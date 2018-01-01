ທາງການ ລາວ ກຳນົດ 3 ແຜນປະຕິບັດການ ເພື່ອຫຼຸດຈຳນວນ ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ ໄວຣັສ໌ HIV-AIDS ໃນລາວ

ທາງການ ລາວ ກຳນົດ 3 ແຜນປະຕິບັດການເພື່ອຫຼຸດຈຳນວນຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ໌
HIV-AIDS ໃນລາວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳໃນປີ 2020 ດ້ວຍການສ້າງສະພາບ
ແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອຕໍ່ການຕອບໂຕ້ເຊື້ອໂຣກ.
ທ່ານ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຖະແຫຼງວ່ານັບ
ຈາກປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງກາງປີ 2017 ໄດ້ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ໌ HIV
ຈຳນວນ 12,600 ກວ່າຄົນຈາກການສຸ່ມກວດເລືອດພົນລະເມືອງ ລາວ 128,000
ກວ່າຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ໃນນີ້ປາກົດວ່າຜູ້ທີ່ເປັນໂຣກ AIDS ແລ້ວກວ່າ 5,000 ຄົນ
ແລະ ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຣກ AIDS ຈຳນວນ 1,923 ຄົນ ຫາກແຕ່ຈາກສະພາບການຕົວ
ຈິງກໍເຊື່ອວ່າມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV-AIDS ໃນ ລາວ ຫຼາຍກວ່າທີ່ປະກົດໃນສະຖິຕິດັ່ງກ່າວ.
ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າ ສະພາວະການຕິດເຊື້ອ HIV-AIDS ໃນກຸ່ມປະຊາກອນ ລາວ ທີ່ອາ
ຍຸລະຫວ່າງ 15-49 ປີທີ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີອັດຕາສະເລ່ຍພຽງແຕ່ 0.3 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ
ແລະ ເປັນອັດຕາການຕິດເຊື້ອທີິ່ຕໍ່າທີ່ສຸດໃນ ອາຊຽນ ດ້ວຍກັນກໍຕາມ, ຫາກແຕ່ກໍ
ເປັນອັດຕາການຕິດເຊື້ອທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 0.16 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2003 ຫຼືເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ
ນຶ່ງເທົ່າຕົວນັ້ນເອງ.
ໂດຍອີງຕາມລາຍງານຂອງກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງ
ລາວ ກໍລະບຸວ່າໃນປີ 2016 ມີປະຊາຊົນ ລາວ ບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 11,958 ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ
HIV-AIDS ໂດຍໃນນີ້ກໍຄິດເປັນເຖິງ 88 ເປີເຊັນ ທີ່ເປັນການຕິດເຊື້ອຈາກການມີ
ເພດສຳພັນ ແລະ ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ສຸດກໍແມ່ນກຸ່ມຮັກຮ່ວມເພດຊາຍດ້ວຍກັນ
ຕິດຕາມດ້ວຍການຂາຍບໍລິການທາງເພດຂອງແມ່ຍິງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ທີ່ລວມ
ເຖິງກຸ່ມແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການຕິດເຊື້ອຂອງເດັກທີ່ເກີດຈາກແມ່ທີ່ເປັນ
AIDS ດ້ວຍ.
