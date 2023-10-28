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ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນໃນທົ່ວປະເທດລາວ ບໍ່ໄດ້ກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງເປັນເວລາເກືອບຮອດ 4 ປີ

  • ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ
Mother and Child in rural of Lao PDR.
Mother and Child in rural of Lao PDR.

ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນໃນທົ່ວປະເທດລາວ ບໍ່ໄດ້ກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງເປັນເວລາເກືອບຮອດ 4 ປີ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍລາວທັງໝົດຂາດສານອາຫານ ແລະນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າເກນ, ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.

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ເຊີນຟັງລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນກ່ຽວກັບ ບັນຫາການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍລາວໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ
by ສຽງອາເມຣິກາ ວີໂອເອລາວ

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ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ຫຼື UNDP ໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງເປີດເຜີຍວ່າ ສະພາວະການຂາດເຂີນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະສານອາຫານທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບເດັກນ້ອຍລາວ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຖືເປັນບັນຫາສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເນື່ອງຈາກວ່າການລະບາດພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ນັບຈາກປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ມີລະດັບຮຸນແຮງເພີ້ມຂຶ້ນ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກເດັກນ້ອຍລາວ ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າເກນນັ້ນ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 37 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2019 ເປັນເກີນກວ່າ 55 ເປີເຊັນ ໃນປັດຈຸບັນນີ້.

ໂດຍນອກຈາກບັນຫາການຄາດແຄນດ້ານໂພຊະນາການດັ່ງກ່າວ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກມີສາເຫດທີ່ສໍາຄັນມາຈາກການຂາດເຂີນລະບົບໃຫ້ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກສໍາລັບແມ່ ແລະເດັກ ເຊິ່ງກໍເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ຍິງລາວໃນຂະນະທີ່ຖືພານັ້ນ ສູງຮອດ 197 ຕໍ່ແສນຄົນ, ສ່ວນແມ່ຍິງລາວທີ່ເກີດລູກໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແພດ-ພະຍາບານ ກໍມີພຽງແຕ່ 54 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ທັງຍັງຖືເປັນສາເຫດສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 1 ປີ ເສຍຊີວິດເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ອີກດ້ວຍ ເພາະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສຸຂະພາບທີ່ອ່ອນແອຂອງຜູ້ເປັນແມ່ນັ້ນເອງ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການລະບາດພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວ ບໍ່ກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ນັບເປັນເວລາເກືອບຮອດ 4 ປີຕິດຕໍ່ກັນນັ້ນ ກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວ ໃນເຂດຊົນນະບົດມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະເຈັບປ່ວຍດ້ວຍໂຣກທີ່ກ່ຽວກັບການຂາດສານອາຫານ ແລະອາດຈະເສຍຊີວິດໄດ້ ເພາະພະຍາດແມ່ທ້ອງໄດ້ຍາດເອົາສານອາຫານໄປເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວຕ້ອງໄດ້ກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ, ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຢືນຢັນວ່າ:

“ຫຼງຈາກປີ 2019 ແລ້ວເຮົາກະໄດ້ຢຸດການກິນຢາ ຍ້ອນວ່າໂຄວິດເຂົ້າມາເນາະ ຊ່ວງນັ້ນໂຄວິດເຂົ້າມາກະແມ່ນພໍດີປີ 2020,​ 2021,​ 2022 ທີ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໃນການກິນຢາ ເຮົາໄດ້ຢຸດ ຫຼືວ່າ Drop ໄວ້ໃນການກິນຢາຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ບາດນີ້ເຮົາຊິເລີ້ມມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິນຢາໃນປີ 2023 ນີ້, ເຊິ່ງມັນກະເປັນການໄລຍະຫ່າງທີ່ວ່າ ເຮົາບໍ່ໄດ້ເລີ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລ້ວການຈັດຕັ້ງກິນຢາຂອງເຮົານີ້ ແມ່ນເລີ້ມເດືອນ 10 ນີ້ໄປ ແມ່ນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະຈຸດປະສົງໃນການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນ ຫຼືວ່າເດັກນ້ອຍ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ຖ້າວ່າເດັກມີແມ່ທ້ອງ ກະຄືກັບເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານ.”

ໂດຍອີງຕາມລາຍງານຂອງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາທຸກຍາກໃນລາວ ລະບຸວ່າ ເຂດທີ່ມີບັນຫາຂາດເຂີນດ້ານໂພຊະນາການສໍາລັບແມ່ ແລະເດັກຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນລາວ ກໍຄືພື້ນທີ່ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ ແລະຊຽງຂວາງ ເຊິ່ງຈາກການສໍາຫຼວດໃນໄລຍະຜ່ານມາພົບວ່າ ການຂາດເຂີນດ້ານໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະເດັກໃນ 4 ແຂວງດັ່ງກ່າວນີ້ ກວມເອົາເຖິງ 465 ບ້ານ ໃນ 12 ເມືອງ ແລະທີ່ຜ່ານມາກໍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການອາຫານໂລກ (WFP) ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍລາວ ໄດ້ດີສົມຄວນ ຫາກແຕ່ວ່າ ກໍຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການໂຕຈິງ ເນື່ອງຈາກປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວຍັງມີສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ຍາກຈົນຢ່າງຍິ່ງ, ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງງອຸດົມໄຊ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:

“ສ້າງບ້ານພົ້ນທຸກໄດ້ 247 ບ້ານ, ກວມເອົາ 52.78 ເປີເຊັນ ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ, ມີຄອບຄົວທີ່ພົ້ນທຸກ 37,907 ຄອບຄົວ, ສ້າງບ້ານພັດທະນາໄດ້ 58 ບ້ານ ກວມເອົາ 12.39 ເປີເຊັນ ຂອງຈໍານວນບ້ານ, ແລະສ້າງຄອບຄົວພັດທະນາໄດ້ 27,228 ຄອບຄົວ ແລະກວມເອົາ 43.39 ເປີເຊັນ ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດ.”

ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອາຫານກາງເວັນສໍາລັບເດັກນ້ອຍໃນແຂວງພາກເໜືອ ທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍ WFP ດັ່ງກ່າວ ຄິດສະເລ່ຍໄດ້ພຽງ 800 ກີບຕໍ່ຄາບ ຕໍ່ເດັກນ້ອຍລາວ ແຕ່ລະຄົນເທົ່ານັ້ນ.

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