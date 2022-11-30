ຄຣິສຕຽນ ພູລິຊິກ ຍິງປະຕູໃນນາທີ ທີ 38 ແລະທີມຊາດຊາຍຂອງສະຫະລັດ ຮັກສາການແຂ່ງຂັນທີ່ຕ້ອງເອົາຊະນະໃຫ້ໄດ້ ໂດຍຊະນະ ອີຣ່ານ 1 ປະຕູຕໍ່ 0 ທີ່ເມືອງໂດຮາ ປະເທດກາຕ້າ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເພື່ອໃຫ້ກ້າວໄປຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນຮອບ 16 ທີມ.
ສະຫະລັດຈະພົບກັບເນີເທີແລນທີ່ຊະນະເລີດຢູ່ໃນສາຍ A ໃນວັນເສົາຈະມານີ້. ທີມຊາດອັງກິດ ທີ່ຊະນະເລີດຈາກສາຍ B ຈະລົງແຂ່ງກັບເຊເນການ ທີ່ເປັນທີມຮອງຊະນະເລີດໃນສາຍ A ໃນວັນອາທິດນີ້.
ອັງກິດເຂົ້າສູ່ຮອບ 16 ທີມຂອງການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກ ໃນຖານະຜູ້ຊະນະເລີດຈາກສາຍ B ຫຼັງຈາກການທຳຄະແນນໄດ້ສອງເທົ່າໂດຍມາຄັສ ແຣສຝອດ (Marcus Rashford) ແລະການຍິງໄດ້ 1 ປະຕູ ຂອງຟີລ ໂຟເດນ (Phil Foden) ຊຶ່ງພິສູດຢູ່ໃນການເລີ້ມຕົ້ນການແຂ່ງຂັນນັດທຳອິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນການຍິງປະຕູຂອງເວລສ໌ 3 ຕໍ່ 0 ເພື່ອໃຫ້ເຫັນວ່າຕົນເປັນທີມທີ່ເກັ່ງກວ່າ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ເວລສ໌, ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຊະນະ 4 ປະຕູທີ່ບໍ່ໜ້າຈະເຮັດໄດ້ ເພື່ອຈະໃຫ້ໄປ ເຖິງຮອບຄັດເລືອກໃຫ້ສືບຕໍ່ໃນການແຂ່ງຂັນນັ້ນ ແມ່ນປ້ອງກັນອັງກິດໄວ້ຢ່າງ ແໜ້ນໜາ ແລະເຮັດໃຫ້ອັງກິດຫງຸດຫງິດໃນເຄິ່ງເວລາທໍາອິດຂອງການແຂ່ງຂັນທີ່ສະຫງົບລົງຢູ່ທີ່ສະຫນາມກິລາ ອາມາດ ບິນ ອາລີ (Ahmad bin Ali).
ການຍິງປະຕູຂອງຄາລິດູ ຄູລິບາລີ, ຫົວໜ້າທີມໃນເຄິ່ງເວລາຊ່ວງທີ 2 ຊ່ວຍໃຫ້ເຊເນການເອົາຊະນະເອກົວດໍໄດ້ 2 ປະຕູຕໍ່ 1 ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ທີມອາຟຣິກາ ທີມນີ້ ເຂົ້າສູ່ຮອບຄັດເລືອກຂອງການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກໄດ້ເປັນຄັ້ງທີ 2 ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້.
ຄູລິບາລີ ຍິງປະຕູໄດ້ຈາກການເຕະໃນນາທີ ທີ 70, ກໍຄື 3 ນາທີຫຼັງຈາກ ມົວເຊສ ເຄເຊໂດ້ ຍົກເລີກລູກໂທດຂອງອິສມາຍລາ ຊາຣາ ໃນເຄິ່ງເວລາ ຊ່ວງທຳອິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຊເນການໄດ້ຮັບ 6 ຄະແນນໃນສາຍ A, ຊຶ່ງເປັນທີມຮອງຊະນະເລີດ ລົງມາຈາກເນເທີແລນທີ່ເອົາຊະນະເຈົ້າພາບກາຕ້າ 2-0 ນັ້ນ.
ທ້າວໂຄດີ ກາກໂປ (Cody Gakpo) ຍິງປະຕູໄດ້ລູກທີ 3 ໃນ 3 ຄັ້ງຂອງການແຂ່ງຂັນ ຂະນະທີ່ເນເທີແລນເອົາຊະນະເຈົ້າພາບຈັດງານແຂ່ງຂັນ ເຕະ ບານໂລກກາຕ້າຢ່າງສະບາຍ ສະບາຍ ດ້ວຍຄະແນນ 2 ປະຕູຕໍ່ 0 ທີ່ສະໜາມກິລາ ອາລ ໄບທ໌ (Al Bayt) ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເພື່ອຄວ້າອັນດັບທີ 1 ຂອງສາຍ A ແລະຜ່ານເຂົ້າໄປໃນຮອບຄັດເລືອກໄດ້.
ທີມເນເທີແລນທີ່ຈົບລົງດ້ວຍການໄດ້ຮັບ 7 ຄະແນນຈາກການແຂ່ງຂັນກັບ 3 ໃນສາຍຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ຈະໄດ້ເຂົ້າຮອບ 16 ທີມສຸດທ້າຍ ຮ່ວມກັບເຊເນການ ທີ່ຊະນະເອກົວດໍ ດ້ວຍຄະແນນ 2 ປະຕູຕໍ່ 1 ແລະຈົບລົງດ້ວຍການເປັນ ທີ 2 ໂດຍໄດ້ຮັບ 6 ຄະແນນ.
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