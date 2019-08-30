ທາງການ ລາວ ຂຶ້ນບັນຊີສັດປ່າເປັນ 3 ກຸ່ມໂດຍຫ້າມຢ່າງເດັດຂາດ ໃນບັນຊີທີ 1, ສ່ວນບັນຊີທີ 2 ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດກ່ອນທຳການລ່າ ແລະ ບັນຊີທີ 3 ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນລ່າ ເພື່ອເປັນອາຫານ.
ທ່ານ ສຸຊາດ ໄຊຍະກຸມານ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າທີ່ໃກ້ສູນພັນ ຫຼື CITES ທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີໃນອະນຸສັນຍານັບແຕ່ປີ 2004 ເປັນຕົ້ນມາ ລັດຖະບານ ລາວ ກໍໄດ້ພະຍາຍາມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນທຸກວິທີທາງ ເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນອະນຸສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໂດຍຫຼ້າສຸດກໍໄດ້ມີການຂຶ້ນບັນຊີສັດປ່າ ເປັນ 3 ກຸ່ມດ້ວຍກັນ ກໍຄື ບັນຊີທີ 1 ເປັນສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລ່າຢ່າງເດັດຂາດ, ບັນຊີທີ 2 ເປັນສັດປ່າປະເທດອະນຸລັກທີ່ຈະສາມາດລ່າໄດ້ໂດຍໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນກໍລະນີພິເສດຈາກທາງການລາວ ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບັນຊີທີ 3 ເປັນສັດປ່າ ປະເທດທີ່ຜ່ອນຜັນໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດລ່າ ເພື່ອນຳມາເປັນອາຫານເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສຸຊາດ ຢືນຢັນວ່າ:
"ເຮົາມີກົດໝາຍຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດເລື່ອງພັນທະໜ້າທີ່ໃນການອະນຸລັກ-ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພວກເຮົາກະໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍອອກມາເປັນນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດເປັນບັນຊີ 1 ແມ່ນບັນຊີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ແລະ ໂຕນີ້ພວກເຮົານີ້ຫ້າມເດັດຂາດ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລ່າ. ບັນຊີ 2 ນີ້ ການຊື້ການຂາຍຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂການລ່າ. ບັນຊີ 3 ນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າອັນນີ້ນິ ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນ ເພາະວ່າມັນຕິດພັນກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າເຮົາຢູ່ເນາະ ຕົວຢ່າງເລື່ອງຫາສັດປ່າມາກິນເປັນອາຫານ."
ທັງນີ້ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເລີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອການຕ້ານອາຊະຍາກຳຕໍ່ສັດປ່າ ນັບແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີສັດປ່າ ແລະ ສັດນ້ຳ 95 ຊະນິດ. ເປັນສັດປ່າຫວງຫ້າມ ແລະ 65 ຊະນິດ, ເປັນສັດປ່າຄຸ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍ ຫາກແຕ່ວ່າ ດ້ວຍຂໍ້ຈຳກັດໃນດ້ານງົບປະມານ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການປ້ອງກັນ ແລະ ການປາບປາມບໍ່ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ທັງຍັງເປັນຊ່ອງທາງທີ່ຂະບວນການຄ້າສັດປ່າ ແລະ ພັນພືດຂ້າມຊາດໃຫ້ສາມາດສວຍໃຊ້ລາວ ເປັນເຂດຂົນສົ່ງຜ່ານໄປຍັງປະເທດທີ 3 ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ທ່ານ ອັດທະພົນ ຈະເລີນຊັນສາ ຮອງອະທິການບໍດີກົມປ່າໄມ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຢືນຢັນວ່າ ການລັກລອບຕັດໄມ້ກະຍູງ ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຂອງ ໄທ ຍັງເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍມາ ແລະ ມີລັກສະນະເປັນຂະບວນການຂ້າມຊາດ ທີ່ມີການຈັດແບ່ງໜ້າທີ່ລະຫວ່າງກັນຢ່າງຊັດເຈນ ໂດຍຂະບວນການໃນ ໄທ ຮັບຜິດຊອບການລັກລອບຕັດໄມ້ກະຍູງ ສ່ວນຂະບວນການຢູ່ໃນ ລາວ ກໍຮັບເອົາໄມ້ກະຍູງຈາກ ໄທ ແລະ ຂົນຜ່ານ ລາວ ໄປ ຫວຽດນາມ ສ່ວນຂະບວນການໃນ ຫວຽດນາມ ກໍຈະສົ່ງຕໍ່ໄປໃຫ້ຜູ້ສັ່ງຊື້ໃນ ຈີນ ຕາມລຳດັບ.
ໃນຊ່ວງ 8 ປີທີ່ຜ່ານມາ ກົມປ່າໄມ້ ໄທ ສາມາດຈັບກຸມສະມາຊິກຂະບວນການຄ້າໄມ້ກະຍູງຂ້າມຊາດໄດ້ 6,936 ຄົນຈາກການຈັບກຸມ 9,196 ຄັ້ງ ແລະ ຍຶດໄມ້ກະຍູງໄດ້ 127,055 ທ່ອນ ຄິດເປັນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 3,070 ລ້ານບາດ ໂດຍເຂດທີ່ມີການລັກລອບຂົນໄມ້ກະຍູງອອກຈາກ ໄທ ຫຼາຍທີ່ສຸດກໍຄືເຂດຕິດຕໍ່ຊາຍແດນລະຫວ່າງ ໄທ ກັບ ລາວ ນັ້ນເອງ.
ນອກຈາກການເປັນທາງຜ່ານຂອງການລັກລອບຂົນສົ່ງໄມ້ກະຍູງຈາກ ໄທ ໄປຫາ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ດັ່ງກ່າວແລ້ວ ສຳນັກງານເລຂາທິການ CITES ກໍໄດ້ຈັດສົ່ງໜັງສືເຖິງລັດຖະບານ ລາວ ເພື່ອຢ້ຳເຕືອນວ່າ ລາວ ຍັງເປັນປະເທດທີ່ມີການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນສັດປ່າທີ່ຕ້ອງຫ້າມຕາມອະນຸສັນຍາ CITES ທັງຍັງມີການລັກລອບນຳເຂົ້າຊິ້ນສ່ວນສັດປ່າທີ່ຕ້ອງຫ້າມເຊັ່ນ ງາຊ້າງ, ນໍແຮດ ຈາກ ອາຟຣິກາ ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງປະເທດທີ 3 ອີກດ້ວຍ ທັງນີ້ໂດຍຫວັງໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ດຳເນີນມາດຕະການປາບປາມການລັກລອບຄ້າສັດປ່າ
ແລະ ຊິ້ນສ່ວນສັດປ່າຢ່າງເຂັ້ມງວດ ທັງນັ້ນຍັງຢ້ຳອີກດ້ວຍວ່າ ທາງການ ລາວ ຈະລາຍ
ງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ກອງປະຊຖມໃຫຍ່ CITES ໃນປ້າຍປີ 2019 ນີ້ອີກດ້ວຍ.
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