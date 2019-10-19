ພວກປະທ້ວງຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ ປະມານ 20 ຄົນໄດ້ພາກັນບຸກເຂົ້າໄປໃນບ້ານພັກ ຂອງ
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນວັນສຸກວານນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ສະຫະລັດຮ້ອງຂໍໃຫ້ເພີ້ມມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງ ເຄັ່ງຄັດຢູ່ໃນ
ບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມສະຖານທູດແລະບ້ານພັກຢູ່ໃນເກົາຫຼີໃຕ້.
ວີດີໂອຂອງການບຸກເຂົ້າໄປໃນບ້ານພັກດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນຳອອກເຜີຍແຜ່ທາງອິນເຕີ
ແນັດຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຸ່ມຂອງພວກຊາວໜຸ່ມທີ່ພາກັນຮ້ອງໂຮປະທ້ວງໃຊ້ຂັ້ນ
ໄດ ປິນຂຶ້ນກຳແພງຫີນທີ່ຢູ່ອ້ອມບ້ານພັກຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຮຣີ ແຮຣິສ
ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດໃຈກາງເຂດນະຄອນຫຼວງໂຊລ.
ຫຼັງຈາກໄດ້ປີນຂ້າມກຳແພງແລ້ວ ພວກບຸກລຸກກໍໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະພັງເຂົ້າໄປໃນ
ບ້ານພັກ ຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຕ່ໄດ້ຖືກຈັບ ໂດຍຕຳຫຼວດນະຄອນຫຼວງໂຊລ
ອີງຕາມຖະແຫຼງຂ່າວຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນເສົາມື້ນີ້.
ພວກປະທ້ວງຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ພາກັນຖືປ້າຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານແຮຣິສ ເດີນທາງ ອອກ
ໄປຈາກເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະກ່າວວ່າ ກຳລັງທະຫານສະຫະລັດເປັນກຳລັງຍຶດຄອງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການຢັ່ງສຽງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ໃນຈຳນວນທີ່ຖ້ວມລົ້ນ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການເປັນພັນທະມິດກັບວໍຊິງຕັນກໍຕາມ ແຕ່ກໍມີ ຈຳນວນນຶ່ງ
ຍັງມີຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ຕ້ານສະຫະລັດຢູ່.
ໃນປີ 2015 ມີຜູ້ຊາຍເກົາຫຼີໃຕ້ຄົນນຶ່ງທີ່ມີມີດເປັນອາວຸດຊຶ່ງມີປະຫວັດເປັນພວກ ຫົວ
ຮຸນແຮງຊາດນິຍົມເກົາຫຼີໄດ້ລັກລອບໂຈມຕີເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ທ່ານ
ມາກ ລິບເປີດ ຢູ່ນອກຕຶກໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລ. ທ່ານລິບເປີດໄດ້ຮັບບາດເຈັບຖືກ
ມີດປາດຢູ່ແຂນ ແລະໜ້າ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນມາ ກໍມີການລົບກວນເລັກໆນ້ອຍໆເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະຈັດກະຈາຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຖານທູດສະຫະລັດໃນນະຄອນໂຊລກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຂໍ
ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງແຮງ ທີ່ວ່ານີ້ເປັນເຫດການເທື່ອທີສອງ ຂອງ
ການລ່ວງລ້ຳເຂົ້າມາໃນບ້ານພັກຂອງເອກອັກຄະລັດັຖະທູດຢ່າງຜິດກົດໝາຍໃນ
ຮອບ 14 ເດືອນ. ພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ ເພີ້ມຄວາມພະຍາ
ຍາມໃນການປ້ອງກັນການປະຕິບັດງານທາງການທູດທັງໝົດຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ
ເກົາຫຼີ.”
ກຸ່ມທີ່ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປບ້ານພັກເອກອັກຄະລັດຖະທູດໃນວັນສຸກວານນີ້ກ່າວວ່າ ຕົນ
ເປັນແນວໂຮມພວກນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລຫົວກ້າວໜ້າ. ອົງການຂ່າວຣອຍ
ເຕີລາຍງານວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຫວ່າງມໍໆມານີ້ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອນຳສະເໜີ “ການ
ຄົ້ນຄວ້າ” ໃນການບັນລຸຄວາມສຳເລັດຂອງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ແລະ
ກ່າວວ່າ ຕົນຍິນດີຮັບຕ້ອນທ່ານກິມ ມາຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງໂຊລ.
ພວກນັກສຶກສາກຸ່ມນີ້ ຍັງໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະບຸກເຂົ້າໄປໃນສະຖານທູດສະຫະລັດ
ປະຈຳນະຄອນໂຊລ ໃນເດືອນມັງກອນແລ້ວນີ້ ກ່ອນທີ່ຈະຖືກຕຳຫຼວດຢຸດໄວ້ ອີງ
ຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ.
Around 20 South Korean protesters broke into the residential compound of the U.S. ambassador to South Korea Friday, prompting U.S. officials to call for tighter security measures around diplomatic missions here.
Video of the break-in posted online shows a group of young, chanting protesters using ladders to scale the stone wall surrounding Ambassador Harry Harris' house, which is located in a central area of Seoul.
After scaling the compound walls, the intruders attempted to forcibly enter the ambassador's residence, but were detained by Seoul police, according to a statement by the U.S. Embassy issued Saturday.
Some of the protesters carried signs calling for Harris to leave Korea and characterized U.S. troops as an occupying force.
Although polls show South Koreans overwhelmingly support the alliance with Washington, pockets of anti-U.S. sentiment remain.
In 2015, a knife-wielding South Korean man with a history of militant Korean nationalism ambushed then-U.S. Ambassador Mark Lippert outside a building in downtown Seoul. Lippert sustained cuts to his arm and face.
More sporadic, minor disturbances have occurred since then.
"We note with strong concern that this is the second instance of illegal entry into the ambassador's residential compound in 14 months," a U.S. embassy official in Seoul said Saturday. "We urge the Republic of Korea to strengthen its efforts to protect all diplomatic missions to the ROK."
The group that broke into the compound Friday says it is a coalition of progressive college students. Reuters reports the group recently held a forum to present "research findings" on the achievements of North Korean leader Kim Jong Un, and said it would welcome a visit by Kim to Seoul.
The students also attempted to break into the U.S. Embassy in Seoul last January before being stopped by police, Reuters reported.