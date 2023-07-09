ຊຸມຊົນຊາວລາວ ຮ່ວມກັນຊ່ອຍສ້າງສາ ວັດລາວພຸດທະຣັຕະນະຣາມ ເມືອງວິຈິຕາ ລັດແຄນຊັສ ຊຶ່ງຈະສະຫຼອງງານບຸນເປີດ ສິມແລະສາລາ ຫຼັງໃໝ່

ຊຸມຊົນຊາວລາວ ໃນເມືອງວິຈິຕາ ລັດແຄນຊັສ ພ້ອມກັບພີ່ນ້ອງຊາວລາວ ທັງຢູ່ໃກ້ແລະໄກ ໄດ້ພາກັນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາສິມແລະສາລາໂຮງທຳຂອງວັດລາວພຸດທະຣັຕະນະຣາມ ເມືອງວິຈິຕາ ນັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1990 ປາຍເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍການນຳພາຂອງ ພະອາຈານຄຳພູ ແລະຄະນະກຳມະການວັດ ຊຶ່ງໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນຈະມາເຖິງນີ້ ທາງການຈັດຕັ້ງຂອງວັດຈະໄດ້ມີການຈັດງານບຸນສະເຫຼີມສະຫຼອງການເປີດສິມ ແລະ ສາລາໃໝ່ ຢ່າງເປັນທາງການ ໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ພະອາຈານຄຳພູ ເຈົ້າອະທິການວັດລາວພຸດທະຣັຕະນະຣາມ ເມືອງວິຈິຕາ ລັດແຄນຊັສ ໄດ້ເຂົ້າມາຈຳສິນຢູ່ທີ່ວັດແຫ່ງນີ້ ເມື່ອສິບສາມປີກ່ອນ ໃນໄລຍະທີ່ຈຳສິນຢູ່ໃນວັດນັ້ນ ພະອາຈານ ກໍໄດ້ນຳພາປະຊາຄົມຊາວລາວ ທີ່ນັບຖືສາສະໜາພຸດ ພັດທະນາສ້າງສາວັດມາຕະຫຼອດ ແລະປາກົດວ່າ ປະຊາກອນຂອງຊາວລາວ ໃນເມືອງແຫ່ງນີ້ ກໍໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວມາເລື້ອຍໆ ແລະກໍໄດ້ມີການສ້າງສາຕາມກຳລັງທຶນຮອນຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ ເມື່ອປະຊາກອນຂອງຊຸມຊົນຊາວລາວ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ກໍເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ຂອງວັດຂັບແຄບ ສະນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ມີການຍົກຍ້າຍ ໄປຕັ້ງຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງທີສອງໃໝ່ ແລະຕໍ່ມາໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ໄປຕັ້ງຢູ່ແຫ່ງທີສາມ ດັ່ງທີ່ພະອາຈານ ຄຳພູ ເລົ່າສູ່ວີໂອເອ ຟັງວ່າ: ສຽງ 1 ພະອາຈານຄຳພູ
ທ່ານຄຳຜຸຍ ມະນີແສງ ເຄີຍເປັນຄະນະກຳມະການວັດລາວພຸດທະຣັຕະນະຣາມ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນເມືອງວິຈິຕາ ລັດແຄນຊັສ ໃນທ້າຍປີ 1975 ຊຶ່ງໃນເວລານັ້ນ ຄອບຄົວຄົນລາວ ຍັງບໍ່ຄ່ອຍມີຫຼາຍ ຕົກມາກາງປີ 1976 ມີຄອບ ຄົວຊາວລາວ ກໍເລີ້ມເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຢູ່ໃນເມືອງວິຈິດຕາ ສອງສາມຄອບຄົວ ທ່ານກ່າວວ່າ ໃນຊຸມປີ 1920 ຫາ 1930 ອຸດສາຫະກຳການຜະລິດເຄືອງຈັກແລະເຮືອບິນໂດຍສານພານິດ ແລະເຮືອບິນສ່ວນຕົວ ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໂຮງຈັກໂຮງງານໃນເມືອງວິຈິຕາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເມືອງນີ້ ກາຍເປັນສູນກາງຂອງອຸດສາຫະກຳການຜະລິດເຮືອບິນໂດຍສານຂອງບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ ແລ້ວຄົນລາວ ສ່ວນຫຼາຍ ກໍພາກັນເລີ້ມເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ດັ່ງທີ່ທ່ານຄຳຜຸຍ ກ່າວໃຫ້ວີໂອເອຟັງດັ່ງນີ້:
