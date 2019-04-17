ທາງການລາວກຳນົດ 3 ເປົ້າໝາຍສຳຄັນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນບັນຫາຜົນກະທົບ ຈາກລະ
ເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງໃນລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະການລົດ
ຈຳນວນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະນັ້ນ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ອົງການການສຶກສາໂລກ ຫຼື World Education Inc. ປະຈຳລາວ ລາຍງານວ່າ ການ
ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອົງການການສຶກສາໂລກ ກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ຂອງ
ລາວໃນປີ 2019 ນີ້ ຈະເນັ້ນໜັກໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍ ຈາກລະເບີດ
ບໍ່ທັນແຕກ ຫຼື UXO ດ້ວຍການເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັບບັນດາຄູໃນ 88 ເມືອງຂອງ
10 ແຂວງເພື່ອທີ່ວ່າ ບັນດາຄູຈະໄດ້ນຳເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວ ໄປສອນໃນໂຮງຮຽນ
ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ນັກຮຽນ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ໂດຍໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນເຂດເປົ້າໝາຍ 88 ເມືອງໃນ 10 ແຂວງດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 12 ເມືອງ ຊຽງຂວາງ 7 ເມືອງ ຫົວພັນ 10 ເມືອງ ຄຳມ່ວນ 10 ເມືອງ ສະຫວັນນະເຂດ 15 ເມືອງ ສາລະວັນ 8 ເມືອງ ເຊກອງ 4 ເມືອງ ຈຳປາສັກ 10 ເມືອງ
ອັດຕະປື 5 ເມືອງ ບໍລິຄຳໄຊ 7 ເມືອງ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອຫຼາຍກວ່າ 17 ຕື້ກີບ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ.
ທາງດ້ານ ທ່ານພູຂຽວ ຈັນທະສົມບູນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ
ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນລາວ ຫຼື Lao UXO ຢືນ
ຢັນວ່າ ການປະຕິບັດແຜນການສຳຫຼວດ ແລະເກັບກູ້ລະເບີດ UXO ຢືນຢັນວ່າການ
ປະຕິບັດແຜນການສຳຫຼວດ ແລະເກັບກູ້ລະເບີດ UXO ທີ່ເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ
ລັດຖະບານລາວ ກັບນາໆຊາດໄລຍະທີ 3 ໄດ້ເລີ້ມລົງມືປະຕິບັດນັບຈາກປີ 2017 ໄປ
ຈົນເຖິງປີ 2021 ນັ້ນ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດໃນການເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມ
ມືລະຫວ່າງ Lao UXO ກັບບັນດາອົງການສາກົນ ທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງຮວມເຖິງການຮ່ວມມືກັບທາງການສະຫະລັດອາເມຣິກາດ້ວຍ ເພາະ
ເຊື່ອໝັ້ນວ່າຈະເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດ ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້
ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ທາງການລາວໄດ້ວາງເອົາໄວ້ໃນ 3 ດ້ານດ້ວຍກັນ ດັ່ງທີ່
ທ່ານພູ ຂຽວ ຢືນຢັນວ່າ
“ເປົ້າໝາຍທີ 1 ແມ່ນໂຄສະນາສຶກສາອັນຕະລາຍຂອງລະເບີດແນ່ໃສ່ໃຫ້ອຸບັດເຫດ
ຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກນີ້ຫລຸດລົງໃຫ້ຕ່ຳເທົ່າທີ່ຈະຕ່ຳໄດ້ຢ່າງນ້ອຍກໍໃຫ້ 40 ກໍລະນີ
ຕໍ່ປີ ເປົ້າໝາຍທີ 2 ແມ່ນພວກເຮົາມີຜູ້ລອດຊີວິດຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກນີ້ປະມານ
20,000 ຄົນ ຄາດໝາຍກໍຄືວ່າຕ້ອງພະຍາຍາມສືບຕໍ່ປິ່ນປົວເຂົາເຈົ້າ ແລ້ວຝຶກອາ
ຊີບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະກອບອາຊີບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເປົ້າໝາຍທີ 3 ນີ້ແມ່ນເລື້ອງການກວດ
ກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕ້ອງກວດກູ້ໃຫ້ຫລ້ອນ ບັນດາບູລິມະສິດທີ່ພັດທະນາຂອງ
ລັດຖະບານ ເຮົາມີຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ 400 ກວ່າຈຸດສູມ
ສະນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງກວດກູ້ໃຫ້ຫລ້ອນອັນນີ້.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລັດຖະບານລາວໃນມູນ
ຄ່າ 1 ລ້ານ 7 ແສນໂດລາສະຫະລັດ ສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການສຳຫຼວດທີ່ບໍ່ແມ່ນວິຊາ
ການໃນພື້ນທີ່ 950 ບ້ານໃນເຂດແຂວງພາກໃຕ້ ໂດຍໄດ້ສຳຫຼວດຮວມກັນລະຫວ່າງ
Lao UXO ກັບບັນດາອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGO) ໃນລາວເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ການສຳຫຼວດມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ທັງຍັງໄດ້ສຳຫຼວດແບບວິຊາການໃນພື້ນທີ່
338 ບ້ານ ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍເພື່ອຈະເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໃຫ້ໝົດໄປຈາກເຂດ
ຢູ່ອາໄສ ແລະທີ່ທຳກິນຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນເຂດບູລິມະສິດການພັດ
ທະນາຂອງລັດຖະບານລາວ ໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ.
ນອກຈາກນີ້ ລັດຖະບານສະຫະລັດ ໂດຍທ່ານນາງ Rena Bitter ເອກອັກຄະລັດ
ຖະທູດຂອງສະຫະລັດປະຈຳນະຄອນວຽຈັນ ຍັງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລາວ UXO
ໃນມູນຄ່າ 4 ລ້ານ 5 ແສນໂດລາສະຫະລັດ ສຳລັບນຳໃຊ້ເພື່ອການສຳຫຼວດ ແລະ
ເກັບກູ້ລະເບີດ UXO ໃນເຂດເມືອງເຊໂປນ ເມືອງພິນ ເມືອງວີລະບຸລີ ແລະເມືອງ
ນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍມີກຳນົດການດຳເນີນງານໃຫ້ສຳເລັດໃນກາງປີ
2019 ແລະກ່ອນໜ້ານີ້ ລັດຖະບານສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນມູນຄ່າ
3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສຳລັບນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເກັບກູ້ລະເບີດ UXO ໃນເຂດ
94 ບ້ານທີ່ເມືອງໜອງແຮດ ເມືອງຄູນ ແລະເທືອງຜາໄຊ ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ
ອີກດ້ວຍ.
ໂດຍທ່ານຄຳແກ້ວ ແສນບຸນຄຸນໄຊ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະສະວັດ
ດີການສັງຄົມ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ນັບແຕ່ປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ ລັດຖະບານສະ
ຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລາວ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມຫຼາຍກວ່າ 135 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການສຳຫຼວດ ແລະເກັບກູ້ລະເບີດ UXO ຮວມເຖິງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຈາກລະເບີດ ການໂຄສະນາອົບໂຮມ ເພື່ອການລະວັງໄພ
ກັບອັນຕະລາຍຈາກລະເບີດ UXO ແລະໃນປີ 2018 ທາງການສະຫະລັດ ຍັງໄດ້
ສົ່ງມອບຍານພາຫານະ 15 ຄັນ ພ້ອມດ້ວຍອຸບປະກອນສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການສຳ
ຫຼວດ ແລະເກັບກຸ້ລະເບີດ UXO ຈຳນວນ 150 ຊຸດອີກດ້ວຍ.
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