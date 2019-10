ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຊາວ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ປະ​ມານ 20 ຄົນ​ໄດ້​ພາກັນ​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ບ້ານ​ພັກ​ ຂອງ​

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ປະ​ຈຳ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານ​ນີ້ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ

​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ເພີ້ມ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຢ່າງ ເຄັ່ງ​ຄັດ​ຢູ່ໃນ

​ບໍ​ລິ​ເວນອ້ອມ​ແອ້ມ​ສະ​ຖານທູດແລະ​ບ້ານ​ພັກ​ຢູ່ໃນ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້.

​ວີ​ດີ​ໂອຂອງ​ການບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ບ້ານ​ພັກ​ດັ່ງ​ກ່າວໄດ້​ຖືກນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​

ແນັດຊຶ່ງສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນວ່າ ​ກຸ່​ມ​ຂອງ​ພວກ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ທີ່​ພາ​ກັນຮ້ອງໂຮ​ປະ​ທ້ວງ​ໃຊ້​ຂັ້ນ​

ໄດ ​ປິນ​ຂຶ້ນ​ກຳ​ແພງຫີນ​ທີ່​ຢູ່​ອ້ອມ​ບ້ານ​ພັກຂອງເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ແຮ​ຣີ ແຮ​ຣິ​ສ

ຊຶ່ງ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນເຂດ​ໃຈ​ກາງ​ເຂດ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ໂຊ​ລ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ປີນ​ຂ້າມ​ກຳ​ແພງແລ້ວ ພວກບຸກ​ລຸກ​ກໍໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ພັງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ

​ບ້ານ​ພັກ​ ຂອງ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ແຕ່​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ ​ໂດຍ​ຕຳ​ຫຼວດ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງໂຊ​ລ

ອີງ​ຕາມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວຂອງ​ສະ​ຖານ​ທູດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້​ນີ້.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ຖື​ປ້າຍ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ແຮ​ຣິ​ສ ​ເດີນ​ທາງ ອອກ​

ໄປຈາກ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ຍຶດ​ຄອງ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ການ​ຢັ່ງ​ສຽງ ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຊາວ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ໃນຈຳ​ນວນ​ທີ່​ຖ້ວມ​ລົ້ນ

ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະໜູນ​ຕໍ່​ການ​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດກັບວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ກໍ​ຕາມ ​ແຕ່​ກໍ​ມີ ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ

ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຢູ່.

ໃນ​ປີ 2015​ ມີຜູ້​ຊາຍ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ຄົນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ມີມີດ​ເປັນ​ອາ​ວຸດຊຶ່ງມີ​ປະ​ຫວັດ​ເປັນ​ພວກ ​ຫົວ​

ຮຸນ​ແຮງ​ຊາດ​ນິ​ຍົມ​ເກົາ​ຫຼີໄດ້​ລັກ​ລອບ​ໂຈມ​ຕີ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​

ມາກ ລິບ​ເປີດ ຢູ່ນອກ​ຕຶກ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງໂຊ​ລ. ທ່ານ​ລິບ​ເປີ​ດໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຖືກ

ມີດປາດ​ຢູ່​ແຂນ ແລະ​ໜ້າ.

​ຫຼັງຈາກນັ້ນ​ມາ ກໍ​ມີ​ການ​ລົບ​ກວນ​ເລັກໆ​ນ້ອຍໆ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ກະ​ຈັດ​ກະ​ຈາຍ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຖານ​ທູດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ໂຊ​ລ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້​ນີ້​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາຂໍ

ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ດ້ວ​ຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຢ່າງ​ແຮງ ທີ່ວ່ານີ້ເປັນເຫດ​ການເທື່​ອ​ທີ​ສອງ ຂອງ​

ການ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ເຂົ້າ​ມາໃນບ້ານ​ພັກຂອງ​ເອກອັກ​ຄະ​ລັດັ​ຖະ​ທູດ​ຢ່າງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍໃນ​

ຮອບ 14 ເດືອນ. ພວກ​ເຮົາຂໍຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ເກົາ​ຫຼີ ​ເພີ້ມ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ

​ຍາມໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ທາງ​ການ​ທູດ​ທັງ​ໝົດຢູ່​ໃນສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ

ເກົາ​ຫຼີ​.”

ກຸ່ມ​ທີ່​ໄດ້​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ບ້ານ​ພັກ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານ​ນີ້ກ່າວ​ວ່າ ​ຕົນ

​ເປັນແນວ​ໂຮມ​ພວກ​ນັກ​ສຶກ​ສາມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຫົວ​ກ້າວ​ໜ້າ. ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ

​ເຕີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຫວ່າງ​ມໍໆ​ມາ​ນີ້​ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເພື່ອນຳ​ສະ​ເໜີ “ການ

​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​” ​ໃນການ​ບັນ​ລຸ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດຂອງ​ຜູ້​ນຳເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ທ່າ​ນ​ກິມ ຈົງ ອຶນ ແລະ

​ກ່າວ​ວ່າ ​ຕົນຍິນ​ດີຮັບຕ້ອນທ່ານ​ກິມ ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ໂຊ​ລ.

ພວກ​ນັກສຶກ​ສາ​ກຸ່ມນີ້ ​ຍັງ​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທູດ​ສະ​ຫະ​ລັດ

​ປະ​ຈຳ​ນ​ະ​ຄອນ​ໂຊ​ລ ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ​ແລ້ວ​ນີ້ ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ຕຳຫຼວດ​ຢຸດ​ໄວ້ ​ອີ​ງ​

ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ​.



Around 20 South Korean protesters broke into the residential compound of the U.S. ambassador to South Korea Friday, prompting U.S. officials to call for tighter security measures around diplomatic missions here.



Video of the break-in posted online shows a group of young, chanting protesters using ladders to scale the stone wall surrounding Ambassador Harry Harris' house, which is located in a central area of Seoul.



After scaling the compound walls, the intruders attempted to forcibly enter the ambassador's residence, but were detained by Seoul police, according to a statement by the U.S. Embassy issued Saturday.



Some of the protesters carried signs calling for Harris to leave Korea and characterized U.S. troops as an occupying force.



Although polls show South Koreans overwhelmingly support the alliance with Washington, pockets of anti-U.S. sentiment remain.



In 2015, a knife-wielding South Korean man with a history of militant Korean nationalism ambushed then-U.S. Ambassador Mark Lippert outside a building in downtown Seoul. Lippert sustained cuts to his arm and face.



More sporadic, minor disturbances have occurred since then.



"We note with strong concern that this is the second instance of illegal entry into the ambassador's residential compound in 14 months," a U.S. embassy official in Seoul said Saturday. "We urge the Republic of Korea to strengthen its efforts to protect all diplomatic missions to the ROK."



The group that broke into the compound Friday says it is a coalition of progressive college students. Reuters reports the group recently held a forum to present "research findings" on the achievements of North Korean leader Kim Jong Un, and said it would welcome a visit by Kim to Seoul.



The students also attempted to break into the U.S. Embassy in Seoul last January before being stopped by police, Reuters reported.