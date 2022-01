“I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed, we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.”

ນັ້ນຄື​ຄຳ​ເຫັນຕອນ​ນຶ່ງ​ຂອງ ດ​ຣ. ມາ​ຕິນ ລູ​ເທີ ຄິງ, ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ເຊື້ອ​ສາຍອາ​ຟ​ຣິ​ກາທີ່ກ່າວຢູ່ໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສຂອງ​ທ່ານ​ ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ​“I have a dream” ຢູ່ເທິງ​ເວ​ທີ​ຕໍ່​ໜ້າຝູງ​ຊົນຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ​ທີ່ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ເຂົ້າມາເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຢູ່​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນໃນ​ວັນ​ທີ 28 ສິງ​ຫາ, 1963 ຊຶ່ງ​ແປ​ວ່າ: “ຂ້ອຍມີຄວາມຝັນວ່າມື້ນຶ່ງ ປະ​ເທດຊາດນີ້ຈະກ້າວຂຶ້ນ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໄດ້​ຕາມຄວາມໝາຍອັນແທ້ຈິງຂອງຄວາມ​ເຊື່ອ​ທາງສາດສະໜາຂອງຕົນ, ພວກເຮົາຍຶດ​ຖື​ເອົາຄວາມຈິງເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້​ເປັນ​ຫລັກ​ຖານທີ່​ວ່າມະນຸດທຸກຄົນຖືກສ້າງຂຶ້ນມາ​ໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນ.”

ເພື່ອ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງຜົນ​ງານ​ອັນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ທ່ານຄິງຜູ້​ສ້າງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາໃນ​ດ້ານ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ທາງ​ດ້ານ​ຊົນ​ຜິວ​ພັນ ​ກໍ​ຄື​ວັນທີ 15 ມັງ​ກອນ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ສຳ​ພາດ​ທ່ານ​ເສ​ລີ ເທບ​ພະ​ພອນ, ຜູ້​ນຳທ່ານ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວຢູ່​ໃນເມືອງ​ຊັກ​ຄ​ຣາ​ແມນ​ໂຕ​ຂອງລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ​. ໃນ​ນາມ​ທີ່​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຄົນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ເອ​ເຊຍ ​ທີ່​ຫາກໍ່​ເຂົ້າມາຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດໃນບໍ່​ເທົ່າ​ໃດທົດ​ສະ​ວັດ​ມານີ້ທ່ານ​ກໍ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ບົດ​ຮຽນໃນການຕໍ່​ສູ້​ເພື່ອ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ດ້ານ​ຊົນ​ຊາດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ຂອງ ດ​ຣ. ຄິງ​ນີ້ ຫລາຍຊຶ່ງ​ທ່ານ​ກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້:

ທ່ານກ່າວ​ອີກວ່າຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ ດ​ຣ. ​ຄິງຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ແລະ​ແທດ​ເໝາະ​ກັບຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຄົນ​ທີ່ຢູ່​ໃນສະ​ພາບ​ທີ່​ຫຍໍ້​ທໍ້ ຫລືບໍ່​ເທົ່າ​ທຽມ​ຄົນ​ອື່ນແລະ​ຢາກ​ປົດ​ປ່ອຍ​ໂຕ​ເອງ​ອອກ​ຈາກ​ສະ​ພາບນັ້ນ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ:

ດ​ຣ. ຄິງ​ເກີດເມື່ອວັນ​ທີ 15 ມັງ​ກອນ​, ​ປີ 1929 ແລະ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໄປ​ໃນ​ປີ 1968 ຍ້ອນ​ຖືກ​ລອບ​ສັງ​ຫານ. ສະ​ນັ້ນວັນ​ທີ 15 ມັງ​ກອນກໍ​ຖື​ກຕັ້ງ​ໃຫ້​ເປັນ​ວັນ​ພັກ​ທາງ​ການ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າວັນ Martin Luther King Jr. ນັບ​ແຕ່ປີ 1971 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.