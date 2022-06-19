ວີໂອເອ ສຳພາດທ່ານ ຄິມທອງ ແລະ ຍານາງ ນົງເຍົາ ສຳລັບລາຍການຊຸມຊົນຊາວລາວໃນທະວີບ ອາເມຣິກາ

ລາຍການຊຸມຊົນລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາຂອງວີໂອເອພາກພາສາລາວ ສຳລັບ ແລງວັນອາທິດມື້ນີ້ ພວກເຮົາມີການສຳພາດກັບທ່ານ ຄິມທອງ ຄຸນທະວິໄລ ແລະ ຍານາງ ນົງເຍົາ ພົມມະທາ, ຄູ່ຮັກຊາວລາວທີ່ອາໄສຢູ່ ພີແນລລາ ພາກ (Pinella Park), ເມືອງ ແທມປາ, ລັດ ຟລໍຣິດາ. ພວກເຮົາໄດ້ສຳພາດກັບທັງສອງຄົນ ກ່ຽວກັບ ການດຳລົງຊີວິດໃນລັດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຮ້ານອາຫານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຊີນທ່ານຟັງການສໍາພາດກັບ ພຸດທະສອນ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຍານາງ ນົງເຍົາ ແລະ ຄູ່ໝັ້ນທ່ານ ຄິມທອງ ຄຸນທະວິໄລ ເປັນລູກຂອງອົບພະຍົບລາວ. ຍານາງ ນົງເຍົາ ເກີດຢູ່ສູນອົບພະຍົບ ແລະ ທ່ານ ຄິມທອງ ເກີດຢູ່ວຽງຈັນ ແລ້ວກໍໄດ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ໃນ ສະຫະລັດ ເຊິ່ງລາວໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ.
ທຳອິດຄອບຄົວຂອງຍານາງ ນົງເຍົາ ໄດ້ມາຕົກຢູ່ເມືອງ ໂມເດັສໂຕ ລັດຄາລິຟໍເນຍ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຄິມທອງ ແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.
ເມືອງແທມປາ, ລັດຟລໍຣິດາ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ສະຫະລັດ. ເມືອງດັ່ງກ່າວມີທັງສະຖາປັດຕະຍາກຳໃນປະຫວັດສາດ ແລະ ຍຸກໃໝ່, ມີວັດທະນະທຳຂອງຊາວຄິວບາ ແລະ ຄົນທີ່ປາກພາສາ ສເປນ ແຊກຊຶມໄປທົ່ວ, ເປັນເມືອງທີ່ມີທຸລະກິດຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ມີເສັ້ນທາງນ້ຳທີ່ສວຍງາມ.
ໃນຕົວເມືອງແທມປາ ແມ່ນມີຊີວິດຊີວາໄປດ້ວຍຖະໜົນຫົນທາງທີ່ສວຍງາມ, ມີຮ້ານກິນດື່ມ ແລະ ສະຖານທີ່ບັນເທີງໃຫ້ພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນອກຈາກນັ້ນເມືອງດັ່ງກ່າວຢູ່ໃກ້ກັບຫາດຊາຍທະເລອີກດ້ວຍ.
ເມືອງແທມປາ ເປັນເມືອງທີ່ມີິເກືອບໝົດທຸກຢ່າງ, ສຳລັບຂອງກິນລາວນັ້ນແມ່ນສາມາດຊື້ໄດ້ຢູ່ຕາມຮ້ານຊຸບເປີມາເກັດ, ເຊິ່ງຍານາງ ນົງເຍົາ ເວົ້າວ່າມີທັງຮ້ານຊຸບເປີມາເກັນທີ່ຄົນລາວເປັນເຈົ້າຂອງ, ນອກນັ້ນກໍມີຮ້ານຊຸບເປີມາເກັດເອເຊຍອື່ນໆທີ່ສາມາດຊອກຊື້ເຄື່ອງກິນມາແຕ່ງກິນໄດ້ສະບາຍ.
ສຳລັບສະພາບຄວາມປອດໄພໃນເມືອງດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນມີທັງເຂດທີ່ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ປອດໄພ. ປະຊາຊົນມີນິໄສຫຼາຍປະເພດ ເຊິ່ງພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ລະວັງຕົນເອງເວລາໄປໃສມາໃສ.
ທ່ານ ຄິມທອງ ແລະ ຍານາງ ນົງເຍົາ ເປັນນັກສູ້ຊີວິດ, ທັງສອງຄົນໄດ້ຮ່ວມກັນທຳມາຫາກິນ ດ້ວຍການເປີດຮ້ານອາຫານນຳກັນ. ແຕ່ການເປີດຮ້ານອາຫານນັ້ນ, ຍານາງ ນົງເຍົາ ເວົ້າວ່າມັນເປັນຄວາມມັກຮັກຂອງທ່ານ ຄິມທອງ, ເຊິ່ງລາວໄດ້ມີຄວາມຜູກພັນກັບການເຮັດອາຫານມາຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ.
