ຊາວໂກໂຊໂວ ປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງສະພາ ທ່າມກາງ ການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການເຈລະຈາ ກັບ ເຊີເບຍ

ຊາວໂກໂຊໂວກຳລັງທຳການເລືອກຕັ້ງສະພາໃໝ່ ທ້າມກາງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳປະເທດທຳການເຈລະຈາກັບເຊີເບຍຄືນອີກ ກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ມີສາຍພົວພັນກັນແບບປົກກະຕິ.
ພວກທີ່ມີສິດປ່ອນບັດ 1 ລ້ານ 9 ແສນຄົນ ໄດ້ພາກັນເລີ້ມໄປປ່ອນບັດໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ເພື່ອເລືອກເອົາສະມາຊິກສະພາ 120 ຄົນມາ ປະຈຳຕຳແໜ່ງ.
ການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງໄດ້ມີຂຶ້ນພາຍຫລັງທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ ຫລັງຈາກມີການຮຽກຮ້ອງຂອງສານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນເຮັກ Hague ຂອງເນເທີແລນ ໃຫ້ສອບສວນທ່ານກ່ຽວກັບການກໍ່ອາຊະຍາກຳ ຕໍ່ຊົນເຜົ່າເຊີບໃນໄລຍະ ແລະຫລັງຈາກມີສົງຄາມໃນໄລຍະປີ 1998 ຫາ 1999 ຢູ່ປະເທດນັ້ນ.
ປາດກົດວ່າຈະບໍ່ມີພັກໃດທີ່ຈະສາມາດໄດ້ຮັບໄຊຊະນະເປັນພຽງພັກດຽວໄດ້.
ພວກຊົນເຜົາເຊີບທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍກຸ່ມນຶ່ງນັ້ນໄດ້ຮັບ 10 ບ່ອນນັ່ງໃນຂະນະທີ່ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍກຸ່ມອື່ນໆ ໄດ້ຮັບ 10 ບ່ອນນັ່ງ.
ໂກໂຊໂວໄດ້ຮັບເອກະລາດໃນປີ 2008 ພາຍຫລັງທີ່ອົງການເນໂຕ (NATO) ໄດ້ເຂົ້າໄປແຊກແຊງໃນປີ 1999 ເພື່ອຍຸຕິການປາບປາມທີ່ນອງເລືອດຂອງ ທ່ານສໂລໂບແດນ ມີໂລເຊວິກ (Slobodan Milosevic) ຊາຍແຂງແກ່ນຊາວເຊີບໃນສະໄໝນັ້ນ ຕໍ່ການລຸກຮືຂຶ້ນຂອງພວກນັກຕໍ່ສູ້ເພື່ອເອົາເອກະລາດຊາວອານບາເນຍ. ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຈາກຫລາຍກວ່າ 100 ປະເທດ ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍເຊີເບຍ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ
Kosovo is electing a new parliament amid calls for leaders to resume dialogue with Serbia over normalizing ties.
About 1.9 million eligible voters Sunday started to cast their ballots to elect 120 lawmakers.
The vote comes after the outgoing prime minister resigned in July following a request from a Hague-based court to question him over crimes against ethnic Serbs during and after the country's 1998-99 war.
No single political party is likely to win the vote on its own.
The Serb minority has 10 seats and 10 others belong to other minorities.
Kosovo became independent in 2008 after NATO intervened in 1999 to stop then-Serbian strongman Slobodan Milosevic's bloody crackdown on Albanian independence fighters' insurrection. It is recognized by more than 100 countries but not by Serbia.