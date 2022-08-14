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ວັນອາທິດ, 14 ສິງຫາ 2022
ຊຸມຊົນຊາວລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາ

ລາຍການຊຸມຊົນຊາວລາວ ໃນ ອາເມຣິກາ ສຳພາດຍານາງ ໂຈແອນ ວຽງມະນີ ຫຼວງລາດ ຈາກລັດ ຮາວາຍ

ຍານາງ ໂຈແອນ ແລະ ສາມີ ທ່ານ ໂຕ້.

ລາຍ​ການຊຸມຊົນລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາຂອງວີ​ໂອ​ເອພາກພາສາລາວ ສຳລັບແລງວັນອາທິດມື້ນີ້ ພວກເຮົາຈະ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ ການສຳພາດກັບຍາ​ນາງ ໂຈ​ແອນ ວຽງ​ມະ​ນີ ຫຼວງ​ລາດ, ແມ່​ຍິງ​ລາວທີ່ໄດ້ຍ້າຍມາຕັ້ງຖິ່ນກັບ​ຄອບ​ຄົວ​ຢູ່​ລັດ ຮາ​ວາຍ ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ. ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ລົມ​ກັບລາວ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ທຳ​ມາ​ຫາ​ກິນ ແລະ ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ລັດ ຮາ​ວາຍ, ພ້ອມ​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ​ລາວ ​ໃນ​ລັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ເຊີນທ່ານຟັງການສໍາພາດກັບ ພຸດທະສອນ ໄດ້​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ຟັງລາຍງານຊຸມຊົນຊາວລາວໃນ ອາເມຣິກາ ສຳພາດຍານາງ ໂຈແອນ ແວງມະນີ ຫຼວງລາດ ຈາກລັດ ຮາວາຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ໄດ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ​ມາ​ຢູ່​ ສະ​ຫະ​ລັດ ບໍ່​ດົນຫຼັງ​ຈາກ​ສົງ​ຄາມ​ຫວຽດ​ນາມ. ອົບ​ພະ​ຍົບ​ລາວ​ໄດ້​ມາ​ຮອດ ສະ​ຫະ​ລັດ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ​ຈາກ​ຊຸມ​ປີ 1980 ຫາ 1990.

ຍານາງ ໂຈແອນ ໄປທ່ຽວປະເທດ ຈີນ ກັບໝູ່.
ຍານາງ ໂຈແອນ ໄປທ່ຽວປະເທດ ຈີນ ກັບໝູ່.

ແນວ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ສ່ວນຫຼາຍ​ແມ່ນ​ຄາດ​ວ່າ​ ຈະ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ, ພາກ​ໃຕ້, ພາກ​ກາງ ແລະ ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ, ແລະ ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ເກາະ ຮາ​ວາຍ.

ຍາ​ນາງ ໂຈ​ແອນ ກໍ​ເປັນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຄົນ​ລາວ​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ລັດ ຮາ​ວາຍ, ເຊິ່ງ​ລາວ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ​ວ່າ

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ສຽງ 1 ການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນ ສະຫະລັດ.mp3
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລັດ​ຮາ​ວາຍ ເປັນ​ເກາະ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ກາງ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ, ຂີ່​ເຮືອ​ບິນ​ຈາກ​ນະ​ຄອນ ໂຮ​ໂຮ​ລູ​ລູ ໄປ​ຫາ​ລັດ ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ປະ​ມານ 5 ຊົ່ວ​ໂມງ ແລະ ໄປ​ຫາ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ແມ່ນ 10 ຊົ່ວ​ໂມງ.

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ສຽງ 2 ລັດ ຮາວາຍ.mp3
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລັດ​ຮາ​ວາຍ​ມີ 8 ເກາະສຳ​ຄັນ​ທີ່​ຄົນ​ສາ​ມາດ​ຢູ່​ໄດ້​ຄືເກາະ ອົວ​ຮູ, ມາ​ວີ, ຮາ​ວາຍ​ອີ, ຄົວ​ອີ, ໂມ​ໂລ​ຄາຍ, ລາ​ໄນ, ນີ​ຮາວ ແລະ ຄາ​ໂຮ​ລາ​ເວ. ພູມ​ສັນ​ຖານ​ຂອງ​ເກາະ​ດັ່ງ​ກາວ​ຈະ​ເປັນ​ພູ​ສູງ, ມີ​ພູ​ໄຟ ແລະ ດິນ​ທີ່​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ​ເໝາະ​ສົມ​ສຳ​ລັບ​ການ​ປູ​ຝັງ, ພ້ອມ​ທະ​ເລທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ປາ.

