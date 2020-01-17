ທາງການ ລາວ ຢຶນຢັນວ່າ ການຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ ລາວ ກັບ ຈີນ ໃນປີ 2019 ຜ່ານມາໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດເດີນທາງມາ ລາວ ສີ່ລ້ານຫ້າແສນແປດສິບພັນຄົນ
ທ່ານ ສູນ ມະນີວົງ ຫົວໜ້າກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນສັງກັດກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າການຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ ລາວ ກັບ ຈີນ ໃນປີ 2019 ທີ່ຖືເປັນປີສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ລາວ-ຈີນ ນັ້ນໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ທຸກດ້ານ ໂດຍມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດ ເດີນທາງເຂົ້າມາ ລາວ ຈຳນວນທັງໝົດ 4,580,000 ຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 9 ເປີເຊັນທຽບໃສ່ປີ 2018 ໃນນີ້ເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈີນ ຈຳນວນເຖິງ 1,022,724 ຄົນເພີ່ມຂຶ້ນ 27 ເປີເຊັນທຽບໃສ່ປີ 2018 ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສູນ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ
"ສຳລັບປີທ່ອງທ່ຽວ ລາວ-ຈີນ 2019 ທາງວິຊາການເຮົາໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນໄດ້ປະມານ 4,580,000 ຄົນເພີ່ມຂຶ້ນ 9 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2018 ໃນນີ້ສະເພາະນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈີນ 1,022,724 ຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 27 ເປີເຊັນທຽບໃສ່ປີ 2018 ອັນນີ້ກະແມ່ນອັນນຶ່ງຈາກຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປີທ່ອງທ່ຽວ ລາວ-ຈີນ ທີ່ທັງສອງລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດເນາະ."
ກ່ອນໜ້ານີ້ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາ ລາວ ຈຳນວນ ສາມລ້ານສີ່ແສນຫ້າສິບພັນຄົນ ໃນຊ່ວງ 9 ເດືອນຂອງປີ 2019 ຄິດເປັນ 76.59 ເປີເຊັນຂອງແຜນການປີ ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2018 ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 11 ເປີເຊັນ ຈຶ່ງຄາດວ່າຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ເຖິງ ສີ່ລ້ານຫ້າແສນກວ່າຄົນໃນແຜນການປີ 2019 ທີ່ຖືເປັນປີສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ ລາວ- ຈີນ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍຈະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວ ຈີນ ໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າມາ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 1 ລ້ານຄົນດ້ວຍນັ້ນ ແຕ່ການທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ທອງລຸນ ຖະແຫຼງຍອມຮັບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ວ່າ
"ການປັບປຸງ ແລະ ການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຖືເປັນບູລິມະສິດສຳຄັນຂອງລັດຖະບານ ທັງເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດທີ່ປະເທດເຮົາມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍແລ່ວທີ່ສາມາດຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ເພື່ອສົ່ງອອກກັບທີ່ ແລະ ເປັນກຳລັງແຮງທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ແຕ່ໃນຕົວຈິງແລ້ວການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ປະເທດເຮົາໃນປີນີ້ກໍຍັງບໍ່ທັນຄຶກຄັກ ແລະ ອາດຈະບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍໃນຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາໃນປະເທດຂອງເຮົາທີ່ວາງໄວ້."
ທາງດ້ານທ່ານ ສົມພູ ດວງສະຫວັນ ປະທານຄະນະກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຖະແຫຼງວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຜິດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານໃນພາກບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຄືສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງມີການປັບປຸງ-ແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດໃນທຸກໆດ້ານ.
ຂະນະທີ່ພັນເອກ ກິດຕິວົງ ສຸຣິຍາ ຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດທ່ອງທ່ຽວໃນສັງກັດຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບກໍໃຫ້ການຍອມຮັບວ່າ ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນນຶ່ງທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍດ້ວຍການສວຍໃຊ້ໂອກາດປັບໄໝ ຫຼືວ່າຮຽກຮັບເອົາເງິນຈາກບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຜິດລະບຽບກົດໝາຍການທ່ອງທ່ຽວໃນ ລາວ ແລະ ເອົາເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການປັບໄໝນັ້ນໄປເປັນຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ.
ທາງດ້ານສະມາຄົມວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ລະບຸວ່າລັດຖະບານ ລາວ ຈະຕ້ອງດຳເນີນມາດຕະການຢ່າງຮອບດ້ານເຂົ້າໃນການພັດທະນາປັບປຸງ ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການທ່ອງທ່ຽວໃນ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນຢ່າງແທ້ຈິງ ທັງນີ້ດ້ວຍການເພັ່ງເລັງໃສ່ການຄຸ້ມຄອງສະຖານບັນເທີງ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດຕາມລະບຽບກົດຫມາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ທັງຈະຕ້ອງສ້າງນິຕິກຳໃໝ່ໃນການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບເພື່ອນບ້ານໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ພາກທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວໃນ ລາວ ມີລາຍຮັບຕ່ຳສຸດໃນອາຊຽນ ໂດຍມີ ໄທ ມີລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວສູງສຸດໃນອາຊຽນ ກໍຄືຫຼາຍກວ່າ 62,870 ລ້ານໂດລາ ສ່ວນ ສປປ ລາວ ມີລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວພຽງແຕ່ 755 ລ້ານໂດລາເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງຕ່ຳກວ່າ ໄທ ເຖິງ 83 ເທົ່າໃນປີ 2018 ແລະ ໃນປີ 2019 ກໍມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວໃນ ໄທ ກວ່າ 40 ລ້ານຄົນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດທີ່ເດີນທາງມາ ລາວ ເກີນກວ່າ 10 ເທົ່າໃນໄລຍະດຽວກັນ.
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