ໃນຂະນະທີ່ຄອບຄົວຊາວລາວພຸດ ພາກັນລັ່ງໄຫລເຂົ້າມາຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທ່ານຄຳຜຸຍ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ໄປຊອກຫາສະຖານທີ່ທີ່ກວ້າງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະເໝາະສົມສຳລັບການສ້າງວັດຫຼັງໃໝ່ເພື່ອຮອງຮັບປະຊາຄົມຊາວລາວ ທີ່ພາກັນເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນເມືອງນີ້ ແລະທ່ານກໍສາມາດຊອກຫາດີນແຫ່ງນຶ່ງໄດ້ ຈາກການຊ່ອຍເຫຼືອຂອງຜູ້ປົກຄອງເມືອງວິຈິຕາ ດັ່ງທີ່ທ່ານເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ: ສຽງ 5
ເມື່ອທ່ານຄຳຜຸຍ ໄດ້ຊື້ດີນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ພະອາຈານ ຄຳພູ ກໍໄດ້ນຳພາພີນ້ອງຊາວລາວ ທັງຢູ່ໃນເມືອງວິຈິຕາ ຕະຫຼອດທັງ ໃນສະຫະລັດ ແລະນອກສະຫະລັດ ສ້າງສາວັດລາວ ໂດຍເລີ້ມແຕ່ສິມ ແລະສາລາປະຕິບັດທຳຫຼັງໃໝ່ຂຶ້ນມາ ແລະໄດ້ນິມົນພະອາຈານຫຼາຍອົງເຂົ້າມາຈຳສິນ ຊຶ່ງພະອາຈານ ຄຳພູ ໄດ້ເລົ່າໃຫ້ວີໂອເອຟັງວ່າ:
ການສ້າງວັດໃໝ່ ໃຊ້ເວລາ 5 ປີກວ່າ ຍ້ອນມີການລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2019 ຫາ 2021 ຫາກແຕ່ສິມໄດ້ສ້າງເປັນທີ່ສຳເລັດໃນປີ 2017 ແລະຕໍ່ຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ສ້າງສາລາປະຕິບັດທຳຕໍ່ ຈົນໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ສຳ ເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ ດັ່ງທີ່ພະອາຈານ ອະທິບາຍໃຫ້ຟັງວ່າ:
ສ່ວນງານບຸນສະເຫຼີມສະຫຼອງການເປີດສາລາຟັງທຳຫຼັງໃໝ່ນັ້ນ ແມ່ນຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ສິງຫາ ຫາ ວັນທີ 3 ກັນຍາ 2023 ເປັນເວລາ 9 ຄືນ 9 ວັນ ຕາມທີ່ພະອາຈາ ຄຳພູ ອະທິບາຍໃຫ້ຟັງເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງງານບຸນນີ້ວ່າ:
ແລະສາເຫດທີ່ມີການສະຫຼອງເຖິງເກົ້າວັນເກົ້າຄືນ ພະອາຈາ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ກໍຍ້ອນພີ່ນ້ອງຊາວລາວ ໃນສະຫະລັດ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຄາວຽກຄາການ ຫາວັນພັກໄດ້ຍາກ ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຂໍພັກງານຂອງແຕ່ລະຄົນ ແລະພ້ອມກັນນັ້ນ ເພື່ອພີ່ນ້ອງຊາວລາວ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກນຳດ້ວຍ.