ຍານາງ ໂຈແອນ ຖ່າຍຮູບກັບໝູ່ ແລະ ນັກສະແດງຊາວ ຮາວາຍ.
ຍານາງ ໂຈແອນ ຖ່າຍຮູບກັບໝູ່ ແລະ ນັກສະແດງຊາວ ຮາວາຍ.

ລັດ​ວາ​ຮາຍ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ເກາະ​ນ້ອຍ ແຕ່​ກໍ​ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຫຼາຍ​ພໍ​ສົມ​ຄວນ. ໃນ​ອະ​ດີດ, ອົບ​ພະ​ຍົບ​ລາວ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ​ແມ່ນ​ໄດ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ແລະ ກໍ​ໄດ້​ໄປ​ຮໍ່​າ​ຮຽນ​ສຶກ​ສາ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ.

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ສຽງ 3 ສັງຄົມລາວໃນເກາະ ຮາວາຍ.mp3
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ການ​ທຳ​ມາ​ຫາ​ກິນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ລັດ​ຮາ​ວາຍ​ສ່ວນຫຼາຍ​ຈະ​ແມ່ນ​ເຮັດ​ສວນ, ຮ້ານ​ອາ​ຫານ ແລະ ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ. ແລະ ຍາ​ນາງ ໂຈ​ແອນ ກໍ​ມີ​ຮ້ານອາ​ຫານ​ເປັນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ຊື່​ວ່າ Saeng’s Thai restaurant.

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ສຽງ 4 ອາຊີບ.mp3
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຍານາງ ໂຈແອນ ສົງພະຢູ່ວັດລາວໃນລັດຮາວາຍ.
ຍານາງ ໂຈແອນ ສົງພະຢູ່ວັດລາວໃນລັດຮາວາຍ.

ອາ​ຊີ​ບ​ຮ້ານ​ອາ​ຫານ​ເປັນ​ອາ​ຊີບ​ທີ່​ມີ​ວຽກ​ໜັກ, ເວ​ລາ​ສຳ​ລັບ​ການ​ພັກ​ຜ່ອນ​ແມ່ນ​ດົນໆ​ມີ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ. ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ອັນ​ໃກ້​ນີ້​ຍາ​ນາງ ໂຈ​ແອນ ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ພັກ​ຜ່ອນ​ແລ້ວ, ເພາະ​ວ່າ​ລູກ​ຊາຍ​ຈະ​ເປັນ​ຄົນ​ສືບ​ທອດ​ກິດ​ຈະ​ການ​ຮ້ານ​ອາ​ຫານ​ຕໍ່, ເຊິ່ງ​ລາວ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ

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ສຽງ 5 ແຜນການໃນອະນາຄົດ.mp3
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສະຫຼຸບ​ແລ້ວ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ລັດ​ຮາ​ວາຍ​ຈະ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໄກ​ຈາກ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໃຫຍ່ຢູ່​ໃຈ​ກາງ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ ປາ​ຊີ​ຟິກ​ກໍ່​ຕາມ, ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ​ກໍ​ມີຫຼາຍ​ສິ່ງຫຼາຍ​ຢ່າງ​ໃຫ້​ເຮັດ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ຄົນ​ທີ່​ຢູ່​ແຜ່ນ​ດິນ​ໃຫຍ່ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ມັນຫຼິ້ນ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ ແລະ ກິນ​ອາ​ຫານ, ຢູ່​ເກາະ​ຮາ​ວາຍ​ແມ່ນ​ມີ​ທຸກ​ຢ່າງ ແລະ ເປັນ​ສະ​ຫວັນ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ.

ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ເປັນການສຳພາດກັບຍາ​ນາງ ໂຈ​ແອນ ວຽງ​ມະ​ນີ ຫຼວງ​ລາດ, ຄົນ​ລາວ​ທີ່​ໄດ້​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ມາ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ ຮາ​ວາຍ. ບັນ​ດ​າ​ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ ລາຍ​ການ​ຊຸມ​ຊົນ​ຊາວລາວເລື່ອງ​ໃໝ່ ຈະ​ກັບມາພົບກັບ​ທ່ານອີກ ໃນວັນອາທິດໜ້າເວລາດຽວກັນນີ້ ກະ​ລຸ​ນາ​ຕິດ​ຕາມ​ຮັບ​ຟັງ.

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