລູກຊາຍນຳກັນສອງຄົນ ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະມີວຽກເຮັດງານທຳດີ. ເມື່ອຫວນຄືນເບິ່ງແລ້ວ ທ່ານຊາລີ ທີ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈສ່ຽງຊີວິດລອຍຂ້າມນ້ຳຂອງໄປຍັງຝັ່ງໄທກັບໝູ່ຊາວໜຸ່ມດ້ວຍກັນນັ້ນ ແມ່ນປະສົບຜົນສຳເລັດສູງດັ່ງໃຈຫວັງ ຫລັງຈາກໄດ້ມີຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນນະຄອນລັສ ເວກັສ ຂອງສະຫະລັດແລ້ວ.
ທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ເປັນເລື້ອງລາວຂອງ ທ່ານຊາລີ ສິດທິສົມພອນ ທີ່ອົບພະຍົບມາຈາກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ນຳທີ່ສຳຄັນຄົນນຶ່ງຂອງຊຸມຊົນລາວໃນນະຄອນລັສເວກັສ, ລັດເນວະດາ ທີ່ມີຊື່ສຽງວ່າເປັນສູນກາງແຫ່ງການບັນເທີງລະດັບໂລກ. ຂໍເຊີນທ່ານ ຮັບຟັງລາຍການຊຸມຊົນ ຊາວລາວເລື້ອງໃໝ່ ໃນອາທິດໜ້າ ເວລາດຽວກັນນີ້.
ເບິ່ງວີດິໂອການບາສີສູ່ຂວັນໃຫ້ແກ່ນາງປ່າເຢັງ ຊາລໍ ທີ່ມາຈາກລາວເພື່ອມາປະກວດນາງງາມຈັກກະວານ