ທ່ານ ຄິມທອງ ແລະ ຍານາງ ນົງເຍົາ ເຮັດທຸລະກິດແບບຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ, ຄ່ອຍໆລົງທຶນໃນການພັດທະນາຮ້ານອາຫານຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກການໄດ້ກຳໄລເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ, ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານ. ການເຮັດທຸລະກິດແບບນີ້ຖືວ່າຂ້ອນຂ້າງປອດໄພຕໍ່ຕົນເອງ ເພາະວ່າບໍ່ສ່ຽງເປັນໜີ້ສູງເວລາທີ່ທຸລະກິດມີບັນຫາ.
ປັດຈຸບັນນີ້ທັງສອງຄົນມີຮ້ານອາຫານສອງແຫ່ງ, ແຫ່ງທຳອິດແມ່ນຢູ່ເມືອງ ພີແນລລາສ ພາກ ແລະ ອີກແຫ່ງນຶ່ງຢູ່ເມືອງ ລາໂກ ລັດຟລໍຣິດາ, ນອກຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າກໍມີລົດອາຫານ.
ຢູ່ໃນໜ້າເຟສບຸກຂອງຍານາງ ນົງເຍົາ, ລາວມັກຈະເອົາຮູບອາຫານທີ່ເປັນຕາແຊບຈາກຮ້ານຂອງລາວເອົາລົງໃຫ້ຄົນເບິ່ງ. ເວລາທີ່ເຫັນແລ້ວມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຢາກໄປກິນຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຍານາງ ນົງເຍົາ ກໍໄດ້ເອົາວິດີໂອ ການເຮັດເສັ້ນເຂົ້າປຽນທີ່ສົ່ງຂາຍໃຫ້ລູກຄ້າສົດໆຮ້ອນໆ. ການເຮັດເຂົ້າປຽນຂອງລາວນັ້ນແມ່ນເຮັດດ້ວຍມືລ້ວນໆບໍ່ມີເຄື່ອງຈັກ, ການນວດແປ້ງແມ່ນທ່ານ ຄິມທອງ ເປັນຜູ້ນວດ ພ້ອມກັບຕັດເສັ້ນເຂົ້າໃສ່ກ່ອງ.
ຢູ່ຮ້ານໃໝ່ຂອງທ່ານ ຄິມທອງ ມີສະຖານທີ່ກວ້າງຂວາງ, ສາມາດຮັບຮັບແຂກໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 200 ບ່ອນນັ່ງ. ຮ້ານຂອງລາວຍັງມີບ່ອນເສບດົນຕີສົດ, ເຊິ່ງກໍແມ່ນວົງດົນຕີຂອງຄົນລາວທີ່ໄດ້ຈ້າງມາເສບໃຫ້. ແລະ ພິເສດຫຼາຍແມ່ນຮ້ານຂອງລາວຮັບຈັດງານລ້ຽງວັນເກີດຕ່າງໆໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າຈອງພື້ນທີ່ ເຊິ່ງລາວໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາຟັງວ່າ
ທ່ານ ຄິມທອງ ແລະ ຍານາງ ນົງເຍົາ ເວົ້າວ່າໃນອະນາຄົດຢາກຈະພັກຜ່ອນໄປທ່ຽວຢູ່ເມືອງລາວ, ເພາະວ່າໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານອາຫານຢ່າງບໍ່ຢຸດບໍ່ເຊົາ, ບາງມື້ກໍໄດ້ນອນພຽງສອງຊົ່ວໂມງ, ພ້ອມກັນນັ້ນທັງສອງຄົນກໍຍັງບໍ່ເຄີຍກັບເມືອຢາມປະເທດລາວຈັກເທື່ອ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າທັງສອງຄົນຈະໄດ້ເມືອຢາມລາວໃນໄວໆນີ້ ແລະ ມ່ວນຊື່ນກັບການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເຕັມອີ່ມ.
ທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງໄປນັ້ນ ແມ່ນການສຳພາດ ກັບທ່ານ ຄິມທອງ ຄຸນທະວິໄລ ແລະ ຍານາງ ນົງເຍົາ ພົມມະທາ, ຄົນລາວອາເມຣິກັນ ທີ່ປະກອບທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ Thai 5 Fast Food ໃນເມືອງ ແທມປາ ລັດ ຟລໍຣິດາ. ເຊີນທ່ານຕິດຕາມການສຳພາດເລື່ອງໃໝ່ ຂອງພວກເຮົາໄດ້ອີກ ໃນລາຍການຊຸມຊົນຊາວລາວ ໃນອາເມຣິກາ ເວລາດຽວກັນນີ້.
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