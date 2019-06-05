ລາຍງານຂ່າວກ່າວວ່າ ນ້ອງສາວຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ປາກົດໂຕໃນ
ທີ່ສາທາລະນະເປັນເທື່ອທຳອິດ ຫຼາຍກວ່າ 50 ມື້ ທ່າມກາງທີ່ມີຄຳຖາມຕ່າງໆກ່ຽວກັບ
ຖານນະຂອງທ່ານນາງ ແລະວ່າທ່ານນາງ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສຳຄັນຄົນອື່ນໆໄດ້ຖືກ
ກຳຈັດໄປແລ້ວຫຼືບໍ່.
ລາຍງານກ່າວວ່າ ທ່ານນາງກິມ ໂຢ ຈົງ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ “ການແຂ່ງ
ຂັນໃຫຍ່” ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ໄດ້ດຶງດູດເອົາພວກຜູ້ນຳທາງການເມືອງແລະຜູ້ນຳທະ
ຫານ. ຮູບພາບແຜ່ນນຶ່ງໄດ້ສະແດງເຫັນທ່ານນາງນັ່ງຢູ່ໃກ້ກັບອ້າຍຂອງນາງ ແລະພັນ
ລະຍາຂອງທ່ານ ຕົບມືໃນລະຫວ່າງການສະແດງ.
ການສະແດງໃນນະຄອນພຽງຢາງ ເປັນຂີດໝາຍເລີ້ມຕົ້ນ ຂອງອັນທີ່ໄດ້ຄາດວ່າເປັນເວ
ລາຍາວເຖິງຫ້າເດືອນຕໍ່ເນື່ອງກັນ ຂອງການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ ທີ່ມີຫົວເລື້ອງວ່າ “ແຜ່ນ
ດິນຂອງປະຊາຊົນ.” ການສະແດງໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ມີລາຍງານວ່າ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ
ບໍ່ພໍໃຈກັບການສະແດງ ແລະໄດ້ຕຳໜິບັນດາຜູ້ສ້າງທີ່ “ຜິດຕໍ່ທັງຈິດໃຈກ່ຽວກັບການ
ສ້າງ ແລະເປັນວຽກທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະພຶດ.”
ທ່ານນາງກິມ ໂຢ ຈົງ ແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຄົນນຶ່ງຢູ່ໃນພັກລັດຖະບານທີ່ປົກຄອງປະ
ເທດ. ການປາກົດໂຕຂອງທ່ານນາງ ຕິດຕາມດ້ວຍລາຍງານໂດຍໜັງສືພິມເກົາຫຼີໃຕ້
ໂຈຊຸນອິລໂບ ທີ່ວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ຢູ່ງຽບໆ ໃນຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເຈລະ
ຈານິວເຄລຍລົ້ມແຫຼວ ກັບສະຫະລັດ.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເທື່ອທີສອງຂອງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກັບ
ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໃນນະຄອນຮາໂນ່ຍ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ ໂດຍປາດ
ສະຈາກຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຜ່ອນຜັນໃນລົງໂທດຕໍ່ພຽງຢາງ ແລະການຍິນຍອມທີ່
ເກົາຫຼີເໜືອ ຈະເຮັດກ່ຽວກັບການປະຖິ້ມ ໂຄງການນິວເລຍ ແລະລູກສອນໄຟຂີປະ
ນາວຸດ.
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ແຫຼ່ງຂາວເກົາຫຼີຂອງໃຕ້ໄດ້ລາຍງານວ່າ ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະ
ລັດຖະບານເກົາຫຼີເໜືອ ກຳລັງຖືກລົງໂທດ ແລະ ຈຳນວນນຶ່ງ ຖືກປະຫານຊີວິດ.
ໜັງສືພິມ ໂຈຊຸນອິລໂບ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ນັກການທູດເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຢອງ ໂຈລ
ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດໃຫ້ອອກແຮງງານໜັກ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ທ່ານໄດ້ປາກົດໂຕຢູ່ໃນ
ການສະແດງດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ຍັງເປັນໄປໄດ້ຢູ່ທີ່ທ່ານອາດອອກຈາກໜ້າທີ່ການ ຫຼືຖືກ
ຫລຸດຊັ້ນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ຊະຕາກຳຂອງນັກການທູດເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຮິຢັອກ ໂຈລ ຍັງ
ບໍ່ທັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນ. ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ໂທລະພາບ CNN ໄດ້ລາຍງານວ່າ
ທ່ານກິມ ໄດ້ຖືກນຳໄປກັກຂັງ ແຕ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ບໍ່ບອກຊື່.
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