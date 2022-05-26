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ວັນພະຫັດ, 26 ພຶດສະພາ 2022
ລາວ

ຄົນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ ຢູ່ ສ​ຫລ ມີຄວາມສົນໃຈ ຢາກປະ​ກອບ​ສ່ວນ ໃນການສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ໃນລາວ ແລະ ສະຫະລັດ

ນາງ​ຈິນ​ດາ​ວອນ ສັນ​ລາດ, ນັກ​ສຶກ​ສາ​ລາວ​ ຖາມ​ຄຳ​ຖ​າມ​ຕໍ່​ທ່ານ​ບາ​ຣັກ ໂອ​ບາ​ມາ, ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ຊາວ​ໜຸ່ມ ໃນ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ທ່ານ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ລາວໃນເດືອນ​ກັນ​ຍາ ​ປີ 2016

ຄົນເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ແລະ​ກາ​ນາ​ດາ​ບາງ​ຄົນ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທາງ​ໄກທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນໂດຍ​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດໃນ​ທ້າຍ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມານີ້. ໃນ​ນັ້ນ ກໍ​ມີ​ທ່ານ​ເສ​ຣີ ເທບ​ພາ​ພອນ​ທີ່​ຜູ້​ນຳ​ອະ​ວຸ​ໂສ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວໃນ​ເຂດ​ພາກ​ເໜືອລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍຜູ້ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ ​ຢາກ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ ລະ​ຫວ່າງ​ລາວ-ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຕ່ຳ. ທັງ​ນີ້​ກໍ​ຍ້ອນ​ວ່າ ລາວ​ຍັງ​ຂາດ​ສິດ​ທິ​ພິ​ເສດ​ທາງ​ການ​ຄ້າ ຊຶ່ງ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ເອີ້ນ​ວ່າ Generalized System of Preferences ​ຫລື GSP ທີ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ສິນ​ຄ້າຫລາຍ​ພັນຊະ​ໜິດຈາກ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ທຸກ​ຈົນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ ​ເຂົ້າ​ມາ​ຂາຍ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດໂດຍບໍ່​ຕ້ອງ​ເສຍ​ພາ​ສີຂາ​ເຂົ້າ. ສິນ​ຄ້າ​ຂອງ​ 9 ປະ​ເທດອື່ນ​ໃນອາ​ຊຽນ ທີ່​ໄດ້ GSP ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຢູ່ໃນ​ຕະ​ຫລາດຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດສູງກວ່າ​ສິນ​ຄ້າ​ຂອງ​ລາວ​ຫລາຍ​ເທົ່າ. ແມ່ນ​ແຕ່ປະ​ເທດ​ເພື່ອ​ບ້ານ​ເຊັ່ນ​ຫວຽດ​ນາມ ແລະ​ກຳ​ປູ​ເຈຍທີ່​ລາວ​ມີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​ມາ​ແຕ່​ດົນ​ນານນັ້ນກໍ​ໄດ້ GSP ຕັ້ງ​ແຕ່​ດົນ​ແລ້ວ ຊຶ່ງທ່ານ​ຕັ້ງ​ຄຳ​ຖາມແລະ​ເລົ່າເລື້ອງຂອງ​ບັນ​ຫານີ້ສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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ສຽງ​ ທ່ານ​ເສ​ຣີ ກ່ຽວ​ກັບ​ສິດ​ທະ​ພິ​ເສດ​ທາງ​ການ​ຄ້າ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເນື່ອງ​ຈາກ​ຂາດ​ສິດ​ທິ​ພິ​ເສດ​ທາງການ​ຄ້າ​ເຊັ່ນ​ນີ້ ​ທ່ານບອກວ່າ ມັນເຮັດ​ໃຫ້ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ພົວ​ພັນລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ແລະອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ທີ່​ນອນ​ຢູ່​ໃນ 20 ຂໍ້​ຂອງ​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ຮ່ວມ​ລະ​ຫວ່າງ ​ສະ​ຫະ​ລັດອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ແລະ ສ​ປ​ປ ລາວ ​ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ, 2016 ໂດຍອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີບາ​ຣັກ ໂອ​ບາ​ມາແລະອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ບຸນ​ຍັງ ວໍ​ລະ​ຈິດນັ້ນ ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ຈຳ​ກັດ.

ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຊຸດນີ້ ທ່ານເສ​ຣີ​ໄດ້​ເຫັນອີກ​ວ່າ​ ທາງ​ການ​ລາວໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງຄະ​ນະ​ກຳ​ມ​ະການສະ​ເພາະ​ກິດ​ອັນ​ນຶ່ງ ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ຫຽມ ພົມ​ມະ​ຈັນ, ເປັນ​ປະ​ທານມາ​ໄດ້​ຫລາຍ​ປີແລ້ວ.

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