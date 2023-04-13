ວັງເຄຣັມລິນໄດ້ເຕືອນໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ວິໄສທັດສຳລັບການຕໍ່ເວລາຂໍ້ຕົກລົງກາຍວັນທີ 18 ພຶດສະພາ ທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດການສົ່ງອອກອາຫານປະເພດ ແລະ ປຸຍໃນຊ່ວງເວລາສົງຄາມຢ່າງປອດໄພຈາກຫຼາຍທ່າເຮືອໃນທະເລດຳຂອງ ຢູເຄຣນ ແມ່ນບໍ່ດີເພາະວ່າການສົ່ງອອກເຊັ່ນນັ້ນຂອງ ຣັດເຊຍ ເອງແມ່ນຍັງປະເຊີນກັບອຸປະສັກຢູ່.
ຂໍ້ຕົກລົງການສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດທະເລດຳຂອງ ຢູເຄຣນ ຖືກໄກ່ເກ່ຍໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ເທີກີ ເມື່ອເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາວິກິດການດ້ານອາຫານໂລກທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວວ່າໄດ້ມີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຍ້ອນສົງຄາມທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຢູໂຣບ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ.
ໂຄສົກວັງເຄຣັມລິນ ທ່ານ ດິມິທຣີ ເປສກອຟ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງໃດສາມາດຢືນໄດ້ຂາດຽວ. ມັນຕ້ອງຢືນດ້ວຍສອງຂາ. ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້, ແນ່ນອນ, ດ້ວຍການຕັດສິນຈາກສະພາບໃນປັດຈຸບັນນີ້, ວິໄສທັດສຳລັບການຕໍ່ເວລາຂອງມັນແມ່ນບໍ່ດີປານໃດ.”
ເພື່ອຊ່ວຍຊັກຊວນ ຣັດເຊຍ ໃຫ້ອະນຸຍາດ ຢູເຄຣນ ສືບຕໍ່ການສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດໃນທະເລາດຳຂອງເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອປີກາຍນີ້, ຂໍ້ຕົກລົງສາມອັນຕ່າງຫາກກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນກັນໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຕົກລົງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ຣັດເຊຍ ໃນການສົ່ງອອກອາຫານ ແລະ ປຸຍເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານ ເປັສກອຟ ກ່າວວ່າຂໍ້ຕົກລົງນີ້ “ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຜົນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຜົນໃນປັດຈຸບັນນີ້.”
ມະຫາອຳນາດຕາເວັນຕົກໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ ຣັດເຊຍ ຍ້ອນການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ 2022. ການສົ່ງອອກອາຫານ ແລະ ປຸຍຂອງພວກເຂົາແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກລົງໂທດ, ແຕ່ ມົສກູ ກ່າວວ່າການຫ້າມຕ່າງໆຕໍ່ການຈ່າຍເງິນ, ໂລຈິສຕິກ ແລະ ປະກັນໄພ ແມ່ນສິ່ງກີດຂວາງຕໍ່ການຂົນສົ່ງ.
ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ຣັດເຊຍ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເຮັດຂໍ້ຕົກລົງການສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດທະເລດຳໃໝ່ສຳລັບຢ່າງໜ້ອຍ 60 ວັນ, ເຊິ່ງແມ່ນເຄິ່ງນຶ່ງຂອງໄລຍະທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້. ມົສກູ ໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຂົາມີແຕ່ຈະພິຈາລະນາການຂະຫຍາຍເວລາຕໍ່ໄປ ຖ້າການຮຽກຮ້ອງຫຼາຍຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົ່ງອອກຂອງເຂົາເຈົ້າເອງຫາກໄດ້ມີການບັນລຸ.