ທັງນີ້ໂດຍນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນເຂດທີ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV-AIDS ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ
ລາວ ຄິດເປັນ 40.5 ເປີເຊັນ ຕິດຕາມດ້ວຍ ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ, ຫຼວງພະ
ບາງ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ຕາມລຳດັບ ໂດຍໃນປີ 2014-2016 ມີຜູ້ເສຍ
ຊີວິດຍ້ອນໂຣກ AIDS ໄປຫຼາຍກວ່າ 370 ຄົນ ແລະ ສະເພາະໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ
2017 ກໍກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV-AIDS ລາຍໃໝ່ 723 ຄົນ ຈຶ່ງເຊື່ອວ່າຈະມີຜູ້ຕິດ
ເຊື້ອ HIV-AIDS ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນເກີນກວ່າ 13,000 ຄົນໃນທ້າຍປີ 2017 ນີ້.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສູນຕ້ານໂຣກ HIV-AIDS ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ໃນ ລາວ ກໍລາຍ
ງານວ່າໃນປັດຈຸບັນ ມີປະຊາຊົນ ລາວ 3 ກຸ່ມດ້ວຍກັນທີ່ຖືວ່າເປັນກຸ່ມປະຊາກອນທີ່
ມີຄວາມສ່ຽງສູງສຸດທີ່ຈະຕິດເຊື້ອໂຣກ HIV-AIDS ເພື່ອເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງປະ
ກອບດ້ວຍກຸ່ມແມ່ຍິງລາວ ທີ່ຂາຍບໍລິການທາງເພດ ກຸ່ມຮັກຮ່ວມເພດດຽວກັນ ແລະ
ກຸ່ມທີ່ຊົມໃຊ້ຢາເສບຕິດດ້ວຍການສີດເຂົ້າເສັ້ນເລືອດ ດ້ວຍເຫດນີ້ ທາງການ ລາວ
ຈຶ່ງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບກຸ່ມສ່ຽງດັ່ງກ່າວເປັນພິເສດ ລວມເຖິງການໂຄສະນາໃນສະ
ຖານສຶກສາດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນສູນຕ້ານໂຣກ AIDS ແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄດ້
ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ.
"ການເຮັດວຽກແບ່ງເປັນ 2 ລັກສະນະ, ລັກສະນະໂຕທີນຶ່ງກໍເພັ່ງເລັງໃສ່ໃນການຄວບ
ຄຸມກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໄດ້ຮ່ວມກັບບັນດາພວກ NGOs ພວກ
ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກກັບກຸ່ມສາວບໍລິການ ກັບກຸ່ມຊາຍທີ່ມີ
ເພດສຳພັນກັບຊາຍ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີໂຮງຮຽນເຮັດຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ ການ
ໂຄສະນາຕ່າງໆ ຖືວ່າເປັນຈຸດເດັ່ນຂອງ ລາວ ໃນການໂຕ້ຕອບໃນບັນຫາເລື່ອງໂຣກ
ເອດສ໌."
ທັງນີ້ ໂດຍຈາກການເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມໃນຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ກໍ
ເຮັດໃຫ້ທາງການ ລາວ ໄດ້ປະເມີນສະພາບການວ່າມີແມ່ຍິງ ລາວ ຫຼາຍກວ່າ 15,340
ຄົນທີ່ຂາຍບໍລິການທາງເພດເປັນອາຊີບ ໃນນີ້ 70 ເປີເຊັນໄດ້ຮັບການກວດເລືອດ
ເປັນປະຈຳ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍມີຜູ້ຊາຍຫຼາຍກວ່າ 58,320 ຄົນທີ່ຮັກຮ່ວມເພດດຽວ
ກັນ ແລະ ອີກຫຼາຍກວ່າ 50,000 ຄົນນັ້ນຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ຊົມໃຊ້ຢາເສບຕິດເປັນປະຈຳ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມທີ່ຊົມໃຊ້ຢາເສບຕິດດ້ວຍການສີດເຂົ້າເສັ້ນເລືອດນັ້ນ ນັບເປັນ
ກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV-AIDS ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ສຸດ.
ຊຶ່ງດ້ວຍສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງ ລາວ ຈຶ່ງໃຫ້ຄວາມສຳ
ຄັນເປັນພິເສດທີ່ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການໃຫ້ບໍລິການປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາສຸ
ຂະພາບແກ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຣກໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ພຽງພໍກັບສະພາບບັນຫາຕົວຈິງ ລວມ
ເຖິງການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ເອື້ອຕໍ່ການຕອບໂຕ້ເຊື້ອໂຣກທີ່ມີປະສິດທິຜົນ
ຫຼາຍໃນປີ 2020 ຕໍ່ໄປ ຫາກແຕ່ວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ກັບມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV-AIDS ພຽງ
41 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນທີ່ມີໂອກາດໄດ້ຮັບຢາຕ້ານ HIV-AIDS ຈາກທາງການ ລາວ.
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