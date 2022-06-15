ຊາຍແດນລາວກັບຫວຽດນາມ ຍັງປະເຊີນກັບບັນຫາຫຍໍ້ທໍ້ຫລາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາ ລັກລອບຂົນສົ່ງໄມ້ ທີ່ຕັດໂດຍຜິດກົດໝາຍຈາກລາວໄປ ຫວຽດນາມ

ຊາຍແດນລາວກັບຫວຽດນາມຍັງຄົງປະເຊີນກັບບັນຫາຫຍໍ້ທໍ້ຫລາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາການຄ້າຜິດກົດໝາຍ ແລະການລັກລອບຂົນສົ່ງໄມ້ທີ່ຕັດໂດຍຜິດກົດໝາຍຈາກລາວໄປ ຫວຽດນາມນັ້ນ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານມາຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າເປີດເຜີຍວ່າ ການຄ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງລາວ ກັບຫວຽດນາມ ຍັງປະສົບກັບ ບັນຫາຫຍໍ້ທໍ້ຫລາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາການຄ້າໜີພາສີນັ້ນ ຖືເປັນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພາະຊາຍແດນ ລາວ-ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຍາວ 2,160 ກິໂລແມັດ ປະກອບກັບທາງການລາວກໍມີກຳລັງຈໍາກັດອີກແລ້ວ ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະກວດກາ ແລະສະກັດກັ້ນໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ດັ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກການລັກລອບຂົນສົ່ງໄມ້ຜິດກົດໝາຍຈາກລາວໄປຫວຽດນາມ ຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍມາ ເຖິງແມ່ນວ່ານາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ຫ້າມສົ່ງອອກໄມ້ ໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດຂາດ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາກໍຕາມ ແຕ່ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງເຄືອຂ່າຍການຄ້າໄມ້ເຖື່ອນທີ່ມີລັກສະນະຂ້າມຊາດ ແລະມີພະນັກງານລັດເຂົ້າໄປ ມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມອີກດ້ວຍນັ້ນ, ມັນເປັນການຍາກຕໍ່ການປາບປາມໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ທັງນີ້ ໜ່ວຍສະເພາະກິດຂອງລັດຖະບານລາວ ໄດ້ປະຕິບັດການກວດກາໂຮງງານແປຮູບໄມ້ 3,454 ແຫ່ງ ໃນໄລຍະ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ ພົບວ່າ 2,364 ໂຮງງານທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ການສົ່ງເສີມ ແລະຮັບຊື້ໄມ້ ຈາກຂະບວນການລັກ ລອບຄ້າໄມ້ໂດຍຜິດກົດໝາຍ ຈຶ່ງໄດ້ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ ຢຸດກິດຈະ ການທັງ 2,364 ໂຮງງານ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ 1,090 ໂຮງງານນັ້ນ ຍັງຕ້ອງຕິດຕາມ ກວດກາການ ດຳເນີນກິດຈະການຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພາະຈາກການກວດກາ ຍັງພົບວ່າ ການລະເມີດຄຳສັ່ງ ນາຍົກລັ ດຖະມົນຕີເກີດຂຶ້ນຫລາຍກວ່າ 670 ກໍລະນີນັ້ນ ມີຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ເປັນພະນັກງານລັດ ຫລາຍກວ່າ 580 ຄົນ. ນັກທຸລະກິດຄ້າໄມ້ 290 ຄົນ ແລະປະຊາຊົນທີ່ເປັນແຮງງານຮັບຈ້າງ ຫລາຍກວ່າ 850 ຄົນ ທັງຍັງຢຶດເລື່ອຍໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 15,549 ໜ່ວຍ ເຄື່ອງຊອຍໄມ້ 1,816 ຊຸດ ລົດໄຖ-ລົດບັນທຸກ-ລົດຍົກ-ລົດຂຸດ -ລົດບັສ-ລົດຕູ້-ລົດກະບະແລະລົດຈັກ ລວມກັນຫລາຍກວ່າ 550 ຄັນ ແລະຢຶດໄມ້ໄດ້ກວ່າ 8 ແສນແມັດກ້ອນ ຄິດເປັນມູນຄ່າເສຍຫາຍກວ່າ 450 ລ້ານໂດລາ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ ສະເພາະປະຕິບັດການໃນເຂດຊາຍແດນ ຍັງສາມາດຈັບສະມາຊິກ ໃນຂະບວນການ ຄ້າໄມ້ເຖື່ອນໄດ້ອີກຫລາຍກວ່າ 1,200 ຄົນ ຊຶ່ງໃນນີ້ກໍເປັນພະນັກງານຂອງລັດ 270 ກວ່າຄົນ ຊຶ່ງສະພາການດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງຖືເປັນສາເຫດສຳຄັນ ທີ່ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າທາງການຄ້າສະຫະ ພາບຢູໂຣບ (EU) ຍັງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກລາວ ເພາະບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າ ລັດຖະບານ ລາວຈະຢຸດຢັ້ງການລັກລອບຕັດ ແລະຄ້າໄມ້ເຖື່ອນໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ ຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂໃນ 6 ດ້ານທີ່ທາງການລາວຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ກໍຄືການກຳນົດໃຫ້ນຳເອົາຈາກປ່າຜະລິດເທົ່ານັ້ນ ມາແປຮູບເປັນສິນຄ້າ, ການກຳນົດພັນທະໃນດ້ານແຮງງານກັບການຜະລິດ, ການຂືຶ້ນທະບຽນ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຄ້າໄມ້, ການພັດທະນານິຕິກຳກ່ຽວກັບປ່າໄມ້, ການພັດທະນາ ລະບົບການຄ້ຳປະກັນໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍໃຫ້ເປັນເອກະສານທີ່ສົມບູນ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ມີປະສິດທິພາບຢ່າງແທ້ຈິງ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມທາງການລາວກັບຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ຕົກລົງຈະຮ່ວມມືກັນ ເຂົ້າໃນການກວດກາເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນຊາຍແດນແຫ່ງສັນຕິພາບ ແລະ ການພັດທະນາຢ່າງແທ້ຈິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຫ້ບໍລິການແບບປະຕູດຽວ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມ ສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການບໍລິການ ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານຄົມມະນາຄົມ ລະຫວ່າງປະເທດ, ດັ່ງທີ່ທ່ານຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ລາວ-ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ຄົນເຂົ້າ-ອອກ ຫລືວ່າພາຫະນະ ແລະສິນຄ້າຜ່ານດ່ານຊາຍແດນ, ບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ແລະບັນຫາຄ້າງຄາ ແລະການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການ ກວດກາປະຕູດຽວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ດ່ານສາກົນສະຫວັນ-ລາວບາວ ແລະດ່ານນໍ້າອ້ອນ-ແທ່ງຖຸຍ ບັນຫາການກວດກາສິນຄ້າ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄປຕາມເນື້ອໃນຂອງສັນຍາການຄ້າຊາຍແດນ ແລະການກວດກາ ສຸຂະອະນາໄມພືດ-ສັດໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງລ່ວງໜ້າ.”
ນອກຈາກນີ້ລາວ ແລະຫວຽດນາມກໍຍັງໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມມືພັດທະນາດ້ານ Logistics ດ້ວຍການພັດທະນາທ່າເຮືອ Vung Ang ທີ່ແຂວງຮ່າຕິງ, ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ-ທ່ານເຮືອ Vung Ang, ການພັດທະນາສູນ Logistics ທ່ານາແລ້ງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ໂຮງໄຟຟ້າ 2,000 ເມກາວັດ ທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ.
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