ກຳລັງສະຫະລັດໄດ້ສັງຫານ “ເຈົ້າໜ້າທີ່” ສອງຄົນຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມໃນການໂຈມຕີເມື່ອຄືນແລ້ວ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດຊີເຣຍ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງກອງບັນຊາການສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກາງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງ
ອົງການຂ່າວ AFP ຂອງຝຣັ່ງ.
ກອງກຳລັງຫະລັດ “ໄດ້ປະຕິບັດງານບຸກໂຈມຕີທາງເຮລີຄອບເຕີ້ໂດຍປະສົບຜົນສຳເລັດຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ ໃນເວລາ 2 ໂມງ 57 ນາທີຕອນເຊົ້າຫຼື 2357 ຕາມເວລາມາດຕະຖານສາກົນໂດຍໄດ້ສັງຫານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກຸ່ມ ISIS ສອງຄົນ” ອີງຕາມຖະແຫຼງການ ຂອງກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງຫຼື CENTCOM ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ້ມຕື່ມຫຍັງຫຼາຍ.
ຖະແຫຼງການລະບຸວ່າ ນຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍມີຊື່ “Ana” ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມຊຶ່ງເປັນ “ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບແຂວງຂອງຊີເຣຍ” ທີ່ພົວພັນກັບ “ການວາງແຜນອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນພາກຕເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ.”
ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ ຊຶ່ງຕິດຕາມເບິ່ງສົງຄາມຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ມັນເປັນການປະຕິບັດງານ ຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມ “ທີ່ສຳຄັນສຸດ” ໃນຮອບສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ຫົວໜ້າຂອງກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ ໃນຊີເຣຍ ທ່ານຣາມີ ອັບແດລ ຣາມານ ກ່າວວ່າ ໜ່ວຍຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍທີ່ນຳພາໂດຍຊາວເຄີດ SDF ກໍໄດ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມການປະຕິບັດໃນມື້ວັນອາທິດວານນີ້ ຊຶ່ງລະບຸຊື່ບ້ານວ່າ ອາລ-ຊໍ ໃນແຂວງ ເດຍ ແອລ-ຊົວ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ.
ກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງເອີ້ນວ່າ “ເປັນການປະຕິບັດງານຕາມລຳພັງ” ແລະກ່າວເພີ້ມວ່າ “ການຊັ່ງຊາໃນຂັ້ນຕົ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍ່ມີພົນລະເຮືອນເສຍຊີວິດຫຼືໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.”
ສະຫະລັດ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊາວເຄີດ ຫຼື SDF ຊຶ່ງເປັນກອງທັບຂອງຊາວເຄີດໃນພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ ແລະເປັນຜູ້ນຳພາການສູ້ລົບຂັບໄລ່ກຸ່ມລັດອິສລາມອອກໄປຈາກດິນແດນຂອງຊີເຣຍໃນປີ 2019.
ຍັງມີທະຫານອາເມຣິກັນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຢູ່ໃນປະເທດຊີເຣຍ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງກຳລັງປະສົມນາໆຊາດເພື່ອສູ້ລົບກັບກຸ່ມລັດອິສລາມທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່.
ເທີກີກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ເປີດສາກໂຈມຕີຕໍ່ທີ່ໝັ້ນຂອງກຳລັງຊາວເຄີດ ໃນພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ ແລະອີຣັກ ເມື່ອວັນທີ 20 ພະຈິກຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການວາງລະເບີດທີ່ຮ້າຍແຮງເມື່ອເດືອນແລ້ວ ທີ່ນະຄອນອິສຕັນບູລ ທີ່ມີການຖິ້ມໂທດໃສ່ກຸ່ມຊາວເຄີດນັ້ນ.