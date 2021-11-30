ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຊາວລາວອາເມຣິກັນ ແລະປະຊາຊົນໂດຍທົ່ວໄປ ປະເຊີນກັບລາຄານໍ້າມັນ ທີ່ແພງຂຶ້ນ ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ

ປ້າຍເຕືອນ ຂອງບໍລິສັດວາງທໍ່ນໍ້າມັນ Colonial Pipeline ບອກນໍ້າມັນຈະຂຶ້ນລາຄາ ທີ່ເມືອງ Garnet Valley, ລັດເພັນຊິລເວເນຍ ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2021.

​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງການສະຫຼອງບຸນວັນຂອງຄຸນພະເຈົ້າ ຫຼື Thanksgiving ທີ່ຜ່ານໄປໃນອາ
ທິດແລ້ວນີ້ ມີຊາວອາເມຣິກັນຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ພາກັນເດີນທາງ ໂດຍ ທາງລົດ ທາງລົດ
ໄຟ ທາງເຮືອບິນ ແລະບັດນີ້ ກຳລັງກັບຄືນບ້ານ. ໃນຂະນະ ດຽວກັນນີ້ ເຂົາເຈົ້າປະເຊີນ
ໜ້າກັບລາຄານໍ້າມັນທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງໜ້າວິຕົກໃນຮອບ ເຈັດປີທີ່ຜ່ານມາ. ການຂຶ້ນລາຄາ
ນໍ້າມັນຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດມີລາຄາບໍ່ເທົ່າກັນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ລັດຄາລິຟໍເນຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງ
ພາກຕາເວັນຕົກສຸດ ແຄມມະຫາສະໝຸດ ປາຊິຟິກ ລາຄານໍ້າມັນແມ່ນສູງກວ່່າລັດອື່ນໆ
ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຄືເກືອບເຖິງ 5 ໂດລາ ຕໍ່ນຶ່ງກາລອນ.

ທ່ານພັນມະນີ ປະທຸມພອນ ຢູ່ເມືອງລອງບິຈ (Long Beach) ລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ກ່າວ
ສູ່ ວີໂອເອ ເຖິງລາຄານໍ້ມັນສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:

Embed
ເຊີນຟັງການສຳພາດ ທ່ານພັນມະນີ ປະທຸມພອນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:01:49 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໄດ້ເປັນຜົນກະທົບ ຕໍ່ລາຄາສິນຄ້າຕ່າງໆໄປ ໂດຍສະ
ເພາະເຄື່ອງອຸບປະໂພກບໍລິໂພກ. ນອກຈາກນັ້ນຜົນກະທົບ ຍັງເກີດມາຈາກ ການຂົນສົ່ງ
ສິນຄ້າທາງກຳປັ່ນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການຊັກຊ້າເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ19 ທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ມີການຂາດແຄນແຮງງານ ໂດຍສະ ເພາະ ຄົນຂັບລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າຈາກທ່າເຮືອ ໄປ
ຫາບັນດາຮ້ານຄ້າ ຢູ່ຕາມຈຸດຕ່າງໆໃນສະຫະລັດ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG