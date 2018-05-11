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ທາງການລາວ ຈະຕັ້ງຕະຫຼາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ຜົນຜະລິດ ຂອງ ກະເສດຕະກອນລາວ

ຕະຫຼາດຂາຍ ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ໃນ ສປປ ລາວ.

ທາງການລາວຈະສ້າງຕັ້ງອົງກອນຕະຫລາດ ເພື່ອຮອງຮັບຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ຂອງກະ​
ເສດ​ຕະກອນ​ລາວ ທັງຍັງແນໃສ່ ການຮັບປະກັນດ້ານລາຄາ ໃຫ້ໝັ້ນທ່ຽງ ດ້ວຍການຊື້
ຂາຍສິນຄ້າໂດຍບໍ່ຜ່ານພໍ່ຄ້າຄົນກາງ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານ ເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ ຖະແຫຼງ
ວ່າການສ້າງຕັ້ງອົງກອນຕະຫລາດກາງ ເພື່ອຮອງຮັບຜົນຜະລິດກະສິກຳ ແລະສິນຄ້າ
ຕ່າງໆຂອງກະ​ເສດຕະກອນທົ່ວປະເທດລາວ ຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນຮູບປະ​ທໍາໃນໄວໆ
ນີ້ ເພາະການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສ້າງຕັ້ງອົງກອນຕະຫຼາດກາງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຳເນີນການເສັດແລ້ວໃນຂະນະນີ້ ຊຶ່ງພົບວ່າອົງກອນຕະຫຼາດກາງຈະສາມາດຮອງ
ຮັບຜົນຜະລິດ ແລະຮັບປະກັນດ້ານລາຄາທີ່ໝັ້ນທ່ຽງໃຫ້ກັບກະ​ເສດ​ຕະກອນລາວໄດ້
ເປັນຢ່າງດີດ້ວຍການຊື້ຂາຍສິນຄ້າ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານພໍ່ຄ້າຄົນກາງອີກຕໍ່ໄປດັ່ງທີ່ທ່ານ
ສົມຈິດ ຢືນຢັັນວ່າ.

“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫາກໍ່ສຳເລັດການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຕັ້ງອົງ
ກອນຕະຫຼາດ​ໃຫ້​ມີໜ້​າທີ່ດຳ​ເນີນຖານະ​ເປັນ​ໂຕ​ແທນຂອງ​ລັດເພື່ອຈັດຕັ້ງ​ຕະຫຼາດ​
ກາງໃນການ​ຊື້​ຂາຍຜົນຜະລິດກະສິກຳ ​ແລະ​ສິນຄ້າ​ອື່ນໆສົ່ງ​ເສີມສະໜັບສະໜູນຜູ້​ຜະລິດຊາວ​ກະສິກອນ ສົ່ງ​ຜົນຜະລິດກະສິກຳ ແລະສິນຄ້າອື່ນໆມາຈຳໜ່າຍໂດຍ
ກົງ ໂດຍບໍ່ຜ່ານມືກາງ ແລະຈັດໃຫ່້ມີການຊື້ຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສິນ
ຄ້າສະສິກຳ​ໃນການຈໍາໜ່າຍ ແລະໃນການຮັກສາ ແລະຂົນສົ່ງ.”

ກ່ອນໜ້ານີ້ສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນ ພັດທະ
ນາກາໝາຍການຄ້າຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົງ ການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍເພື່ອພັດທະນາ ແລະຍົກລະດັບຄຸນນະພາບສິນຄ້າທີ່ຜະ
ລິດໃນລາວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງ
ລາວໄປຍັງຕ່າງປະເທດໃຫ້ສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນສິນຄ້າແປຮູບ
ຜົນຜະລິດກະສິກຳ ແລະໄມ້ແປຮູບນັ້ນກໍຖືເປັນ ທ່າແຮງສຳຄັນ ທີ່ພາກທຸລະກິດໃນ
ລາວສາມາດທີ່ຈະພັດທະນາໃຫ້ແຂ່ງຂັນໃນ ຕະຫຼາດສາກົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຖ້າຫາກ
ວ່າໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມຈາກລັດຖະບານ ໃນດ້ານແຫຼ່ງເງິນທຶນເພື່ອພັດທະນາຜະລິດ
ຕະພັນ ແລະການໂຄສະນາສິນຄ້າ ລາວໃນຕ່າງປະເທດ.

