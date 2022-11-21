ຖ້າທ່ານໄດ້ເບິ່ງລະຄອນອາເມຣິກັນເລື້ອງສັດປະຫລາດດາມເມີ ຫລື Dahrmer Monster ຢູ່ໂທລະພາບອອນລາຍນ໌ Netflix ທ່ານຄົງຈະແປກໃຈທີ່ເຫັນຕົວລະຄອນຄົນນຶ່ງຢູ່ໃນເລື້ອງນັ້ນ ເວົ້າພາສາລາວໃນບາງຕອນ ແລະເວົ້າໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວແບບບໍ່ມີສຳນຽງຜິດຜ້ຽນເລີຍ. ທັງນີ້ ກໍເພາະວ່າ ດາລາສະແດງໃນນັ້ນເປັນຄົນເຊື້ອສາຍລາວແລະລະຄອນເລື້ອງນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ເລື້ອງຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລັດວິສຄອນຊິນໃນຊຸມປີ 1990-1991. ໃນນັ້ນທ່ານເຂັມເພັດ ພະຍາໄຊໄດ້ສະແດງເປັນພໍ່ຂອງເດັກຊາຍຄົນລາວສອງຄົນທີ່ມາຈາກຄອບຄົວດຽວກັນ ແລະຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງທ້າວແຈຟຟຣີ ດາມເມີ, ນັກລ້າເດັກຜູ້ຊາຍມາຂົ່ມຂືນ ແລະນັກຂ້າ ຊຶ່ງໃນບາງຕອນເຊັ່ນໃນຕອນຂຶ້ນສານທ່ານກ່າວວ່າເປັນພາສາລາວວ່າ “ເຮົາເປັນອົບພະຍົບທີ່ມາປະເທດນີ້ ພວກເຮົາເຮັດວຽກໜັກ … ເຮົາບໍ່ມີເງິນພໍເພື່ອຈ້າງທະນາຍຄວາມ.” ທ່ານເຂັມເພັດມີຄວາມພູມໃຈທີ່ຖືກເລືອກໃຫ້ສະແດງໃນລະຄອນເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງທ່ານບອກວ່າ:
“ມັນເປັນເລື້ອງສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ຕ້ອງບອດໃຫ້ປະຊາຄົມຂອງພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ມີຄົນຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍານີ້ທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງປະຊາຄົມພວກເຮົາ ແລະ ຂ້ອຍຢາກສະຫນັບສະຫນູນປະຊາຄົມຂອງພວກເຮົາບໍ່ດ້ານໃດກໍດ້ານນຶ່ງ. ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ຂ້ອຍເປັນ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄົນ ເພາະວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນລຸ້ນໃໝ່ທີ່ພວກເຮົາຢາກສ້າງຂຶ້ນມາ ແລະຂ້ອຍກໍເປັນປາກເປັນສຽງໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມເຮົາ.”
ທ່ານບອກອີກວ່າລະຄອນເລື້ອງນີ້ມີ 10 ສາກ ແລະເປັນລະຄອນທີ່ເວົ້າພາສາອັງກິດທີ່ມີຄົນເບິ່ງຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກໃນໄລຍະ 3 ອາທິດ ຫລັງຈາກມັນໄດ້ເລີ້ມເອົາອອກມາສູ່ສາຍຕາຂອງຜູ້ຊົມໃນວັນທີ 21 ກັນຍາຜ່ານມາ ຊຶ່ງມີຄົນເບິ່ງຢູ່ 90 ປະເທດ ແລະຖືກແປເປັນຫລາຍພາສາ ແລະໃນນັ້ນ 75 ປະເທດມີຄົນຊົມເປັນອັນດັບນຶ່ງເລີຍ ໂດຍຜ່ານໂທລະພາບອອນລາຍນ໌ Netflix. ທ່ານເວົ້າອີກວ່າໃນເລື້ອງນີ້ກໍຍັງມີຄົນລາວສະແດງນຳອີກ 3 ຄົນ ຄືຜູ້ນຶ່ງເປັນແມ່ ແລະເດັກຊາຍສອງຄົນ ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງນັກຂ້າດາມເມີນັ້ນ.