ທາງດ້ານກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າກໍເລີິ້ມນຳໃຊ້ລະບົບອີເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ (SMEs) ໃນ
ເຂດ 9 ເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍຄາດວ່າຈະເສັດສົມບູນໃນ ໄວໆນີ້ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຈະເຊື່ອມໂຍງໄປທຸກເມືອງໃນທຸກແຂວງ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນລະ
ຫວ່າງພາກ​ລັດກັບ​ບັນດາ​ວິ​ສະຫະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ​ແລະ​ຂະ​ໜາດ​ກາງ SMEs ໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນ​ໃນທົ່ວປະເທດ.

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມທະນາຄານພັດທະນາ​ເອ​ເຊຍ (ADB) ກໍລາຍງານວ່າມີຫົວໜ່ວຍທຸ
ລະກິດເອກກະຊົນໃນລາວຈຳນວນ 119 ຫົວໜ່ວຍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ກາ
ໝາຍ 1 ເມືອງ 1 ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື (ODOP) ຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ
ຂອງລາວ ຊຶ່ງກໍຄືການຮັບຮອງວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງທັງ 119 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກ
ກະຊົນລາວດັ່ງກ່າວເປັນຜະລິດຕະພັນຄຸນນະພາບດີ ແລະໄດ້ມາດຕະຖານທີ່ສາມາດ
ແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດໂລກໄດ້ນັ້ນເອງ.

ໂດຍອີງຕາມລາຍງານຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແມ່ນວ່າກະຊວງໄດ້ ລະບຸວ່າການ
ສຳຫຼວດກ່ຽວກັບ ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະບໍລິການຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານທາງ
ເສດຖະກິດຈຳນວນທັງໝົດ 124,830 ຫົວໜ່ວຍ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດພົບວ່າ 94 ​ເປີ​ເຊັນ​ເປັນ
ຫົວໜ່ວຍທຸລະ​ກິດທີ່ທຳ​ການຜະລິດ​ສິນຄ້າ ​ແລະ​ບໍລິການ​ເພື່ອ​ຕອບສະໜອງການ​ບໍລິ
​ໂພ​ກພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເປັນ​ດ້ານ​ຫລັກ​ໂດຍ​ມີ​ພຽງ 630 ຫົວ​ໜ່ວຍຄຶດເປັນ 0.5 ເປີເຊັນ
ເທົ່ານັ້ນທີ່ ເນັ້ນໜັກໃສ່ການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ ສ່ວນ 1,700 ກວ່າຫົວໜ່ວຍຄຶດ
ເປັນ 1.4 ເປີເຊັນ ທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ທັງການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະຕອບສະໜອງ
ການບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດຄຽງຄູ່ກັນໄປ.

ການສຳຫຼວດຍັງພົບດ້ວຍວ່າ 28.2 ເປີເຊັນຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດດັ່ງ ກ່າວ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕິດຕາມດ້ວຍແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຄຶດເປັນ 11
ເປີເຊັນ ແລະຈຳປາສັກ 9.2 ເປີເຊັນ ສ່ວນເຂດທີ່ມີຫົວໜ່ວຍທຸ ລະກິດໜ້ອຍທີ່ສຸດ
ກໍຄືແຂວງເຊກອງ 1.2 ເປີເຊັນ ພົງສາລີ 1.3 ເປີເຊັນ ແລະຫຼວງນໍ້າທາ 1.8 ເປີເຊັນ ສ່ວນການພັດທະນາສິນຄ້າ ODOP ກໍປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 165 ຜະລິດຕະພັນຈາກເປົ້າ
ໝາຍ 725 ຜະລິດຕະພັນ.

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